Jį pasirinko laikyti daugiau kaip 10 tūkst. kandidatų. Tai vienas iš paskutinių pagrindinės sesijos egzaminų – sesija baigsis šią savaitę geografijos (trečiadienį) ir chemijos (penktadienį) valstybiniais brandos egzaminais. Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 25–liepos 9 dienomis. Norint gauti brandos atestatą, šiemet reikia išlaikyti privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei dar vieną pasirinktą brandos egzaminą. Iš viso laikyti brandos egzaminus šiemet užsiregistravo per 31,6 tūkst. abiturientų ir anksčiau mokyklas baigusių kandidatų.

