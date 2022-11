„Kiekvieno nuotaika per gimtadienį svyruoja. Vieni be galo džiaugiasi, kitiems reikia liūdėti. Aš, atvirai pasakius, gimtadienio proga esu neutralus – tai natūralus procesas, per kurį visi pereiname. Džiaugiamės, ką pasakėme ir ką padarėme per tuos metus, ir žiūrime į ateitį. Mano žvilgsnis matant ir svarstant, kas kasdieniniame gyvenime vyksta, kas mūsų politiniame gyvenime vyksta – aš žiūriu su tam tikru mažu rezervu, bet viltingai“, – ketvirtadienį žurnalistams kalbėjo V. Adamkus.

„Su ta viltimi žiūriu, kad dar norėčiau porą metų pamatyti Lietuvos progresą, Lietuvos žmonių gyvenimo gerėjimą ir tuo pačiu pasidžiaugti, kad savo gyvenime išmačiau sunkių dienų, teko pergyventi ir dalyvauti tame procese ir matyti šiandieną jau padėti stipriai pasikeitusią – jeigu ne idealią, bet tikrai pagerėjusią“, – tęsė jis.

Paklaustas, kaip švęs gimimo sukaktį, prezidentas teigė negalįs to pavadinti „šventimu“.

„Bus normali mano ir Almos vakarienė, galbūt atsiras stiklas kitas šampano ir to turbūt užteks“, – sakė V. Adamkus.

Prezidentas neslėpė sulaukęs labai daug linkėjimų – anot jo, sveikinimai tęsiasi nuo pat ankstyvo ryto.

„Tai yra nenutraukiama grandinė, šiandieną prasidėjusi 7 valandą ryto. Ačiū visai Lietuvai už sveikinimus“, – dėkojo prezidentas.

„Ramybės, pagerėjimo gyvenimo sąlygų Lietuvai ir tvirtai laikytis tarptautiniuose klausimuose, kuriuose dabar mes dalyvaujame, laikomės ir esame pavyzdys visoms kitoms valstybėms“, – Lietuvai linkėjo V. Adamkus.

Visgi, apie nacionalinės politikos aktualijas prezidentas diskutuoti nenorėjo.

„Visiems aišku, norime džiaugtis laimėjimais, norime džiaugtis tuo, kas yra pasiekta. O kas yra bloga, tikiuosi, kad žvelgiant į ateitį ištaisysime ir tai“, – tepasakė jis.

Džiaugėsi besitaisančia žmonos sveikata

Rugsėjo 29 dieną buvo pranešta, kad dėl įtariamos COVID-19 infekcijos Alma Adamkienė atsidūrė ligoninėje. Kelias savaites praleidusi Santaros klinikų reanimacijoje, kadenciją baigusio prezidento sutuoktinė praėjusį pirmadienį buvo išleista gydytis į namus.

Paklaustas, kaip šiuo metu laikosi A. Adamkienė, prezidentas pasidžiaugė gerėjančia žmonos sveikata.

„Sveiksta. Buvo blogiau. Dabar turiu pripažinti, kad su malonumu stebiu jos pagerėjimą ir aš tikiu, kad vasarą pamatysime ją išėjus pasivaikščioti“, – sakė prezidentas.

Ketvirtadienį sveikinimus V. Adamkui skyrė ir prezidentas Gitanas Nausėda, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, premjerė Ingrida Šimonytė.

„Aš jam noriu palinkėti kaip paprastai sveikatos, ištvermės, geros nuotaikos. Ir kad jie (kartu su žmona Alma Adamkiene – ELTA) labai būtų kartu, daugybę metų“, – ketvirtadienį kalbėjo V. Landsbergis.

„Palinkėčiau to, kas yra svarbiausia – sveikatos. Man atrodo, labai svarbu ir labai džiugu, kad prezidentas yra su mumis ir gali mus dažnai pradžiuginti ar kartais sudrausminti, o kartais sugrąžinti diskursą į etikos, vakarietiškos kultūros ribas. Ta savybė ir ta prezidento pagalba yra labai svarbi ir labai norėčiau, kad dar daug daug metų prezidentas V. Adamkus mums šitą malonumą suteiktų“, – Seime buvusiam šalies vadovui linkėjo premjerė Ingrida Šimonytė.