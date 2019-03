Šią bausmę Vilniaus apygardos teismui per posėdį trečiadienį pasiūlė valstybės kaltintojas Generalinės prokuratūros prokuroras Gintaras Jasaitis. Ilga laisvės atėmimo bausmė V. Karaliui pasiūlyta kontrabandos byloje. Tuo metu teisėjų ir advokatų korupcijos byla, kurioje jam pareikšti įtarimai dėl prekybos poveikiu, dar tiriama, V. Karaliui dabar siūloma bausmė nėra susijusi su pastaruoju tyrimu. Buvęs policijos pareigūnas V. Karalius kaltinamas su kitais asmenimis sukūręs Rusijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje veikusį nusikalstamą susivienijimą ir organizavęs milijoninės vertės cigarečių kontrabandą. Tai viena didžiausių Lietuvoje ištirtų kontrabandos bylų. Ilga įkalinimo bausmė gresia ir vadovavimu nusikalstamam susivienijimui kaltinamam Svajūnui Čebatoriui – prokuroras jam siūlo 15 metų nelaisvės. Kitam galimam susivienijimo vadovui Broniui Kažukauskui pasiūlyta 11 metų laisvės atėmimo bausmė, jo sūnėnui Mariui Kažukauskui – 5 metų laisvės atėmimo bausmė. Česlavui Kondratovičiui – 7 metų laisvės atėmimo bausmė. Buvusiam muitininkui Andrejui Skalivenko prokuroras prašo skirti šešerius metus nelaisvės. Buvusiems muitininkams Vidui Balšaičiui, Žymantui Rudžiui, Antanui Survilai ir Algirdui Vitui siūloma ketverių metų laisvės atėmimo bausmė, tokia pat bausmė siūloma buvusiai muitininkei Zitai Derenčienei. Buvusiems muitininkams Sauliui Verbickui ir Stanislovui Rusinskiui – pustrečių metų nelaisvės. Švelniausia bausmė iš buvusių muitininkų siūloma Gražvydui Pieškui – pusantrų metų. Tarpininkui Ivanui Jurgelevičiui siūloma skirti ketverius metus laisvės atėmimo. Vairuotojui Rimgaudui Klimui taip pat gresia 4 metų laisvės atėmimo bausmė, kitam vairuotojui Giedriui Biliui taip pat gresia 4 metų laisvės atėmimo bausmė. Visiems prašoma skirti realų laisvės atėmimą. Padėjusiems krauti kontrabandines cigaretes: Dariui Čebatoriui, Kęstučiui Narkevičiui, Dainiui Mirijauskui ir Mindaugui Malinauskui siūloma skirti pinigines baudas. Karaliaučiaus srities gyventojui Vladimirui Kovešnikovui bauda ir dar keliems asmenims prašoma skirti pinigines baudas. Seimo nario, partijos „Tvarka ir teisingumas“ pirmininko pirmojo pavaduotojo Vytauto Kamblevičiaus sūnui Aivarui Kamblevičiui irgi siūloma skirti piniginę baudą. Olegas Kurta atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jis padėjo išaiškinti kontrabandos nusikaltimus. Prokuratūra teigia, kad cigaretės 2009-2010 metais buvo atvežamos į Lietuvą iš Baltarusijos ir gabenamos iš Lietuvos į Vokietiją per Lenkiją. Prokurorai nustatė, kad kontrabandininkai kyšiams per tarpininkus muitinės pareigūnams skyrė apie 50-80 tūkst. eurų (276 tūkst. 224 litų), dalį kontrabandininkų duotų pinigų tarpininkai pasilikdavo sau. Ikiteisminio tyrimo metu dalį kyšių grąžino į prokuratūros depozitinę sąskaitą. Apie 5 mln. eurų ieškinį šioje byloje yra pareiškusi Lietuvos muitinė. „Dėl kiekvieno kontrabandos epizodo įrodymų yra pakankamai daug, nes informacija buvo renkama kriminalinės žvalgybos įstatymo nustatyta tvarka. Telefoniniai pokalbiai, muitininkų sekimas, medžiaga gauta iš Baltarusijos generalinės prokuratūros, daug duomenų gauta iš Lenkijos apygardų prokuratūrų, pakankamai daug informacijos gauta ir iš Vokietijos“, – BNS sakė prokuroras G. Jasaitis. V. Karalius kaltu neprisipažįsta, vadina save tik tarpininku. Byla Vilniaus apygardos teisme nagrinėta daugiau nei šešerius metus, per tą laiką pasikeitė trys teisėjų kolegijos. Prokuroras G. Jasaitis mano, kad procesas pailgėjo, nes į vieną buvo sujungtos dvi kontrabandos bylos. Vienos bylos nagrinėjimas jau buvo įpusėjęs, iki proceso pabaigimo tetrūko maždaug dešimties posėdžių. Taip įpusėjus bylą prie jos buvo prijungta kita didelė kontrabandos byla ir procesas pradėtas iš naujo. Prokuratūra skundė nutartį dėl sujungimo, tačiau Apeliacinis teismas paliko galioti sprendimą dėl sujungimo. V. Karalius iki suėmimo skundėsi sveikata, pastaruoju metu dėl jo sveikatos būklės nevyko keli posėdžiai. Posėdžiai būdavo atidedami ir dėl kitų kaltinamųjų ligų. Šiuo metu jis į procesą dėl kontrabandos atvežamas iš Lukiškių kalėjimo. V. Karalius anksčiau jau yra figūravęs teisėjų korupcijos byloje. Teisėsaugos pareigūnų duomenimis, itin stambaus masto kontrabanda besivertęs V. Karalius 2002-aisiais kreipdavosi į savo tuometinės sugyventinės tėvą teisėją, kad šis padėtų išvengti suėmimo už kontrabandos gabenimą įkliuvusiems jo bendrams. Šioje byloje iš viso nuteisti trys teisėjai – buvęs Lazdijų rajono apylinkės teismo pirmininkas Arvydas Gudas, Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Palmira Linkevičienė ir Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininkas Darius Japertas. V. Karaliui tuomet teismas skyrė pustrečių metų laisvės atėmimo, bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams. 2009 metų pabaigoje V. Karalius su bendrininkais pripažintas kaltu dėl nusikalstamo susivienijimo ir kontrabandos tinklo organizavimo. Tuomet jam teismas skyrė subendrintą galutinę dvejų metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, atliekant ją pataisos namuose. Neatlikęs visos bausmės jis išėjo į laisvę. 2011 metais jis buvo vėl sulaikytas dėl itin didelės kontrabandos.

