Vilniuje – žiaurios muštynės, šūviai ir taranuoti automobiliai: vos išgyvenęs baikeris papasakojo, kaip viskas prasidėjo

Vidury dienos, stebint daugybei žmonių, prie garažų Kalvarijų gatvėje dar 2018 metų birželį įvyko žiaurios muštynės. Trys baikeriai tądien užpuolė ir be gailesčio primušė du tamsaus gymio užsieniečius. Viskas įvyko dėl smulkmenos – ne vietoje pastatyto automobilio.

Iškart po užpuolimo vienas iš nukentėjusiųjų Ihabas Aburabea pabandė atkeršyti – sėdęs prie automobilio vairo jis iki dugno nuspaudė akseleratoriaus pedalą ir partrenkė vieną savo skriaudiką. Kitas spėjo išvengti atlekiančios „Mazda“ ir išsitraukęs pistoletą pabandė stabdyti ją šūviais.

Laimei, aukų pavyko išvengti. Nepaisant to, dabar Jordanijoje gimęs, tačiau Lietuvoje ne vienerius metus gyvenantis ir mūsų šalies pilietybę turintis I. Aburabea už savo poelgį teisme ginasi nuo kaltinimų pasikėsinimu nužudyti du žmones dėl chuliganiškų paskatų, taip pat turto sugadinimo ir nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Šioje istorijoje nuosprendis paskelbtas ir muštynes pradėjusiems baikeriams, už viešosios tvarkos pažeidimą bei nesunkų sveikatos sutrikdymą nuteisti Jonas Kumpys ir Arnoldas Mikulėnas, o dar vienas, trečiasis kaltininkas, šiuo metu slapstosi nuo teisingumo.

Muštynės – dėl smulkmenos

Visi šios istorijos dalyviai sutaria tik dėl to, kodėl kilo konfliktas: viskas įvyko dėl smulkmenos – ne vietoje pastatyto automobilio.

Vasarišką penktadienio popietę A. Aburabea su draugu atvažiavo į autoservisą patikrinti automobilio, kurį planavo pirkti. „Mazda 3“ vairavęs A. Aburabea nerado vietos prie garažo, todėl automobilį pastatė šalia baikerių klubo.

„Turiu baikerių klubą, turime patalpas Kalvarijų gatvėje ir laukėme vakare atvykstančių svečių, – trečiadienį teisme pasakojo J. Kumpys ir salėje parodęs į kaltinamąjį A. Aburabea tęsė. – Atvažiavo šitas žmogus su savo draugu ir pasistatė mūsų privačiose vietose.“

„Išėjau į lauką, paprašiau, kad patrauktų automobilį, jis iš karto pakeltu tonu piktai atsakė. Po antro prašymo tą automobilį patraukė, bet ėmė kažkam skambinti, išgirdau, kaip sako mūsų adresą, supratau, kad kažką kviečiasi. Nuėjau pasikalbėti, bet man spjovė į veidą, tada įvyko muštynės“, – tokią įvykių versiją dėstė kaip nukentėjusysis apklausiamas J. Kumpys.

Šis J. Kumpio pasakojime yra tik dalis tiesos, jau anksčiau nustatė Vilniaus miesto apylinkės teismas, kur būtent jis ir jo draugai buvo pripažinti kaltais dėl kilusių muštynių.

Išties agresyvūs buvo ne užsieniečiai, o baikeris, ėmęs plūsti juos čigonais ir kitokiais necenzūriniais epitetais. O kumščius į darbą J. Kumpys paleido supratęs, kad dėl agresyvaus jo elgesio A. Aburabea kviečia policiją.

Įvykius matęs liudytojas prisiminė matęs, kaip į autoservisą užeina du užsieniečiai, o paskui juos netrukus atseka ir pora baikerių.

„Vienas iš tų baikerių buvo stambaus kūno sudėjimo, apkūnus, o kitas, aukštas, augalotas vyras, su sportiniais marškinėliais, su šortais, kaip vėliau išsiaiškinau vėliau, jo vardas Jonas, jis pradėjo agresyviai sakyti užsieniečiui „kada pasiimsi automobilį, kada buvo pasakyta“. Užsieniečiai, berods, kažką rusiškai atsakė, bet tada baikeriai pradėjo mušti juos mušti.

Užsieniečiai iš pradžių lyg bandė gintis, bet juos stipriai mušė. Buvo daug smūgių užsieniečiams kumščiais ir į veidą, ir į kitas kūno vietas. Mačiau, kaip A. Aburabea paėmė autoservise kažkokį strypą, kuriuo bandė suduoti Jonui. Nemačiau, ar buvo tas smūgis, ar nebuvo, nes ten vyko viskas greitai, tik mačiau, kaip tas vamzdis iš užsieniečio rankų buvo išmuštas ir pradėjo vėl jį mušti kumščiais, po to spardyti. Įvykio vietoje buvo daug žmonių, nes išėjo nemažai autoserviso darbuotojų“, – taip muštynes apibūdino jas matęs žmogus.

Tokį pasakojimą patvirtino ne tik kiti liudytojai, dalis konflikto buvo užfiksuota ir vaizdo stebėjimo kameromis. Be to, iškalbingas ir A. Aburabea skambučio į Bendrąjį pagalbos centrą (BPC) įrašas.

„Jie mane muša, suprantat“, – BPC operatorei ištarė jordanietis, o fone girdisi baikerių grasinimai ir įžeidinėjimai.

Dėl šio užpuolimo kaltais pripažinti J. Kumpys ir A. Mikulėnas. Kadangi abu vyrai charakterizuoti teigiamai, anksčiau neteisti, jie atsipirko gana švelniomis pusantrų metų trukmės laisvės apribojimo bausmėmis. Jie įpareigoti išdirbti 80 val. viešųjų darbų, taip pat sudalyvauti elgesio pataisos programose.

Nesuvokiamas kerštas

Tačiau už poelgį po muštynių A. Aburabea gali į kalėjimą sėsti labai ilgam. Jam yra pateikti kaltinimai dėl pasikėsinimo nužudyti, turto sugadinimo ir nežymaus sveikatos sutrikdymo. Įstatyme už tai gresia laisvės atėmimo bausmė nuo 8 iki 20 metų arba net įkalinimas iki gyvos galvos.

Pats užsienietis kaltės nepripažįsta ir teisinasi, kad primuštas buvo labai pasimetęs ir įlipęs į automobilį tiesiog bandė bėgti.

Tačiau prokurorų vertinimu, prie automobilio vairo sėdęs užsienietis, norėdamas atkeršyti už patirtą smurtą, sąmoningai su „Mazda“ lėkė tiesiai į baikerius, turėdamas tikslą juos nužudyti.

„Viskas jau buvo aprimę, kai išgirdau akseleratorių ir automobilis taranavo mus. Spėjau pašokti, užkritau ant kapoto, dar girdėjau šūksnį Alah Akhbar. Po to išgirdau šūvius, kuriuos, kaip paaiškėjo, paleido Arnoldas. Partrenkęs mane jis pavažiavo atgal, trenkėsi į kitą automobilį, tada sudaužė dar vieną“, – smūgio momentą prisiminė J. Kumpys.

© DELFI / Erika Venckutė

A. Mikulėnas tikino, kad automobilio greitis buvo gana didelis ir jam pačiam vos pavyko pasitraukti, tačiau ir tą darydamas jis išsisuko koją.

„Nueidinėjome nuo serviso vartų, galiausiai girdimas automobilio akseleravimas, padangų cypimas ir atsisukant matosi, kad būtent pilkas automobilis važiuoja į mūsų pusę, aš spėju atsitraukti, nes ne tiesiai į mane važiavo, – įvykį teisme nupasakojo A. Mikulėnas. – Atšokau, atšokdamas patyriau kelio traumą. Tada buvo panaudotas šaunamasis ginklas, nes vertinau taip, kad yra akivaizdus pavojus kito asmens gyvybei ir sveikatai. Buvo taikytasi į kairės pusės, vairuotojo pusės priekinę padangą, kad keistų automobilis judėjimo trajektoriją. Važiuojant automobiliui šaudžiau, prieš pat nutrenkiant Joną.“

Pasak abiejų nukentėjusiųjų, po šio įvykio jie liko traumuoti ne tik fiziškai, tačiau ir psichologiškai. J. Kumpys tvirtino, kad iki šiol jaučia nerimą eidamas per pėsčiųjų perėjas ir matydamas artėjančius automobilius, taip pat sutriko ir miegas. Todėl abu jie prašo 20 tūkst. eurų atlyginti neturtinei žalai.

Visgi bylą nagrinėjančiam teisėjui Ugniui Trumpuliui kilo klausimas, ar J. Kumpys išties buvo rimtai sužalotas, nes ligoninėje užfiksuotas tik kojos sumušimas. Be to, po to, kai buvo partrenktas automobilio, jis sugebėjo nusivyti pėsčiomis sprukusį vairuotoją ir jį sulaikyti.

„Greitoji, ligoninė įvertino, kad raumuo stipriai sužeistas. Nedariau operacijos, du mėnesius lovoje pragulėjau, šiandien kaip ir veikia ta koja“, – apie savo sužalojimus atsakė nukentėjusysis.

Šią bylą Vilniaus apygardos teismas nagrinės ir toliau, į artimiausius posėdžius planuojama kviesti liudytojus, mačiusius visą incidentą ir galinčius objektyviai apie juos papasakoti.