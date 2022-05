Žiniasklaidai vėliau kadenciją baigęs šalies vadovas pakomentavo savo žmonos Almos Adamkienės sveikatos būklę.

„Ji be galo norėjo čia dalyvauti su mumis, bendrai paėmus ji jaučiasi neblogai, bet vis dar ją kankina buvęs insultas. Ir gydytojų patarimu jai buvo patarta dar susilaikyti ir stebėti mane ir jus per nuotolį, per televiziją“, – sakė V. Adamkus.

V. Adamkui šis ženklas skirtas už jo indėlį į derybas dėl stojimo į svarbiausias Vakarų pasaulio bendrijos institucijas – NATO ir Europos Sąjungą.

Paklaustas, ar Lietuva karo Ukrainoje metu daro pakankamai, V. Adamkus džiaugėsi dėl reikšmingos Lietuvos paramos jai.

„Aš manau, kad turėčiau pasakyti tai, kad ne tai, ką Lietuva dabar daro, bet tai, kad esame vieni iš pirmaujančių, ginančių tą principą, už kurį patys kovojome. Už kurį, tikiu, visas pasaulis turi teisę ir laisvę, apsisprendimą. Didžiuojuosi, kad Lietuva yra viena iš pirmaujančių valstybių, remiančių ukrainiečių tautą, jų kovoje už laisvę. Ir esu tikras, kad ir jie ją laimės“, – sakė buvęs prezidentas V. Adamkus.

Už gautą apdovanojimą V. Adamkus dėkojo visai Lietuvai ir Seimui.

„Visą savo gyvenimą, nuo pat jaunystės, buvau paskyręs ir stengiausi išlaikyti – būti sąžiningu sau ir tuo pačiu aprodyti visam pasauliui mūsų tautos ryžtą ir norą būti laisvais, gyventi laisvais. Ir to vedamas tikrai esu laimingas, kad pats sulaukiau ir visa tauta, sugrįžome į laisvą gyvenimą.

Šiandien prieš akis stovi tikrai didelis uždavinys – išlaikyti tą tvirtą nusistatymą, dirbti kryptingai Lietuvos ateities labui ir tuo pačiu – visam pasauliui parodyti, kad esame lygūs žmonės, kurie turi tuos pačius tikslus. Ir yra pasiryžę už tuos tikslus atiduoti net ir savo aukščiausią auką, jeigu reikėtų – savo gyvybę. Tad džiaugiuosi būdamas jūsų tarpe, dėkoju dar kartą Seimui, visiems Lietuvos žmonėms už suteiktą man galimybę dirbti tą darbą, kuris, tikiu, yra visiems mums tikslas ir ateities viltis“, – sakė V. Adamkus.