Turtingos verslininkės dukra – garsiausia Vilniaus prostitutė: sugundė ir prodiuserį, ir studentus iš užsienio

Ši „garsenybė“ – jau dvylika kartų dėl įvairių nusikaltimų teista, oficialiai ištekėjusi ir ne vieną vaiką pagimdžiusi 32 metų Ala Naumova. Ją puikiai pažįsta ne tik sostinės policijos pareigūnai, bet ir ieškoti linksmybių į Stoties rajoną užklystantys vyrai.

„Ala – garsiausia Stoties gražuolė“, – net nebando slėpti daugiau kaip 18 metų Vilniaus policijoje dirbęs Kęstutis Staneliūnas. Nusikaltimus tirti turėjęs pareigūnas darbo policijoje neteko, kai buvo nuteistas dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi – paaiškėjo, kad jis iš vagių supirkinėdavo įvairius vertingus daiktus, kartais net šiems duodavo užsakymų iš parduotuvių pavogti drabužių ar avalynės, o paskui juos dovanodavo žaviai policijos praktikantei.

Prieš dešimt metų iš policijos atleistas K. Staneliūnas savo veiklos nepakeitė iki šiol – vyras ir toliau supirkinėjo įvairius vertingus daiktus, papuošalus ir aksesuarus. Ne tik dirbdamas lombarduose – jo telefono numerį gerai žinojo tiek Stoties rajoną pamėgę taksi vairuotojai, tiek čia aukų tykantys narkomanai, tiek savo kūnu už pinigus prekiaujančios prostitutės. Viena tokių – Ala.

„Per tave čia dabar turiu sėdėti“, – Vilniaus miesto apylinkės teisme susitikus žvilgsniams A. Naumovai piktai rėžė K. Staneliūnas, jį filmavusiems ir fotografavusiems DELFI žurnalistams pasiūlęs ne tik eiti ten, kur greičiausiai pats labai nori, bet ir demonstravęs nepadorius gestus (žiūrėti vaizdo įrašą).

„Ne, – per tave!“ – K. Staneliūnui atkirto dviejų ginkluotų policijos pareigūnių saugoma moteris, kuriai šiuo metu yra iškeltos trys baudžiamosios bylos dėl vagysčių ir net plėšimo.

Įtariama, kad A. Naumova savo klientams ne tik suteikdavo seksualines paslaugas, bet po to ir juos apvogdavo, o vertingus daiktus parduodavo juos supirkinėjantiems įvairiems smulkiems verslininkams, dirbantiems lombarduose. Kad jau keliolika metų Stoties rajone seksualines paslaugas teikianti prostitutė apvaginėja savo klientus, niekam nebuvo paslaptis, tačiau tik retas nukentėjusysis išdrįsdavo kreiptis į policiją – tokiu atveju jiems taip pat grėsdavo administracinė atsakomybė už naudojimąsi prostitucijos paslaugomis.

Vienas tokių nukentėjusiųjų – garsioje Londono (Didžioji Britanija) kino studijoje dirbantis filmų prodiuseris. Jis praėjusių metų vasarą laikinai gyveno Vilniaus Senamiestyje – kino studijos darbuotojai čia įvairiose vietose buvo įsirengę filmavimo aikšteles ir filmavo kino juostą.

Pylimo g. apartamentus išsinuomojęs 58 metų britas vieną rugpjūčio vakarą po sunkios darbo dienos ir ją vainikavusio triukšmingo vakarėlio viename bare ėjo į namus, kai jį užkalbino prie automobilio su vaikinu kalbėjusi jauna moteris. Vyras vėliau pareigūnams neslėpė, kad buvo labai pakilios nuotaikos, be to, labai mėgsta bendrauti, todėl nepažįstamąją pasikvietė pasisvečiuoti į savo butą. Bet trumpam, nes kitą dieną iš D. Britanijos turėjo atskristi jo žmona.

Norėjo pasikalbėti, bet užmigo

Kad ši nepažįstamoji yra garsiausia ir didžiausią paklausą tarp klientų turinti prostitutė, kino prodiuseris teigė nė nenutuokęs, nors prisipažino negalintis atmesti tokios galimybės, tačiau esą apie seksualinių paslaugų suteikimą ir atlygį už jas su nepažįstamąja net nekalbėjo.

„Tenorėjau pabendrauti“, – į savo nuomojamus apartamentus viešnią atsivedęs vyras tvirtino, kad su ja tenorėjo tik pasikalbėti apie gyvenimą – namuose atidarė vyno butelį, šiek tiek išgėrė, o paskui užmigo.

„Greičiausiai man buvo ko nors įpilta į vyną“, – vėliau policijos pareigūnams aiškino prodiuseris. Jis pažymėjo, kad gali suvartoti daug alkoholio, tačiau niekada neužmiega.

Kai ryte atsibudo, vyras esą labai nustebo – tebuvo tik su apatinėmis kelnaitėmis, o pokalbiui pakviestos viešnios ir kvapas buvo išgaravęs. Netrukus užsienietis pastebėjo, kad yra apvogtas – iš jo dingo įvairūs papuošalai iš aukso, kelis tūkstančius eurų vertas laikrodis, pinigai ir net keletas buteliukų kvepalų.

Britas paskaičiavo, kad padaryta žala jam siekia daugiau kaip 15 tūkst. eurų. Tačiau labiausiai jam gaila papuošalų, kurie turi ypatingą istorinę vertę – kino prodiuseris į Vilnių buvo atsivežęs keletą imperatoriaus Konstantino laikų žiedų su romėniškais simboliais, taip pat rankų darbo sidabrinių ir auksinių apyrankių, auskarų.

Šių istorinę vertę turinčių papuošalų iš karto ėmė ieškoti sostinės kriminalistai, tačiau lombarduose, kurie garsėja kaip supirkinėjantys vogtus daiktus, nieko nesurado. Su Stoties rajone dirbančiomis prostitutėmis ir narkomanais pabendravę pareigūnai netrukus išgirdo pasakojimų, kad „gražuolė Ala“ netikėtai praturtėjo – greičiausiai vėl kažką apvogė. Ir tada tyrėjų akys nukrypo į buvusį kolegą – K. Staneliūną: buvo gauta informacijos, kad šis buvo susitikęs su prostitute ir iš jos nusipirko brangų laikrodį bei papuošalų.

Mokėjo mažiau nei prašė

K. Staneliūną kriminalistai sulaikė praėjus dviem dienoms po iš užsieniečio įvykdytos vagystės, tačiau auksinių papuošalų neberado. Tačiau ant vyro rankos buvo prabangus laikrodis.

„Kai jie paklausė apie laikrodį, iš karto jį nuėmiau nuo rankos ir atidaviau – buvau jį sau nusipirkęs“, – prisipažino buvęs ilgametis policijos pareigūnas.

Laikrodį jam nupirkti pasiūlė A. Naumova. „Aš pats aštuoniolika metų išdirbau pareigūnu, visas Stoties merginas pažįstu iš matymo, mano darbas su tuo buvo susijęs, – pasakojo K. Staneliūnas. – Atsimenu, kad tą dieną buvo sekmadienis, kai man paskambinusi Ala pasiūlė susitikti – ji Stoties gražuolė, nes užsiima „ta veikla“. Sutarėme pasimatyti prie Geležinkelio stoties. Atėjusi pasiūlė nusipirkti laikrodį – nusiėmė nuo rankos ir padavė pažiūrėti. Galvojau, kad tai jos laikrodis – juk jos motina yra labai turtinga, turi verslą, todėl man net nekilo jokių abejonių.“

Vyro teigimu, už laikrodį A. Naumova paprašė 600 eurų, tačiau jis iš karto sutiko mokėti 500 Eur – nors naujas laikrodis pagal internete skelbiamas kainas kainavo nuo 3,5 iki 5 tūkst. Eur, parduodamas buvo jau ilgą laiką nešiotas ir šiek tiek praradęs vaizdinę išvaizdą.

„Ala taip pat turėjo keletą žiedų, bet jie buvo seni, apibraižyti, net pajuodavę, bet jie man buvo nereikalingi, todėl jų nepirkau – greičiausiai ji man jau ne vienam juos siūlė, gal nešė į kokį nors lombardą, bet jie buvo be prabų ir niekas jų nenupirko“, – Vilniaus miesto apylinkės teisme sakė K. Staneliūnas, kurį prokurorai kaltina ne tik įgijus ir realizavus nusikalstamu būdu įgytą turtą, bet ir neteisėtu disponavimu svetimu asmens dokumentu (kratos metu pas vyrą buvo rastas svetimas asmens dokumentas – vairuotojo pažymėjimas; kaltinamasis tikina, kad šį dokumentą pas jį lombarde pamiršo pasiimti vienas klientas, kuris vėliau jo taip ir nepasiėmė, nes pateko į kalėjimą, todėl jis esą laukė, kol šis išeis į laisvę ir jam grąžins).

Su Ala norėtų slapta pasikalbėti

Nors šiandien K. Staneliūnas tikina, kad su A. Naumovos galimai pavogtais auksiniais žiedais nieko bendro neturi, iš karto po sulaikymo per apklausą policijoje vyras kalbėjo visai kitaip – prisipažino, kad žiedus nupirko už 160 Eur ir vėliau pardavė į aukso metalo laužą. Už tai gavo 200 Eur.

Paklaustas, kodėl dabar neigia, kad buvo nusipirkęs vogtus istorinę vertę turinčius žiedus, buvęs policijos tyrėjas ėmė kalbėti apie jam esą darytą neteisėtą spaudimą: „Buvau patyręs stresą, pareigūnai grasino uždaryti į areštinę, o juk yra šeima, vaikai. Ir tokioje situacijoje tu bet ką gali prisipažinti – pareigūnai norėjo, kad prisipažinčiau, jog ir kitus papuošalus, ir kvepalus pirkau.“

„O kreipėtės dėl jums daryto spaudimo?“ – norėdamas sužinoti, ar K. Staneliūno pateikta versija bent kiek gali būti patikima, klausė baudžiamąją bylą nagrinėjantis teisėjas Darius Lukaitis.

„Nesu iš tų, kurie kreiptųsi – mėgstu problemas spręsti pats“, – atkirto kaltinamasis. Ir čia pat pridūrė, jog yra kaltas tik dėl to, kad patikėjo vagyste iš savo kliento kaltinama A. Naumova: „Iš kur aš galėjau žinoti, kad tas laikrodis ir tie žiedai yra vogti – juk klientas už paslaugas galėjo atsiskaityti duodamas laikrodį, o žiedą – tiesiog padovanoti.“

Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas K. Staneliūnas abejoja, kad iš kino prodiuserio pavogti žiedai galėjo turėti istorinę vertę, nes jų išvaizda esą buvo labai prasta.



„Manau, kad tais laikais juvelyrai geriau gamino“, – sakė individualia veikla besiverčiantis vyras.

Teismo salėje jis užsiminė, kad norėtų „akis į akį“ pasikalbėti su šiuo metu suimta A. Naumova ir tada gal sužinotų, kur yra iš brito pavogti imperatoriaus Konstantino laikų žiedai, bet esą jam neleidžia pareigūnai.

„Aš per dieną 20 Eur uždirbu, o ji – ir 500, nes užsiima prostitucija, nuolat važiuoja į Gariūnus ir puošiasi, ji, kaip ir kitos merginos, yra tokio tipo žmonės, kad ir 10 tūkst. Eur per dieną gali išleisti“, – aiškino K. Staneliūnas, kurio piniginėje pareigūnai per kratą rado daugiau kaip 2 tūkst. eurų ir JAV dolerių.

Tokie buvusio pareigūno žodžiai pralinksmino su antrankiais teisme sėdėjusią A. Naumovą. Bet pasakoti apie tai susitikimą su Londone gyvenančiu kino prodiuseriu ji kol kas atsisakė – paprašė pirmiausiai jį apklausti, nes šis esą kalba ne visišką tiesą. Teisėjas šį prašymą patenkino ir sieks, kad nukentėjusiuoju pripažintas užsienietis dar kartą apsilankytų Lietuvoje ir papasakotų, kodėl kvietėsi prostitutę į namus ir kaip buvo apvogtas.

Teisme bus apklaustas ir A. Naumovos draugas, kurio akivaizdoje moteris užkalbino britą – vyras taip pat pareigūnams nurodė, kad būtent ji apvogė britą. Jis taip pat prisipažino, kad kartu su A. Naumova tuo metu gyveno tame pačiame bute ir šią ketino parvežti į namus, net kelias valandas laukė, kol ši išeis iš brito nuomojamų apartamentų, bet taip ir nesulaukęs išvažiavo, bet vėliau vėl vyko prie Stoties, nes išėjusi A. Naumova paprašė ją parvežti į namus.

Glėbyje – emigrantai iš Kamerūno

Kitoje šiuo metu Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje teisėja Eglė Gruodienė taip pat aiškinasi vagystę iš užsieniečio – prokurorai teigia išsiaiškinę, kad A. Naumova po linksmybių taip pat nuomojamuose apatartamentuose apvogė iš Centrinėje Afrikoje esančio Kamerūno į Vilnių studijuoti atvykusį vedusį vyrą. Šis kaip įmanydamas teisme vengė viešumo – esą apie tai, kas įvyko Vilniuje, nieko net neįtaria jo sutuoktinė.

Nukentėjusysis pareigūnams nurodė, kad po linksmybių pasigedo mobiliojo ryšio telefono, laikrodžio ir grandinėlės, kuriuos įvertino beveik 1,3 tūkst. Eur.

Šioje byloje A. Naumova taip pat neigia, kad apvogė klientą, tačiau su ja kartu į trijų Kamerūno piliečių išnuomotus apartamentus sostinės centre vykusi 32 metų prostitutė Marija Kolpakova aiškino, jog niekas be jos kolegės daugiau negalėjo įvykdyti vagystės.

Į teismą policijos pareigūno atlydėta moteris pasakojo, kad dar praėjusių metų kovo 7 d. vakarą buvo prie Stoties esančioje Sodų g., kai privažiavo automobilis.

„Jame sėdėjo trys juodaodžiai, klausė, ar norime su jais važiuoti į apartamentus, – sakė M. Kalpakova. – Pasakėme kainą – nuo kiekvieno po 45 Eur plius po eurą du grįžimui atgal su taksi. Jie sutiko ir nuvažiavome į jų butą – sutarėme, kad aš su vienu klientu eisiu į vieną kambarį, o Ala – su dviem į kitą. Taip ir buvo – kai atvažiavome į S. Skapo g. esantį butą, jie pasiūlė išgerti, aš iš karto sutikau, ėmiau vartoti alkoholį, o Ala su dviem juodaodžiais nuėjo į kitą kambarį su reikalais. Bet gavosi taip, kad tą vakarą aš labai daug padauginau ir užmigau.“

M. Kolpakova tikino, kad ryte ją pažadino vienas iš klientų – piktai klausinėjo, kur yra šios draugė, nes dingo daiktai.

„Buvo kilęs didžiulis skandalas, jis labai rėkė, po to atėjo ir kiti du vyrai, jie net apieškojo mano rankinę, bet nieko nerado, nes aš net neturėjau galimybių apvogti – girta miegojau“, – kalbėjo ikiteisminio tyrimo metu kaip specialioji liudytoja apklausta moteris.

Ji piktinosi, kad net ir praėjus metams po vagystės A. Naumova jai taip ir nesumokėjo 45 Eur, kuriuos už seksualinių paslaugų suteikimą sumokėjo Kamerūno piliečiai. „Ji iš tų juodaodžių tuos pinigus iš karto paėmė, bet mano dalies taip ir neatidavė“, – teigė prostitucija ne vienerius metus užsiimanti moteris.

Ji neslėpė, kad kaip ir kitos Stoties rajone prostitucija besiverčiančios merginos ir moterys vartoja narkotikus. Būtent jiems prostitutės ir išleidžia beveik visus pinigus – kvaišalų jos vyksta nusipirkti į romų taborą.

Narkotikus jau net apie 18 metų vartoja ir A. Naumova, nors ne kartą tiek pati, tiek paraginta ją iš prostitucijos liūno ištraukti bandžiusių šeimos narių moteris bandė atsikratyti priklausomybės ir gydėsi įvairiose įstaigose, tačiau kantrybės egzamino taip ir neišlaikydavo – per daug giliai įklimpusi. Maža to, vienoje dėl pelnymosi iš prostitučių byloje jos „kolegės“ prisipažino, kad žalingų įpročių ji neatsikratė net prieš gimdymą – tuo metu taip pat teikė seksualines paslaugas ne tik Stoties rajone, bet ir vykdama į iškvietimus, kurių sulaukdavo po skelbimų portaluose publikuotų skelbimų.

Tačiau prostitutė puikiai žinojo, kad didžiausią pelną galima gauti ne teikiant lytines paslaugas, o klientus apvagiant. Ir, žinoma, geriausiai būdavo, jeigu šie yra užsieniečiai – mažiau rizikos. Bet, kaip dabar aiškėja, jau ir anksčiau A. Naumova buvo įkliuvusi dėl vagystės iš užsienio piliečio – teismas yra nustatęs, kad moteris iš Turkijos piliečio pavogė beveik tūkstantį eurų. Šią vagystę moteris įvykdė šio vairuojamame vilkike Panerių g.

Nukentėjusiuoju pripažintas turkas pareigūnams pasakojo, kad dirba tolimųjų reisų vairuotoju ir prieš Naujuosius metus atvyko į Vilnių ir neroli Panerių g. ieškojo muitinės terminalo.

„Sankryžoje sustabdžiau taksi automobilį ir vairuotojo paklausiau kelio, o taksi automobilyje buvusi moteris pasiūlė kartu praleisti laiką, – sakė užsienietis. – Ji paprašė taksi vairuotojo atvežti alkoholio, o kai šis atgabeno, kartu su manimi įlipo į vilkiko kabiną. Čia mes išgėrėme, o naktį, kai jau buvau gerokai apsvaigęs, mergina pasakė, kad eina į tualetą. Ji išlipo ir daugiau į vilkiko kabiną nebegrįžo – netrukus pastebėjau, kad mano piniginėje trūksta pinigų, todėl kreipiausi į policiją.“

Kad užsienietį apvogė A. Naumova, buvo aišku iš karto – ji vilkiko kabinoje pamiršo savo rankinę su dokumentais, Pareigūnai prostitutę surado dar tą pačią naktį – pusę pavogtų pinigų ji turkui grąžino, o kitus jau buvo spėjusi išleisti.

Aistros striptizo įkarštyje

Prieš keletą metų A. Naumova patekusi į gana kuriozišką situaciją, kai į centre esantį viešbutį atvyko seksualinių paslaugų suteikti ją išsikvietusiam klientui Sauliui iš Kauno.

„Neslėpsiu, internete, suaugusiųjų pažinčių puslapyje, esu patalpinusi skelbimą, kad užsiimu prostitucija, o Saulius taip pat čia yra užsiregistravęs, jis tą dieną turėjo atvažiuoti į Vilnių ir norėjo papramogauti, su manimi praleisti visą naktį, – tada pasakojo A. Naumova. – Susitarėme susitikti, tačiau aš, kaip visada vėlavau, ir paskui jo laukiau prie viešbučio. Tuo metu su taksi automobiliu atvažiavo dvi gerokai išgėrusios merginos. Pradėjau su jomis bendrauti, jos sakė, kad irgi atvažiavo pas vyriškį“.

Prostitutė teigė, kad netrukus į lauką išėjo ją išsikvietęs klientas – Saulius.

„Paaiškėjo, kad ir tos dvi merginos pas jį atvažiavo, tada užėjome visi į jo kambarį, – pasakojo ji. – Aš iš karto ėmiau kalbėti apie kainą, bet jis pradėjo labai keistai elgtis – ar išgėręs, ar narkotikų pavartojęs buvo... Sakiau jam, kad tariamės dėl kainos, nes jeigu ne, aš išvažiuoju, man reikia dirbti. Tada jis išėjo iki automobilio pasiimti piniginės, o paskui atvyko policija“.

A. Naumova pažymėjo, kad studentės klientui turėjo šokti striptizą, o ji – lytitškai santykiauti. Tačiau klientas niekam pinigų nemokėjo, pagailėjo, ir galbūt išsigandęs nemalonumų, iškvietė policiją – pareiškė, jog yra didysis kovotojas prieš prostituciją.

Kad užsiima prostitucija, kitos dvi merginos kategoriškai neigė.

„Kai tą vakarą pas Saulių atvykome, išgėrėme šampano, pasikalbėjome, juk iš karto striptizo nešoksi, – o paskui jis ėmė laidyti įvairias užuominas – norėjo, kad mes su juo pasimylėtume“, – sakė viena merginų.

„Aš jam pasakiau kainą – kiekvienai po 170 Eur – vieną valandą būčiau šokusi aš, o kitą – mano draugė, – sakė kita mergina. – Jis galvojo, kad į šią kainą įeina ir dar kažkas – sakė, jog plius lytiniai santykiai ir tuomet sumokės. Mes supykome ir pasakėme, kad lytinių paslaugų neteikiame. Taip išvažiavome į naktinį klubą, jį palikdamos viešbutyje“.