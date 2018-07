Vilniaus miesto apylinkės teismas antradienį įpareigojo abi žiniasklaidos priemones paneigti tikrovės neatitinkančią informaciją apie V. Valvonį – ji buvo publikuojama laikraštyje, interneto puslapyje ir televizijos laidoje „Patriotai“. Teisėja Lidija Valentukonytė BNS sakė, kad pernai teismas nutarė, kad paskleistos žinios neatitinka tikrovės ir žemina asmens garbę bei orumą, o „Lietuvos rytui“ jų nepaneigus, dabar teismas įpareigojo tai padaryti. „Kadangi ieškovas anksčiau nereiškė tokių reikalavimų, kad įpareigotume paneigti tas žinias, tai to teismas nepatenkino. Visuomenės informavimo įstatymas numato, kad asmuo turi teisę kreiptis į visuomenės informavimo priemonę dėl tikrovės neatitinkančių žinių paneigimo. Jeigu nepaneigia tų žinių per įstatymo nustatytą terminą, tai tada asmuo gali paduoti teismui skundą. Tai jis ir padavė tokį skundą. Čia buvo klausimas tik dėl įpareigojimo paskelbti paneigimus“, – BNS sakė L. Valentukonytė. V. Valvonis BNS sakė, jog „Lietuvos ryto“ televizija transliavo paneigimą, bet jis buvo netinkamas, todėl jis iš naujo pareikalavo tinkamo paneigimo. Apskritai į raginimus paneigti informaciją žiniasklaidos priemonė, anot jo, nereagavo. „Teismas teiginius pripažino, kad jie neatitinka tikrovės, žemina mano garbę ir orumą. Aš dar kartą kreipiausi į laikraštį ir į televiziją. (...) Prašiau juos paneigti. Jie niekaip nesureagavo. Aš juos padaviau į teismą ir teismas dabar įpareigojo paneigti“, – BNS teigė V. Valvonis. „Lietuvos ryto“ dienraštyje, naujienų portale ir televizijoje 2016-ųjų kovo–gegužės mėnesiais kaip tikras faktas buvo paskelbti išgalvoti V. Valvonio pokalbiai, kuriuose V. Valvonis neva grasino paveikti konkretaus finansų rinkos dalyvio veiklą, reikalavo kyšio ir taip siekė finansinės naudos. „Lietuvos rytui“ atsisakius geranoriškai paneigti melagingas žinias, V. Valvonis kreipėsi į teismą. Teismas pernai konstatavo, kad „Lietuvos ryto“ dienraštis ir televizija paskelbė neegzistuojančius pokalbius, sukūrė nepagrįstus kaltinimus, o teismui nepateikė jokių objektyvių bei patikimų duomenų, jog V.Valvonis reikalavo kyšio. Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimus dėl „Lietuvos ryto“ dienraščio publikacijų yra konstatavusi ir žiniasklaidos savireguliacijos institucija – Visuomenės informavimo etikos komisija.

