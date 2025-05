Teisininkas atsako. Po skyrybų liko bendra skola: ar gali buvęs sutuoktinis reikalauti grąžinti savo dalį iš karto?

Skaitytoja Ilona klausia: Po santuokos nutraukimo likome su buvusiu vyru solidariai atsakingi bankui. Skolos likutis sudarė 72 000 Eur. Buvęs sutuoktinis sumokėjo šią sumą ir dabar reikalauja, kad jam atiduočiau 36 000 Eur per du mėnesius. Auginu tris nepilnamečius vaikus, tokios sumos neturiu galimybės grąžinti. Mane tenkino sąlygos, kai mokėjau bankui po 300 Eur kas mėnesį. Planavau per 10 metų ir išsimokėti savo dalį. Ar privalau buvusiam sutuoktiniui sumokėti jo išmokėtą dalį už mane per du mėnesius?