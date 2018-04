Patikrinimą greta sodybos atlikusi NŽT rado aptvertos valstybės žemės, surašė nurodymą atlaisvinti užimtą teritoriją, įspėjo apie gresiančias baudas. Tarnyba BNS patvirtino, jog atlikus patikrinimą po gauto skundo nustatyta, kad greta privačių sklypų užimti ir daugiau nei septyni arai valstybinės žemės. R. Ačas portalui pripažino, kad jo sklype užtverta ir dalis valstybės žemės, bei tikino, kad tvoros reikėjo dėl eismo saugumo, nes kieme planuoja laikyti naminius gyvūnus. Politikas sprendimą žada skųsti teismui.











