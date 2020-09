57 iš rekordinio koronavirusu užsikrėtimų skaičiaus siejami su židiniais

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 78 asmenys. 17 asmenų užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko. Be to, per praėjusią parą registruoti 4 įvežtiniai atvejai: iš Estijos, Ukrainos, Italijos ir Didžiosios Britanijos.

57 atvejai siejami su židiniais.

30 koronaviruso atvejų patvirtinti Radviliškio ligoninėje. Koronavirusas patvirtintas 27 pacientams (24 Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus ir po 1 - Chirurgijos, Traumatologijos ir Vidaus ligų skyrių) ir 3 darbuotojams. Iš viso Radviliškio ligoninėje, šeštadienio ryto duomenimis, yra patvirtinti 38 COVID-19 ligos atvejai, iš kurių 28 yra pacientai ir 10 darbuotojų.

6 atvejai Šiauliuose siejami su susirgimais viename prekybos centre. Iš viso registruota 14 susijusių atvejų, įskaitant patvirtintus penktadienį.

Dar 4 atvejai Šiaulių apskrityje siejami su protrūkiu Šiaulių teisėsaugos įstaigose. Tai antriniai kontaktai, t. y. asmenys nėra teisėsaugos įstaigų darbuotojai. Iš viso registruota 11 susijusių atvejų.

Taip pat 1 atvejis Šiaulių apskrityje siejamas su židiniu siuvimo įmonėje. Asmuo nėra darbuotojas. Iš viso registruoti 47 susiję COVID-19 ligos atvejai.

3 atvejai Raseiniuose siejami su židiniu Raseinių policijoje. Asmenys nėra darbuotojai. Iš viso su židiniu šiuo metu siejama 30 koronavirusinės infekcijos atvejų.

Dar 1 atvejis Raseiniuose siejamas su susirgimais Raseinių ligoninėje. Asmuo yra medikas. Iš viso registruoti 9 susiję atvejai. NVSC specialistai, atlikę neplaninius patikrinimus Raseinių ligoninėje, infekcijų kontrolės pažeidimų nenustatė. Specialistų teigimu, darbas organizuotas laikantis reikalavimų, infekcijų kontrolė užtikrinama.

Vilniuje penktadienį registruoti 3 atvejai siejami su ledo ritulio treniruote ir varžybomis. Iš viso, šiuo metu turimais duomenimis, registruoti 8 su židiniu susiję atvejai. Pirmojo asmens užsikrėtimo aplinkybės nenustatytos.

2 atvejai, Vilniaus apskrityje nustatyti vakarykštę parą, siejami su mokėjimų apdorojimus vykdančia įmone. Iš viso registruoti 7 COVID-19 ligos atvejai. Pirmojo asmens užsikrėtimo aplinkybės nenustatytos.

Dar 2 atvejai siejami su židiniu Vilniaus Gabijos progimnazijoje. Vienas iš asmenų yra mokinys, kuris dėl turėto sąlyčio jau buvo izoliacijoje, tad daugiau kontaktų nenustatyta, kitas - vieno iš mokinių šeimos narys. Vertinama, kad iš viso su protrūkiu siejamas 21 koronavirusinės infekcijos atvejis.

Vilniuje vakarykštę parą patvirtintas 1 atvejis, siejamas su šeimos švente. Vertinama, kad iš viso su židiniu yra susiję 10 atvejų.

Dar 1 atvejis, registruotas Vilniuje, susijęs su židiniu S. Stanevičiaus progimnazijoje. Asmuo nėra darbuotojas, tai - antrinis kontaktas. Iš viso siejami 3 COVID-19 ligos atvejai.

Taip pat 1 atvejis siejamas su židiniu transporto įmonėje Elektrėnuose (iš viso 5 atvejai) ir logistikos įmonėje Vilniuje (iš viso 3 atvejai). Asmenys nėra darbuotojai.

Dar 1 atvejis Vilniuje siejamas su užsikrėtimais sporto klube. Tai antrinis atvejis, t. y. asmuo užsikrėtė nuo sporto klube buvusio žmogaus. Tai 3-asis susijęs koronaviruso atvejis.

Be to, dar 1 Vilniuje registruotas atvejis siejamas su židiniu inžinerinių paslaugų įmonėje. Tai 3-asis susijęs užsikrėtimo atvejis.

Dar 21 asmuo, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas, tačiau atvejai, šiuo metu turimais duomenimis, nepriskiriami infekcijos židiniams.

Du iš šių asmenų lanko Šiaulių lopšelius-darželius „Bitė" ir „Trys nykštukai". Atitinkamai izoliuota 17 ir 23 asmenys, t. y. vaikai ir darbuotojai.

Dar vienas iš šių asmenų, kurie užsikrėtė po kontakto, yra Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutė" darbuotojas. Kontaktiniai asmenys nustatinėjami, epidemiologinis tyrimas tęsiamas.

Taip pat vienas iš šių asmenų yra Grigiškių „Šviesos" gimnazijos mokinys. Šiuo metu turimais duomenimis, izoliuoti 31 sąlytį turėję bendraklasiai ir mokytojai.

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 17 asmenų. Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

Specialistai nagrinėja šių užsikrėtusiųjų maršrutus, tad statistika dar gali keistis, jei būtų rastos sąsajos tarp atskirų atvejų.

Atkreiptinas dėmesys, kad vienas iš šių asmenų yra Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos darbuotojas (medikas). Rekomenduota profilaktiškai ištirti visus Neurologijos skyriaus darbuotojus.

Taip pat vienas iš asmenų, kurių užsikrėtimo aplinkybės nenustatytos, yra Kauno K. Griniaus progimnazijos mokinys. Kontaktiniai asmenys nustatinėjami, epidemiologinis tyrimas tęsiamas.

Be to, vienas iš šių asmenų yra Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos mokytojas. Kontaktai nustatinėjami, epidemiologinis tyrimas tęsiamas.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso patvirtinti 3664 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 1363 asmenys, 2197 - pasveiko.