2 didžiausi rinkos žaidėjai – jau vienose rankose: patyliukais Lietuvoje formuojasi naujas monopolistas

Jau dabar aišku, kad bendrovė „Baltcap“ statys ir valdys ne tik nacionalinį stadioną Vilniuje. Investicinis fondas AS „Baltcap“ šių metų sausį per savo kontroliuojamą įmonę įsigijo UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ (bilietai.lt). Toji „Baltcap“ kontroliuojama įmonė yra AS „Piletilevi group“.

Negana to, šiais metais „Baltcap“ per kontroliuojamą bendrovę „Piletilevi group“ įsigijo dar vieną bilietų platinimo įmonę – UAB „Tiketa“. Apie šį sandorį jam tik įvykus pranešta nebuvo. Pranešimas spaudai pasirodė tik spalio mėnesį, kai Delfi susidomėjo galimu monopolio formavimusi.