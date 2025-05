Teismas nesuteikė galimybės už nepilnamečių tvirkinimą nuteistam R. Jakščui anksčiau laiko išeiti į laisvę

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai Kaišiadoryse balandžio 16 dieną paskelbė, kad teisinis reguliavimas nenumato galimybės teismui savo iniciatyva taikyti lygtinį paleidimą, kadangi šio instituto taikymo diskrecija įstatymu yra deleguota tik lygtinio paleidimo komisijai, be to Bausmių vykdymo kodekso prasme R. Jakščiui lygtinio paleidimo taikymas apskritai nėra galimas. Dėl to pareiškėjo prašymas yra netenkinamas.