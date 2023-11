7 iš 10 tėvų prioritetizuoja vaikų emocinę sveikatą: tik kas trečias mano darantis pakankamai

„Gera žinia yra ta, kad tiek daug Lietuvos gyventojų vaikų emocinę sveikatą išskiria kaip prioritetą“, – spaudos konferencijoje ketvirtadienį teigė organizacijos „Gelbėkit vaikus“ direktorė Rasa Dičpetrienė.

Vis dėlto, apklausos duomenys atskleidžia, kad tėvams trūksta informacijos, kaip reikėtų užtikrinti gerą vaikų emocinę sveikatą.

„Beveik 4 iš 10 asmenų trūksta informacijos, ką ir kaip reikėtų daryti, 41 proc. gyventojų stinga kantrybės, o net 56 proc. tėvų trūksta laiko savo vaikų emocinei sveikatai užtikrinti“, – apklausos duomenis pristatė R. Dičpetrienė.

Psichologė Silvestra Markuckienė pataria tėvams priimti visas vaikų emocijas ir būti šalia, kai mažamečiai pyksta, liūdi ar džiaugiasi.

„Ką galime padaryti, tai priimti vaikų emocijas. Turime suvokti, kad dvejų metų vaikas nesugeba kontroliuoti savo emocijų. Turime priimti emociją, ją ramiai suvokti, nekaitinti situacijos“, – teigė ji.

S. Markuckienė džiaugiasi, kad tėvai vis dažniau kreipiasi pagalbos į specialistus ir nebebijo to daryti. Be to, anot jos, 60 proc. apklaustų tėvų norėtų, kad švietimo sistemoje būtų daugiau kalbama apie emocinę sveikatą.

„Žmonės tikrai ieško ir nori realios pagalbos. 60 proc. žmonių norėtų, kad apie emocinę sveikatą švietimo sistemoje būtų kalbama“, – sakė psichologė.

Tam, kad būtų atkreiptas didesnis visuomenės dėmesys į vaikų emocinę sveikatą, bendrovė „Circle K Lietuva“ kartu su organizacija „Gelbėkit vaikus“ pradėjo kampaniją „#mažamedaug“. Jos metu surinktos lėšos bus skiriamos specialistams, kurie padeda vaikams.