Kitame teismo posėdyje balandžio 3 dieną bus sakomos baigiamosios kalbos, BNS informavo teismo atstovė Vaida Bytautė. Posėdyje trečiadienį buvo nagrinėjami byloje esantys vaizdo ir garso įrašai. Ši byla nagrinėjama neviešuose teismo posėdžiuose. E. Kručinskienė kaltinama viešosios tvarkos pažeidimu ir fizinio skausmo sukėlimu mažamečiui. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai pernai rugsėjo 29 dieną Bendrajame pagalbos centre gautas pranešimas apie Kauno Panemunės parke praeivio pastebėtą moterį, kuri sudavė mažamečiui vaikui. Tarnyboms nusprendus vaikus iš šeimos paimti, ši istorija sulaukė didelio visuomenės dėmesio. Vaikų teisių specialistai sako, kad mažamečiai iš šeimos paimti dėl jiems grėsusio pavojaus, šeimai nesutikus bendradarbiauti su policijos pareigūnais, vaiko teisių apsaugos darbuotojais, tačiau pripažįsta, kad reaguojant į situaciją padaryta klaidų. Susiję straipsniai: Kručinskienės vyras atsisakė liudyti prieš žmoną: ta diena tęsiasi iki dabar Kručinskienė teisme susitiko su ją filmavusiu vyriškiu: jis vaikščiojo romantiškai, o aš gelbėjau savo vaiką Tai, kad vaikams šeimoje buvo kilęs realus pavojus, yra pripažinęs ir teismas. Kilus skandalui, vaikai šeimai buvo grąžinti.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.