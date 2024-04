Vienam garsiausių Lietuvos kovotojų – smūgis iš policijos dėl praeities nuodėmių

Be to, kaip nurodė policijos pareigūnai, vyras ne kartą į teisėsaugos akiratį buvo pakliuvęs ir dėl kitų įvykių – kartą jis buvo pristatytas į policiją, kai buvo gauta informacija, kad Kaune jaunuoliai prie perėjos pro automobilio langą buvo nukreipę daiktą panašų į ginklą. Tiesa, dėl to ikiteisminis tyrimas pradėtas nebuvo, o I. Barysui buvo taikyta administracinė atsakomybė už transporto priemonės, neapdraustos privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, vairavimą.