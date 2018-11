Balandį nuteistajam baudą sušvelnino Apeliacinis teismas. Generalinė prokuratūra su tokiu teismo verdiktu nesutiko, teigė, kad bausmės D. Jaruševičiui netinkamai subendrintos, nes subendrinant laisvės atėmimą su bauda, bauda neturėjo būti mažinama. Aukščiausiasis Teismas ketvirtadienį nusprendė, kad teisės taikymo klaidų nepadaryta, nuteistajam nėra paskirta aiškiai per švelni bausmė. Šio teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Vilniaus apygardos teismas šiemet sausį D. Jaruševičiui buvo paskyręs dvejų metų laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant 2 metams, ir 7,5 tūkst. eurų baudą. Apeliacinis teismas baudą sumažino iki 3,7 tūkst. eurų, tačiau pažymėjo, kad asmuo kaltu pripažintas pagrįstai. Siekdamas, kad tarybos tyrimas dėl įmonių „Rovaltra“ ir „Žagarės inžinerija“ galimo kartelio būtų joms palankus, D. Jaruševičius siūlė 14,5 tūkst. eurų kyšį tarybos vyriausiajam specialistui Daumantui Grikiniui. Susiję straipsniai: STT užfiksavo, kaip žinomas verslininkas žadėjo sumokėti net pusantrų metų atlyginimą TV žvaigždė Gurevičiūtė nori būti kovos su korupcija ambasadore: glėbyje – teistas už kyšio davimą D. Jaruševičiui pasiūlius kyšį, tarybos darbuotojas iškart kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) ir buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, buvo slapta fiksuojami verslininko ir tarybos darbuotojo susitikimai. 2016 metais Konkurencijos taryba tyrė, ar „Rovaltra“ ir „Žagarės inžinerija“, dalyvaudamos viename iš technikos tiekimo konkursų, buvo sudariusios draudžiamą susitarimą. Baigus tyrimą, taryba įmonėms skyrė baudas už komercinių pasiūlymų derinimą: „Rovaltrai“ – 70,4 tūkst. eurų, „Žagarės inžinerijai“ – 33,4 tūkst. eurų. „Rovaltra“ prekiauja įvairia technika, tiekia serviso paslaugas ir atsargines dalis, o „Žagarės inžinerija“ stato pramonės objektus, kogeneracines jėgaines, įrengia inžinerinius tinklus, garo bei vandens šildymo katilus.

