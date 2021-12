Istorija, už kurią R. Laukutis nuteistas dviejų metų laisvės atėmimo bausme, įvyko 2019 metų lapkričio 14-ąją. Tą vakarą apsaugininku dirbęs vaikinas jau buvo bebaigiantis savo pamainą, kai prieš 22 val. sulaukė iškvietimo dėl picerijoje Kaune, Pramonės gatvėje, siautėjančio girto chuligano.

R. Laukučiui šis grasino smurtu ir sakė esantas kovos menų žinovas. Po pokalbio apsauginis jau apsisuko eiti, tačiau buvo sugriebtas iš už nugaros, atsisuko ir smogė vaikinui. Po smūgio pastarasis krito, susitrenkė galvą į grindinį ir patyrė itin sunkias traumas

Pirmosios instancijos teismas apsaugininką visiškai išteisino, nustatęs, kad jis veikė būtinosios ginties sąlygomis. Tačiau Kauno apygardos teismo teisėjai ne tik vaikiną pripažino kaltu, tačiau neįžvelgė ir sąlygų skirti R. Laukučiui su realiu laisvės atėmimu nesusijusią bausmę.

Sulaukė malonės

Pataisos namuose R. Laukutis atsidūrė šių metų birželio 8-ąją. Tačiau jau po 5 mėnesių lygtinio paleidimo komisija nusprendė, kad R. Laukutis gali būti paleistas iš pataisos įstaigos, nors pagal teismo nuosprendį jam buvo likę kalėti 19 mėnesių. Tiesa, Kauno apylinkės teisme tokiam teikimui nepritarta.

„R. Laukučio pažanga ir jo pastangos integruotis į visuomenę dar nėra pakankamos, todėl negalima vertinti, jog pataisos procesas nuteistajam jau yra užtikrinantis, kad galimos probacijos metu jis laikysis įstatymų ir nebenusikals“, – nuspręsta Kauno apylinkės teisme.

Visgi Kauno apygardos teismo teisėjai nesutiko su tokiu sprendimu – jų vertinimu, R. Laukutis nebėra pavojingas visuomenei.

„Reikalauti papildomai atlikti ilgesnės trukmės bausmės dalį nebūtų nei tikslinga, nei racionalu, nes R. Laukutis jau šioje bausmės atlikimo stadijoje atitinka probacijai keliamus reikalavimus. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės, jos sunkumas negali būti pripažįstami savarankišku pagrindu lygtinio paleidimo netaikymui. Tuo tarpu apylinkės teismas analizuodamas šias aplinkybes visiškai nepagrįstai konstatavo, jog R. Laukutis nusikalto ne atsitiktinai, o dėl susiformavusių neigiamų vertybių ir tai pasak apylinkės teismo rodo neabejotinai didesnį nuteistojo pavojingumą visuomenei.

Tačiau teisėjų kolegija nesutikdama su tuo pažymi, kadR. Laukutis laisvės atėmimo bausmę atlieka pirmąjį kartą, anksčiau neteistas, nors ir įvykdė smurtinį nusikaltimą, tačiau jis nebuvo iš anksto planuotas, įvykdytas spontaniškai, pažymint, kad nuteistojo atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis buvo pripažintos aplinkybės susijusios su provokuojančiu nukentėjusiojo elgesiu bei suteikta pagalba nukentėjusiajam, todėl šiai pirmosios instancijos teismo padarytai išvadai, akivaizdu, jog prieštarauja byloje surinkti faktiniai duomenys, o tai tik įrodo, jog pirmosios instancijos teismas byloje esančius duomenis vertino nepakankamai objektyviai“, – rašoma teismo nutartyje.

Teisėjai pažymėjo, kad vos atsidūręs Kauno tardymo izoliatoriuje R. Laukutis iškart įsidarbino maisto dalintoju, o po kelių mėnesių ir skyriaus tvarkiniu.

„R. Laukutis darbo nevengė ir būdamas laisvėje. Iš socialinio tyrimo išvadoje esančių duomenų matyti, kad nuteistasis tik baigęs gimnaziją ir įstojęs mokytis į Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademiją įsidarbino konsultantu, vėliau dirbo apsaugos darbuotoju. R. Laukutis nevengė ir ūkio darbų, dirbo pas ūkininką, tam, kad užsidirbtų apsaugos darbuotojo kursams. Baigęs apsaugos darbuotojo kursus įsidarbino apsaugos tarnyboje, kurioje dirbo ir veikos padarymo metu. Nuteistasis tuo pačiu metu dar dirbo ir policijos pareigūno pareigose“, – pažymi teismas.

Be to, būdamas įkalinimo įstaigoje jis pradėjo mokytis būti plytelių klojėju, o paleistas į laisvę jau turi darbą valymo darbų įmonėje.

Vaikinas tik teigiamai charakterizuojamas tiek artimųjų, tiek buvusių kolegų, kurie jį apibūdina kaip sąžiningą, protingą ir pasitikėjimo vertą jauną žmogų.

Teisėjai nusprendė, kad R. Laukutis gali išeiti į laisvę, tiesa, ši jam liks apribota – dar kurį laiką jis privalės dėvėti apykoję.

Be to, ši istorija dar ir taip nėra baigta. Apkaltinamasis nuosprendis apskųstas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, kuris Roko Laukučio bylą atvers kitų metų vasarį ir vertins, ar vaikinas nuteistas pagrįstai.

Tramdė girtą chuliganą

Delfi jau anksčiau rašė, kad 2019 metų lapkričio 14-osios vakarą į kavinę užėjo du įkaušę vaikinai ir užsisakė viskio butelį. Iš pradžių jie tik gurkšnojo alkoholį, kartais nueidavo padaužyti čia pat buvusią bokso kriaušę.

Po to vienas iš tų vaikinų, A. A., ėmė kabinėtis prie klientų – iš pradžių lindo prie užsieniečio ir bandė su juo kalbėtis rusiškai. Vyras akivaizdžiai bijojo prie jo lendančio vaikino, jam drebėjo rankos, todėl nutaikęs progą spruko iš kavinės.

Anot liudininkų, vaikinas atrodė gana agresyvus, rėkavo, keikėsi. Raminti jį bandė net kartu buvęs draugas.

„Vaikščiojau jam iš paskos ir atsiprašinėjau už jo elgesį, sakiau, nebijokit, jis nieko nepadarys“, – teisme vėliau liudijo jo draugas ir pridūrė pajutęs, kad situacija gali tapti nekontroliuojama, todėl pats paprašė iškviesti apsaugą.

Tuo metu dirbusi padavėja prisiminė, kad prie jos užsisakyti kokteilių priėjęs A. A. pagrasino, jog jei ji iškvies apsaugą, jis čia pasiųs savo gaują. Sunerimusios darbuotojos nuspaudė pavojaus mygtuką.

Bandžiau su juo bendrauti mandagiai, nuraminti, nes žinau, kad apsauga visada važiuoja lėtai. Vienu momentu jis bandė čiupti nuo baro stiklinę ir sakė, kad paleis ją į barą su klientais, bet aš jį sustabdžiau“, – pasakojo padavėja.

Išsigandusi, kad bet kada gali kilti rimtesnių nemalonumų, darbuotoja paprašė gretimoje parduotuvėje dirbančių apsaugininkų pagalbos. Nors į tokius konfliktus kištis jiems nepriklauso, vyrai sutiko padėti.

„Radom du vaikinus, vienas buvo ramus, kitas aršesnis, – prisiminė apsaugininkas. – Paprašėm jų išeiti. Tą aršesnį vedžiau aš, jis sakė, kad buvo Afganistane, kovos menus lankė, kad juodą diržą turi. Jis jėgos turėjo, jau galvojau užlaužti rankas, uždėti antrankius ir iškviesti patrulius, – jis labai norėjo muštis. Bet galiausiai pavyko juos išprašyti gražiuoju ir nuvesti prie išėjimo durų.“

Lemtingas smūgis

Praėjus maždaug 5 minutėms nuo šių įvykių kavinėje pasirodė R. Laukutis. Darbuotojos pasakė, kad jo paslaugų nebereikia.

R. Laukutis pasuko prie išėjimo, ten sutiko du vaikinus. Vienas iš jų šūkavo ir veržėsi į parduotuvę, kitas jį bandė sulaikyti.

„Priėjau, pasakiau, kad eitų namo. Tas aukštesnis sakė, kad viskas gerai, jie jau išeina, o žemesnis pradėjo rėkauti, liepė jo nevarinėti, sakė, kad yra kovos menų specialistas ir grasino iškirsti“, – vakaro įvykius pasakojo R. Laukutis.

Po trumpo konflikto visi išėjo į lauką, o apsaugininkas jau buvo pasiruošęs eiti savais keliais ir baigti pamainą.

„Tada pajutau, kad mane sugriebė iš nugaros, atsisukęs pamačiau, jog jis mosikuoja rankomis. Nebuvo ką daryti, aš jam ar trenkiau, ar tik pastūmiau, viskas įvyko labai greitai. Kadangi jis sakė, kad yra kovotojas, mane tas mosikavimas išgąsdino“, – lemtingos akimirkos emocijas teisme dėstė R. Laukutis.

Po smūgio vaikinas griuvo ir galva trenkėsi į grindinį. Pasipylė kraujas ir jis neteko sąmonės. Apsaugininkas jį parvertė ant šono, kad liežuvis neuždengtų kvėpavimo takų, patikrino pulsą ir iškart iškvietė medikus bei policiją.

Nukentėjusysis patyrė labai sunkias traumas: jam lūžo kaukolė, kraujas išsiliejo į smegenis.

„Neurochirurgas man sakė, jog jeigu truputį dešiniau būčiau nukritęs, būčiau likęs daržove. Dar ir dabar viena ausimi beveik negirdžiu“, – vėliau teisme sakė nukentėjęs A. A.

Su išteisinimu nesutiko

R. Laukučiui buvo iškelta byla dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir sunkaus sveikatos sutrikdymo. Bylą išnagrinėjęs Kauno apylinkės teismo teisėjas nusprendė kaltinamąjį išteisinti.

Įvertinęs visus bylos duomenis, teisėjas priėmė sprendimą, kad R. Laukutis buvo užpultas ir veikė būtinosios ginties sąlygomis.

Tokį sprendimą apskundė tiek prokuratūra, reikalavusi 3 metų laisvės atėmimo bausmės, tiek nukentėjusysis.

Anot prokuroro, naudoti smurtą šioje situacijoje nebuvo jokio reikalo. Tą įrodo aplinkybė, kad žodžiu apraminti agresyvų vyrą pavyko tiek kavinės darbuotojoms, tiek iš parduotuvės jį išprašiusiems apsaugininkams.

O jei ir buvo reikalas chuliganą sutramdyti, tam R. Laukutis turėjo kitų įrankių: dujas, antrankius. Be to, bent jau galėjo panaudoti kovinių imtynių veiksmus, o ne smogti į veidą.

„Prokuroro nuomone, R. Laukučio parodymus, kad nukentėjusysis ėjo link R. Laukučio, jį sugriebė ir grasino suduoti, paneigia vaizdo įrašo turinys. Vaizdo įraše matyti, kad nukentėjusiajam A. A. mostaguojant rankomis ir galimai užkabinus R. Laukučio petį, pastarasis atsisuka ir, net neįvertinęs situacijos, tiesiog smūgiuoja nukentėjusiajam A. A. į galvos sritį, tada šis krenta“, – rašoma skunde.

O nukentėjusysis atkreipė dėmesį, kad smurtą apsaugininkas panaudojo jo net neperspėjęs, nors pagal įstatymą privalo tą padaryti. Be to, 5 metus policijoje ir 7 metus apsaugoje dirbęs R. Laukutis turėjo mokėti tinkamai reaguoti tokiose situacijose.

„Nukentėjusysis sutinka, kad jis pats elgėsi neadekvačiai, buvo įžūlus, neblaivus ir nesiorientavo aplinkoje, galėjo įžeisti į įvykio vietą atvykusį kaltinamąjį, tačiau pažymi, kad kaltinamojo R. Laukučio atžvilgiu nepanaudojo fizinio smurto, jo nesužalojo, smūgio jam nesudavė, jokio realaus pavojaus kaltinamajam nekėlė, nes prieš suduodamas jam smūgį kaltinamasis buvo suėmęs nukentėjusįjį už dešinės rankos. Nukentėjusiojo teigimu, jis nekėlė realaus pavojaus ir kitų asmenų sveikatai ar turto saugumui“, – dėstoma nukentėjusio vyro skunde.

Jis taip pat nurodo, kad pareigūnas nuo pat pradžios siekė išvengti baudžiamosios atsakomybės ir sakė, kad tik pastūmė nukentėjusįjį.

„Tačiau iš baudžiamojoje byloje pateiktų telefono pokalbių garso įrašų galima pastebėti, kad kaltinamasis iš karto po smūgio sudavimo skambino į apsaugos įmonės dispečerinę ir nurodė, kad asmenį „iškirto“. Iš byloje esančio vaizdo įrašo taip pat akivaizdu, kad kaltinamasis sudavė nukentėjusiajam smūgį į galvą, o ne pastūmė ar bandė kitaip neutralizuoti“, – rašoma skunde.

Būtinosios ginties neįžvelgė

Kauno apygardos teismo teisėjai su tokiais skundų argumentais sutiko. Pripažinta, kad smurtas buvo perteklinis, o konfliktui išspręsti galėjo būti panaudotos dujos arba kovinių imtynių veiksmai, bet ne smūgis į galvą.

Be to, matydamas agresyvius vyrus, kitas apsaugininkas siūlė iškviesti policiją, tačiau R. Laukutis sakė, kad to daryti nereikia, jis pats susitvarkys.

„Teisėjų kolegijos vertinimu, tokie R. Laukučio veiksmai įrodo, kad jis, įvertinęs nukentėjusiojo būklę, elgesį, suvokė jo pavojingumo laipsnį, galimus veiksmus, nes, kaip nurodo, nukentėjusysis mosavo rankomis kaltinamojo išlydimas iš prekybos centro patalpų, tačiau apsaugos darbuotojui nurodė, kad susitvarkys vienas, t. y. suvokė, kad realaus pavojaus A. A. jam nekelia, o tokiam pavojui kilus – susitvarkytų“, – pažymėjo teismas.

„Pažymėtina, kad R. Laukutis yra apsaugos darbuotojas, kuris prilyginamas valstybės tarnautojui, be to, kaip jau paminėta, jis 5 metus dirba ir policijoje, todėl esant konfliktinei situacijai jam yra keliami aukštesni reikalavimai nei eiliniam piliečiui, iš jo tikimasi tinkamo situacijos įvertinimo ir racionalių, proporcingų veiksmų bei priemonių panaudojimo“, – rašoma nuosprendyje.