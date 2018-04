Per renginį žmonės tradiciškai galės linksmintis fizikų sukurtuose atrakcionuose ar dalyvauti koncerte. Jubiliejaus proga Lietuvos bankas išleido proginę 1,5 euro monetą, o Lietuvos paštas – specialų pašto ženklą. Šventėje bus ir politinių akcentų – jos dalyviai turės galimybę išklausyti fizikų „kandidato“ į prezidentus Kęstučio Planko debatus su buvusiais premjerais Andriumi Kubiliumi ir Aleksandru Abišala, anksčiau studijavusiais VU Fizikos fakultete. Labiausiai matoma šventės dalimi taps tradicinės eitynės Vilniaus centre su Dinu Zauru praminta dinozauro imitacija, pastatyta ant sunkvežimio „GAZ“ platformos. „Šių metų eitynės įdomios jau vien dėlto, kad Dinas Zauras atrodys kitaip nei visada“, – dirbtuvėse BNS sakė eitynių organizatorius Darius Litvinas. Susiję straipsniai: Fizikai žygiavo Gedimino prospektu Į Vilniaus centrą grįžo fizikų dinozauras „Ir jis bus ne vienas. Jis bus su savo mažu vaiku, kurį šiemet parodysime pirmą kartą su galima idėja, kad ateityje jis išaugs į kur kas didesnį ir pakeis dabartinį Diną Zaurą“, – pridūrė fizikos studentas. Eitynės vyks nuo Saulėtekio iki Seimo, o vėliau Gedimino prospektu – iki VU Filologijos fakulteto. Dinas Zauras eitynėse „dalyvaus“ 40-ą kartą. Pagal tradicijas, kasmet jis vyksta atsiprašyti filologių už tai, kad suvalgė vieną nekaltą studentę. Rengiantis šventei, Vilniuje iškabinta 400 „FiDi“ vėliavų. Rekordai ir tradicijos Pirmą kartą VU Fizikų dienos surengtos 1969 metais. „Fakultetas mūsų buvo toks gana laisvamaniškas, nes mes draugaudavome su studentais iš užsienio universitetų. (...) Tai ir pirmoji Fizikų diena buvo visiškai kitokia, nei kad buvo tuometiniai studentiški pasilinksminimai“, – BNS sakė pirmosios šventės organizatorius Vitas Mačiulis. „Aišku, stebuklas ir tai, kad pavyko, jog alaus bufete būtų“, – juokėsi jis. Per pirmąsias Fizikų dienas surengtas kino festivalis, greito valgymo varžybos ar „Mis fizikos“ konkursas. Ilgainiui „FiDi“ susiformavo tradiciniai renginiai, tokie kaip „Press Konferencija“ su fakulteto dėstytojais ar „Fizlendas“. „Tos tradicijos išlieka, nes mes labai artimai bendraujame su žmonėmis, kurie anksčiau kūrė fizikų dienas“, – BNS sakė 50-osios „FiDi“ organizatorius Augustinas Petrulėnas. Per šią šventę surengti performansai įrašyti į Lietuvos rekordų knygą. 2005 metais per Fizikų dienas buvo suformuotos didžiausios raidės iš žmonių, paminint Alberto Enšteino reliatyvumo teoriją. Po trejų metų studentai sukonstravo medinius šachmatus, aukščiausia jų figūra svėrė 250 kilogramus ir buvo beveik penkių metrų aukščio. 1972 metais „FiDi“ organizavo dabartinis VU rektorius Artūras Žukauskas.

