VDI Klaipėdos skyriaus vadovas Ročys: nieko nepažeidžiau, bet 6 tūkst. eurų savivaldybei grąžinsiu

Anksčiau per tyrimą taip pat nustatyta, kad tarybos narys teikė Kretingos rajono savivaldybės administracijai kvitus, prašydamas kompensuoti jam išlaidas už degalus. Skirtingų rūšių degalai buvo perkami keliskart per dieną, dvi dienas iš eilės, mėnesio pabaigoje itin dideliais kiekiais. Vien per karantiną, esant apribotam judėjimui, minėtas asmuo dėl su tarybos nario veikla susijusios veiklos nurodė patyręs daugiau nei 2 tūkst. eurų išlaidų degalams.