Dar birželį paaiškėjo, kad po 27-erių metų santuokos skiriasi Agnė ir Artūras Zuokai. Skyrybų prašymą teismui pateikė A. Zuokienė.

Po mėnesio žiniasklaidą pasiekė Zuokų dėžių istorija – A. Zuokienė, ruošdama kambarį paauglei dukrai, rado dėžių, kurias perdavė savivaldybei teigdama, kad jos nepriklauso jos šeimai. Tiesa, po kelių dienų dėžės buvo grąžintos A. Zuokui, kuris dėžių išvežimo dieną buvo ne Lietuvoje.

Skyrybų byla vis dar nagrinėjama, šiuo metu siekiama viską išspręsti taikiai.

Santykių krizę išgyvena ir dainininkė Ieva Zasimauskaitė su vyru Mariumi Kiltinavičiumi. Pora jau kurį laiką gyvena atskirai.

Apie skyrybas neseniai pranešė ir Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) vadovas Jonas Sakalauskas su žmona.

Santykių krizę išgyvena ir Jurga Šeduikytė su vyru Vidu Bareikiu. Vasaros pabaigoje apie skyrybas pranešė ir Agnė Jagelavičiūtė, su vyru Mantu Volkumi ji susituokė prieš šešerius metus.

Šiuo metu Kaune nagrinėjama ir žinomo plastinės chirurgijos specialisto Sauliaus Vikšraičio bei jo žmonos skyrybų byla. Į teismą su prašymu kreipėsi A. Vikšraitienė.

Rudenį teismą pasiekė ir Sauliaus Skambino bei Karinos Krysko skyrybų byla, ir „patrulio“ Algirdo Radzevičiaus bei jo žmonos Milisandros Radzevičienės.

Apie skyrybas dar rudens pradžioje pranešė ir „TV gelbėtoja“ Sandra Žutautienė. Šįmet oficialiai išsiskyrė ir verslininkas Andrius Šedžius bei Monika Kvietkutė.

Dramos drebina ir penkto vaiko neseniai susilaukusios Rūtos Ščiogolevaitės šeimą.

Dar pavasarį teismą pasiekė ir Jogailos bei Indrės Morkūnų skyrybų prašymas, o gruodį paaiškėjo, kad griūna 24 metus trukusi Seimo nario Žygimanto Pavilionio santuoka.

Santykių ekspertas: tokia masinė skyrybų lavina gali turėti įtakos visuomenės skyrybų skaičiui

Santykių ekspertas Darius Ražauskas DELFI teigė, kad šįmet išties „visi aplink skiriasi“. Tiesa, jo teigimu, tokią tendenciją galima pastebėti tik garsių žmonių rate, jo tvirtinimu, bendra šalies skyrybų statistika turėtų būti panaši jau kelerius metus.

Lietuvos statistikos departamentas šių metų skaičių dar nepateikia, tačiau jau kelerius metus ištuokų skaičius išlieka panašus: maždaug aštuoni su puse tūkstančio. Santuokų pastaruosius trejus metus sudaroma maždaug po dvidešimt tūkstančių.

Ar viešumoje matomas pavyzdys gali paveikti ir kitus, kurie jau svarstė apie norą skirtis? „Socialinės psichologijos moksle pastebimas toks dalykas, kad matomų žmonių elgesys turi įtakos masėms. Tokia masinė skyrybų lavina gali turėti įtakos visuomenės skyrybų skaičiui, – kalbėjo santykių ekspertas, tačiau pridūrė, kad apie galima įtaką kalbėti dar anksti. – Tai nėra toks greitas procesas.“

O ar garsių žmonių skyrybos gali paskatinti skirtis kitas garsias poras? „Sakyčiau, kad ne, nes, kiek mana žinoma, garsūs žmonės dėl to ir yra garsūs žmonės, nes jie turi gana stiprų ir savotiškai galingą ego. Ką tai reiškia? Jiems nusispjaut, ką daro ir kaip daro kiti. Daugelis žvaigždžių dėl to ir yra žvaigždės, kad savo laiku ėjo ne su mase, darė viską pagal save, savaip, originaliai, tai dėl to skirtis, kad kiti draugai išsiskyrė – tikrai ne. Įtakos galima padaryti tik žmonėms, kurie mėgsta sekti, mėgsta pritapti, tai yra ta pilka masė, – kalbėjo D. Ražauskas. – Neįžvelgčiau čia kortų namelio efekto, kad štai kelios poros išsiskyrė ir kitos pagalvojo, kad skirsis.“

Beje, santykių ekspertas pabrėžė, kad nemaža dalis išsiskyrusių porų vėliau pasigaili ir tvirtina, kad paskubėjo. „Todėl toks garsių žmonių skyrybų bumas ir tų skyrybų viešinimas nėra tai, kas stabilizuoja visuomenę ir padeda mažinti skyrybų skaičių“, – teigė D. Ražauskas.

Santykių ekspertas, kalbėdamas apie žiniasklaidoje viešinamas skyrybų istorijas, tvirtino, kad kai kurioms poroms tai gali būti naudinga – esą posakis, kad nėra blogos reklamos, tokiose situacijoje tikrai pasitvirtina.

„Nėra blogos reklamos. Jei apie tave kalba, viešina, net jei maišo su žemėmis, kad štai palikai žmoną su trimis vaikais, bet dažnai, kad ir kaip kvailai tai skambėtų, tas perdėtas viešinimas paskui tam žmogui būna naudingas, – tikino D. Ražauskas. – Labai retai reklama būna bloga.“

Santykių eksperto teigimu, vieša erdvė yra ribota, tad bet kokia proga pasireikšti ir pasiviešinti garsiems žmonėms yra į naudą.

Vis dėlto, jo teigimu, psichologiškai skyrybos dažniausiai yra žalingos. „Jos palieka savo randus, o jei tai jau antros, trečios ar ketvirtos skyrybos, tai tikrai žmogui neprideda“, – kalbėjo D. Ražauskas.

Ir vis dėlto, ar viešam žmogui lengva išlaikyti santykius? „Sunkiau. Vienareikšmiškai sunkiau, nes jei tu esi garsus žmogus, tame dažnai dalyvauja keli faktoriai: garsus žmogus dažnai turi daugiau pajamų, dėmesio, reikalavimų, socialinės įtampos, jis yra sekamas, dažniau išlenda neištikimybė ar „nuėjimas į šoną“, žymiam žmogui lengviau tapti taikiniu, – kalbėjo D. Ražauskas. – Taip, žymiam žmogui išsaugoti santuoką yra sunkiau.“

Žinomumas, anot santykių eksperto, nėra lengvas dalykas – nors su juo ateina ir teigiamų dalykų, būnant žinomu, kur kas sunkiau išsaugoti santykius.

D. Ražausko teigimu, žinomumas keičia žmones. Garsūs žmonės, santykių eksperto nuomone, dažnai labiau koncentruojasi į save, todėl ir santykius išlaikyti daug sunkiau.