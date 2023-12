„Mano 10 metų užsienio politikos sukūrime, atgavus Nepriklausomybę, stengiantis įvesti Lietuvą atgal į tarptautinį lygį – čia galiu ramiai pasakyti, kad didžiuojuosi, kad man pavyko Lietuvą atvesti į NATO ir į Europos Sąjungą. Tai aukščiausias pasiekimas mano gyvenime“, – sekmadienį per „Lietuvos ryto televiziją“ transliuotame interviu sakė V. Adamkus.

Prezidentas įvardijo ir didžiausią gyvenimo nesėkmę, t. y. kad 1944 metais apleido Lietuvą.

„Tai sunkiausias prisiminimas per visus gyvenimo metus. Sugriuvo visos svajonės, visi galvojimai ir tikėjimaisi, kad tą pabaigsiu, tą pasieksiu. Viskas sugriuvo prieš akis, namai, santykiai su žmonėmis, visas gyvenimas“, – sakė jis.

V. Adamkus interviu taip pat paminėjo, kad iki šiol seka Lietuvos politinį gyvenimą.

„Kai kur džiaugiuosi, kai kur daugiau išgyvenu dėl to, ką matau. Nes galvoju, kad tikrai aš būčiau iki to nepriėjęs. Bet vis tiek džiaugiuosi tais laimėjimais, kuriuos Lietuva per 30 metų yra pasiekusi“, – sakė jis.

V. Adamkus šalies prezidentu buvo 1998–2009 metais. Lietuva prie ES ir NATO prisijungė 2004 metais.