Teisėsauga kaltina R. Kurlianskį davus kyšius politikams už 2015 metais registruotas pataisas, kurios liberalizuotų vartojimo kreditų išdavimo tvarką. Anot pareigūnų, šias pataisas Seime registravo buvęs liberalas Šarūnas Gustainis. Jos sutampa su G. Veličkos R. Kurlianskiui persiųstomis pataisomis. Šios pataisos buvo svarstomos Seime priimant Lietuvos banko inicijuotą vartojimo kreditų įstatymą. G. Velička sakė pirmiausia susisiekęs su R. Kurlianskiu kaip su „MG Baltic“ valdomų televizijos kanalų vadovu. Koncernas valdo televizijos kanalus LNK, BTV, Info TV, TV1 ir „Liuks“. „Pristačiau, kokie yra planai, pateikti pasiūlymai, ten buvo daug įvairių punktų per visas sritis. (...) Bandžiau parodyti, kokia yra mūsų pozicija, kokie yra mūsų argumentai“, – Vilniaus apygardos teisme kalbėjo buvęs „4finance“ vadovas. Susiję straipsniai: „MG Baltic“ byloje prieš valstybę kovos ir Jancevičius, Mockus, Raulynaitis Paluckas apie Baką ir „MG Baltic“: taškymasis kaltinimais be įrodymų Lietuvai gero neduos „Kreipiausi kaip į žurnalistą, kaip į žiniasklaidos atstovą. (Tikėjausi – BNS), kad objektyviai pažiūrės žiniasklaida“, – teigė verslininkas. Pasak jo, R. Kurlianskiui „asmeniškai kaip žmogui“ nepatiko Lietuvos banko siūloma nuostata, kad norėdamas gauti greitąjį kreditą žmogus pats negali pateikti savo pajamų įrodymų, o bendrovė jų turi būtinai prašyti „Sodros“. „Jam kaip žmogui tai irgi pasirodė nesąmonė, neteisinga“, – tvirtino G. Velička. Verslininkas teigė, kad turėjo šimtų tūkstančių eurų vertės sutartis su LNK kanalų grupe dėl reklamos. Jis teigė nežinantis, kaip „4finance“ reklamos užsakymai pakistų priėmus Lietuvos banko inicijuotą įstatymą, nes dar iki teisės akto įsigaliojimo bendrovė nebegavo licencijos. Portalas delfi.lt rašė, kad nors Š. Gustainis apklausų metu teisėsaugai tikino, jog projektą parašė pats, teisėsaugos rastas susirašinėjimas tarp R. Kurlianskio ir G. Veličkos rodo, kad pataisos visiškai atitinka tas, kurias G. Velička atsiuntė R. Kurlianskiui. Buvęs „4finance“ vadovas patvirtino siuntęs R. Kurlianskiui vartojimo kreditų įstatymo pataisos projektą, tačiau tvirtino tai daręs dešimtims žmonių. Jis taip pat teigė Lietuvos banko siūlomą įstatymą 2015 metais aptaręs ir su kitomis redakcijomis – „Lietuvos ryto televizija“, TV3, naujienų portalų 15min.lt ir delfi.lt vadovais. Teismas trečiadienį pagarsino R. Kurlianskio ir G. Veličkos pokalbius ir susirašinėjimus, iš kurių matyti, kad jie aptarinėja Seime svarstomą vartojimo kreditų įstatymą. R. Kurlianskis žurnalistams teigė, kad Š. Gustainiui pataisos nepersiuntinėjo. „Pagal bylos duomenis, Liberalų frakcijoje projektas atsidūrė iš advokato (Kęstučio – BNS) Kvainausko. Be to, byloje dar yra Smulkiųjų kreditų asociacijos prezidento (Liutauro – BNS) Valicko siųstas laiškas, pasiūlymas, kur išvardinti visi gavėjai Seime, tame tarpe ir Eligijus Masiulis, tame tarpe ir Šarūnas Gustainis“, – sakė verslininkas. Jis teigė pataisos priėmimą Seime aptarinėjęs su buvusiu liberalų lyderiu Eligijumi Masiuliu, tačiau neprašė balsuoti už šį teisės aktą. R. Kurlianskis tvirtino įstatymu domėjęsis, nes siekė stebėti verslo reguliavimą šalyje. Ikiteisminio tyrimo metu G. Velička prokurorams sakė, jog pataisos jam buvo svarbios, nes įmonė 2015 metų pabaigoje užėmė 6-7 vietą Lietuvoje tarp daugiausia reklamos perkančių verslo subjektų. Š. Gustainio registruotas projektas nebuvo priimtas Seime, tačiau tarp daugumos jį palaikiusiųjų buvo Liberalų sąjūdžio nariai. Politinės korupcijos byloje R. Kurlianskis kaltinamas davęs kyšių politikams už koncernui naudingų sprendimų priėmimą. Byloje taip pat kaltinami buvęs liberalų lyderis Eligijus Masiulis, Š. Gustainis ir eksparlamentaras, buvęs „darbietis“ Vytautas Gapšys. Seimo narys Gintaras Steponavičius kaltinamas piktnaudžiavimu, nesant kyšininkavimo požymių. Kaltinimai oficialiai pateikti ir pačiam koncernui „MG Baltic“, Darbo partijai bei Liberalų sąjūdžiui. Nė vienas iš kaltinamųjų savo kaltės nepripažįsta, jie sako, kad teisėsaugos tyrimas vykdytas tendencingai. R. Kurlianskis pareiškė, kad kaltinimas jam dėl įtakos priimant vartojimo kredito įstatymo pataisą yra „apie nieką“. „Aš jį vertinu kaip niekinį, (...) bet aš manau, kad prokuroras iš šio epizodo tikisi daugiausiai“, – kalbėjo buvęs „MG Baltic“ viceprezidentas.

