Nužudytojo našlė Akvilė Dobrovolskė tvirtino, kad jeigu teisiami jaunuoliai liks nenubausti, tai turės pasekmių – vaikinai pasijus nebaudžiami. „Jeigu jie būtų nenubausti, aš jausčiausi labai nesaugiai. Sutinku su prokuroru. Aš netekau mylimo žmogaus, mes gyvenome labai gražiai, kūrėme planus, mes galvojome gyventi kartu iki senatvės. Man per sunku nešti šią naštą, visiškai palaikau savo ieškinį, neišgyvenčiau be paramos ir pagalbos, likau su įsipareigojimais bankui“, – sakė našlė. „Tegul ir jie neša naštą, tegu supranta, ką padarė, nes dabar jie supranta tik, kas jiem gresia“, – piktinosi nužudytojo motina Angelė Šakalienė. Susiję straipsniai: Byloje dėl kompozitoriaus Dobrovolskio nužudymo – naujas posūkis: prokuroras prašo nuteisti tik vieną kaltinamųjų Proceso dalyviai penktadienį išklausė ir trijų advokatų kalbų. Kaltinamojo Skirmanto Jankausko advokatas Tomas Meidus sakė, kad kaltinimas jo klientui dėl nužudymo teisme ne tik nepasitvirtino, bet ir buvo paneigtas. „Jis nematė ir nežinojo, kaip T. Dobrovolskis nukrito, jei būtų matęs, būtų iškvietęs pagalbą. Jo parodymai bylos duomenimis nepaneigti, turi būti priimtas išteisinamasis nuosprendis, o teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, jos negali būti grindžiamos prielaidomis ir spėjimais“, – sakė T. Meidus. Advokatas citavo barmenų parodymus, kad agresyviai tą vakarą elgėsi kiti baro lankytojai, ne kaltinamieji. S. Jankauskas kaltės dėl nužudymo niekada nepripažino. Kitas S. Jankausko advokatas Nerijus Plėdys pasisakė dėl kitų S. Jankauskui pareikštų kaltinimų – S. Jankauskui be nužudymo inkriminuotas viešosios tvarkos pažeidimas ir nesunkus sveikatos sutrikdymas. Advokatas priminė per muštynes nukentėjusio Andrejaus Karačiūno žodžius, kad jis nepamena, kad S. Jankauskas jam būtų sudavęs smūgius. Advokatas N. Plėdys teigė, kad S. Jankauskas nepažinojo vėliau į barą pakviestų ir į muštynes įsivėliusių asmenų, jis buvo linkęs į draugiškas diskusijas, o muštynėms prasidėjus ėmė ginti draugą. S. Jankausko advokatai prašė teisingo nuosprendžio – išteisinimo arba atleidimo nuo atsakomybės pagal laidavimą. „Eina į pabaigą sudėtingos bylos nagrinėjimas, reta ir sunki byla, juo labiau yra žuvęs žmogus. Mano padėtis nėra lengvesnė nei kitų kolegų. Mano ginamasis Vytenis Matulevičius irgi buvo sužalotas, kas jį sužalojo – negali pasakyti, jei jo prisipažinimo nebūtų, kaltė nebūtų pagrįsta jokiais parodymais“, – sakė kito kaltinamojo V. Matulevičiaus advokatas Juozas Gaudutis. Gynėjas tikino, kad sulaukęs kaltinimų baudžiamojoje byloje, jo klientas tapo drausmingesnis, atsakingesnis, jam tragiškas įvykis prie baro tapo didele pamoka. 22 metų jaunuoliui, kuris studijuoja istoriją ir filosofiją, anksčiau niekada nebuvo teistas, advokatas prašė neskirti realios pusantrų metų laisvės atėmimo bausmės, kaip siūlė prokuroras. „Jis įvykio nematė ir buvo baro viduje. Sakoma, kad jis pagrindinis asmuo, sukūręs situaciją – muštynės prasidėjo spontaniškai“, – tikino gynėjas. Tyrimo duomenimis, kilus ginčams dėl politikos, bare su mergina buvęs V. Matulevičius paskambino draugui ir taip pasikvietė į barą daugiau jaunuolių, paskui lauke kilo muštynės. Advokatas J. Gaudutis tvirtino, kad kaltinimas iš viešosios tvarkos pažeidimo turi būti perkvalifikuotas į fizinio skausmo sukėlimą ir jaunuolis nuo atsakomybės turi būti atleistas pagal laidavimą. Kaltinamojo Audriaus Šalnos gynėjas Adomas Liutvinskas pripažino, kad teismas dėjo visas pastangas bylos aplinkybėms nustatyti, jis norėjo išreikšti padėką prokurorui, nes, pasak gynėjo, „kaltinančios pusės objektyvumas yra retas reiškinys“. Prokuroras Liutauras Rudzevičius teismui perdavė bylą su šešiais kaltinamasiais, tris iš jų kaltinti T. Dobrovolskio nužudymu. Tarp kaltinamųjų nužudymu buvo ir A. Šalna. Bylos nagrinėjimo pabaigoje prokuroras pripažino, kad dėl nužudymo galėtų būti nuteistas tik vienas jaunuolių – Karolis Pociūnas. A. Liutvinskas sakė, kad jo ginamasis taip pat negali būti nuteistas už viešosios tvarkos pažeidimą, jo veiksmai gali būti kvalifikuojami kaip fizinio skausmo sukėlimas. Gynėjas prašė atsižvelgti, kad ne jo klientas pradėjo muštynes, niekada nekeitė savo parodymų. Toliau bylos nagrinėjimą teismas tęs kitą savaitę, trečiadienį. Turėtų pasisakyti K. Pociūno, kurį prokuroras siūlo pripažinti kaltu dėl nužudymo, gynėjas, taip pat kaltinamųjų Pauliaus Leščinsko ir Edgaro Petraševičiaus advokatai. Kompozitorius Vilniaus mieste 2014 metų gruodį prie tuomet veikusio naktinio baro nužudytas vienu smūgiu – skėčio galas pataikė į akį, pažeidė smegenis. Skėčio smaigalys ne tik sužalojo akies obuolį, bet, slinkdamas gylyn, pasiekė galvos smegenis, sužalojo kraujagyslę. Nukentėjusysįjį ištiko koma, jis kitų metų sausį mirė ligoninėje. Pasak prokuroro, jaunimas nusprendė baruose praleisti laisvalaikį, įvyko konfliktas dėl pažiūrų, dėl Rusijos prezidento Vladimiro Putino vertinimo. Prasidėjus konfliktui, kai kurie jo dalyviai į pagalbą pasikvietė draugus. „Nors ir skiriasi kaltinamųjų parodymai, jie buvo nusiteikę vartoti smurtą, nepaisė visuomenėje galiojančių normų. Kaltinamieji atėjo prie baro konfliktuoti ir sukelti muštynes“, – yra sakęs prokuroras L. Rudzevičius. Liudytoja Ieva Dailidžionytė yra sakiusi, kad agresyviausias iš kompanijos buvo S. Jankauskas, o T. Dobrovolskis nesikišo į konfliktą dėl V. Putino, jis atėjo su šunimi. Per konfliktą be R. Dobrovolskio nukentėjo ir daugiau žmonių. Pasak prokuroro, kai buvo smurtaujama prieš kitus,T. Dobrovolskis jau buvo nukritęs.











