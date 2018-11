„Tas incidentas yra jau išspręstas, jis buvo susijęs su spam laiškais. (...) Mes žinome, budėtojai incidentą sprendė ir vakar. Filtrai sutvarkyti ir daugiau Seimo nariai tokių laiškų negaus“, – BNS penktadienį sakė NKSC vadovas Rytis Rainys. Centro duomenimis, Seimo kanceliarijos sistemas pasiekę laiškai siųsti naudojant užvaldytų kompiuterių „Botnet“ tinklą su dideliu IP adresų spektru. Naujienų portalas 15min.lt pranešė, kad atakas patyrė užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus, Seimo narių konservatorių Arvydo Anušausko, Gabrieliaus Landsbergio, Rasos Juknevičienės, Lauryno Kasčiūno, Andriaus Kubiliaus, Kęstučio Masiulio, liberalės Aušrinės Armonaitės ir Mišriai Seimo narių grupei priklausančio Manto Adomėno pašto dėžutės. Seimo kanceliarijos Informacinių technologijų eksploatavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Liudvikas Jonikas portalui sakė, kad ataka buvo tikslinė. „Aš vertinu, kad tai buvo tikslinė ataka, tikslinis šiukšlių siuntimas fiksuotai žmonių grupei sąmoningai“, – teigė jis. Tuo metu R. Rainys sakė to patvirtinti ar paneigti negalintis: „Mes žiūrėjome techniškai, o techniškai, mes visi gauname „spam“ laiškus, tokia kasdienybė“. NKSC rekomenduoja gavus „spam“ laiškus neaktyvuoti juose esančių nuorodų, kadangi jos veda į kenkėjiškas interneto svetaines, kurios platina virusus ar yra panaudojamos kriptovaliutoms kasti per vartotojų resursus.

