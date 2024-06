Teisėjas: kaip vyksta ir kada rengiami nuotoliniai teismo posėdžiai

– Kas yra laikoma išskirtinėmis aplinkybėmis, kurios gali leisti teismo posėdį organizuoti virtualiai?

– Įprastai teismo diskrecija yra nuspręsti, kokios tos išskirtinės aplinkybės. Pavyzdžiui, dažnu atveju išskirtine sąlyga laikoma liga, dėl kurios asmuo negali dalyvauti teismo posėdyje įprastu būdu. Neretai pasitaiko, kad dėl sveikatos būklės, ligos proceso dalyviui leidžiama posėdyje dalyvauti nuotoliniu būdu. Taip pat jei proceso dalyvis yra išvykęs į užsienio šalį ir dėl objektyvių priežasčių negali grįžti į Lietuvos Respubliką, posėdis gali būti organizuojamas per nuotolį. Teismo posėdis gali būti organizuojamas nuotolinių pokalbių platformose, jei asmuo atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje. Nemaža dalis tokių asmenų ir pageidauja teismo posėdyje dalyvauti nuotoliniu būdu, nes taip yra patogiau, nei būti vežiojamam per kelias įkalinimo įstaigas, siekiant prisistatyti į teismą laiku. Tačiau svarbu pabrėžti, kad be teismo ir asmens sutikimo negali vykti joks nuotolinis teismo posėdis.