Jį pasirinko laikyti 3849 kandidatai. Šis egzaminas bus vykdomas šešiasdešimtyje Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtų centrų, pranešė Nacionalinis egzaminų centras. Brandos egzaminų sesija baigsis šią savaitę. Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 25–liepos 9 dienomis. Norint gauti brandos atestatą, šiemet reikia išlaikyti privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei dar vieną pasirinktą brandos egzaminą. Iš viso laikyti brandos egzaminus šiemet užsiregistravo per 31,6 tūkst. abiturientų ir anksčiau mokyklas baigusių kandidatų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.