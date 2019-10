Sutriko net visko matę policijos pareigūnai: kauniečio išsinuomotame automobilyje – uždrausti žaidimai

Bet dėmesio R. Žukauskas sulaukė ne tik iš vienos jaunos merginos, kuri, kaip vėliau paaiškėjo, yra nepilnametė, bet ir jos tėvų bei policijos pareigūnų. Maža to, vyro nuotykiai užtraukė baudžiamąją atsakomybę, o gėdos, kurią teko patirti, ko gero, nepavyks atsikratyti visą gyvenimą – kaunietis buvo nuteistas dėl keturiolikmetės mergaitės tvirkinimo.

Laisvės atėmimo bausmės anksčiau neteistam vyrui pavyko išvengti – teismas nepilnametę tvirkinusiam R. Žukauskui skyrė vos keturių mėnesių laisvės apribojimo bausmę. Jos metu nuteistasis įpareigotas nuo 23 val. iki 6 val. būti savo namuose, jeigu tai nesusiję su darbu.

Baudžiamąją bylą išnagrinėjusi teisėja Sigita Meškauskienė konstatavo, kad dar liepos 25 d., apie 20.55 val., R. Žukauskas, vairuodamas automobilį „Toyota Yaris“, Kaune, Šilainių mikrorajone, kur ir gyvena, sustojo prie šaligatvio ir prie automobilio pasikvietė riedučiu važiavusią nepilnametę mergaitę. Paklausęs, ar ši nežino, kur yra klubas, vyras „pirštu parodė žemyn į savo apnuogintą lytinį organą, turėdamas tikslą, kad nepilnametė pamatytų jo apnuogintą lytinį organą“.

„Nepilnametei pamačius jo apnuogintą lytinį organą, tokiu būdu R. Žukauskas atliko jaunesnio negu šešiolikos metų asmens tvirkinimo veiksmus“, – pažymėjo teismas.

Iškrypėliškus veiksmus viešoje atlikęs programuotojas buvo nustatytas maždaug praėjus dviem savaitėms po įvykio – pareigūnai peržiūrėjo mieste įrengtas vaizdo kameras, taip pat kreipėsi į automobilių nuomos kompaniją „Citybee“, kuriai priklausė išnuomotas automobilis.

O į apklausą iškviestas R. Žukauskas net nebandė slėpti, kad savo lytinį organą demonstravo nepažįstamai mergaitei – vyras tik teisinosi nežinojęs, jog ši dar buvo nepilnametė. Bet, kaip matyti iš jo apklausos protokolo, greičiausiai, net jeigu ir būtų žinojęs jos amžių, nuo veiksmų jo tai nebūtų sustabdę.

„Rodydamas apnuogintą savo lytinį organą apie merginos amžių negalvojau, bet taip elgdamasis turėjau galimybę įvertinti jos amžių, pasiklausdamas prieš tai, kai jai rodžiau lytinį organą, tačiau to nepadariau – aš nepaklausiau, kiek šiai yra metų, – sakė R. Žukauskas. – Ji atrodė jaunai, galėjo būti 15-16 metų. Dėl savo poelgio nuoširdžiai gailiuosi, jei būčiau žinojęs mergaitės tikrą amžių, tikrai taip būčiau nepasielgęs, o iš karto būčiau užsimovęs kelnes.“

Bet kodėl sėdint automobilyje kauniečiui reikėjo nusimauti kelnes ir glostyti savo lytinį organą? Tai, ką pareigūnams papasakojo sulaikytas vyras, niekaip neįtikina, – greičiausiai, tikruosius ketinimus jis slepia.

„Išsinuomonęs „Citybee“ automobilį važiavau į namu, esančius Šilainių mikrorajone, pasirinkau važiuoti tiesiausiu maršrutu – Linkuvos gatve, – pasakojo R. Žukauskas. – Su savimi turėjau pasiėmęs šortus ir kitą maikutę, galvojau, kad pakeliui kažkurioje vietoje sustosiu ir persirengsiu, nes dėl karščio buvau visas suprakaitavęs ir... pajutau niežulį tarp kojų. Tada važiuojant paėmiau ranka už kelnių juosmens, jos buvo su guma, ir pradėjau kelnių juosmenį tampydamas vėdinti.

Vėdindamas kelnes pasismaukiau žemyn, tarpukojo zona apsinuogino ir matėsi mano lytinis organas, ranka buvo ant jo ir šiek tiek žemiau, nes aš vis kasiausi. Taip pamačiau ta pačia kryptimi šaligatviu elektriniu paspirtuku važiuojančią merginą. Besikasant lytinį savo organą ir pamačius merginą man kilo mintis nueiti į naktinį klubą – buvau girdėjęs, kad jis turi būti kažkur netoliese. Tada sulėtinau greitį ir sustojau kairėje kelio pusėje, arčiau bortelio, pralenkęs merginą apie pora metrų. Mergina privažiavo. Tada pilnai atidariau durelių langą ir merginos paklausiau, ar ji nežino, kur yra klubas. Atrodo, kad jai sakiau: „Atsiprašau, man labai nepatogu, bet ar nežinot, kur yra klubas“.

Supratau, kad tikriausiai mergina visų mano žodžių neišgirdo, todėl ji priėjo prie automobilio ir pasakė, kad nesuprato – buvo matyti, kad mano klausimas ją sutrikdė. Kai ją šnekinau, savo kairę ranką laikiau tarp lytinio organo ir šlaunies, o dešinė ranka buvo ant vairo. Merginai, priėjus arčiau, vėl paklausiau, ar ji nežino, kur klubas. Prisimenu, kad mergina pasakė, jog ne visai mane supranta, todėl laikydamas dešinę ranką ant vairo aš rodomuoju pirštu, gestu ir akių žvilgtelėjimu parodžiau į apačią – į savo apnuoginto tarpukojo sritį. Ji trumpam mestelėjo ten žvilgsnį ir tada supratau, kad mergina pamatė, jog apnuogintas mano lytinis organas. Sutrikusi mergina iš karto atsitraukė ir nuvažiavo. Tada užsimovęs kelnes privažiavau prie jos ir atsiprašiau, o tada nuvažiavau namo.“

Kodėl norėjo, kad nepilnametė pamatytų jo lytinį organą, R. Žukauskas negalėjo paaiškinti.

„Iš tikrųjų galvojau, kad man privažiavus prie merginos, ši iš karto pamatys mano apnuogintą lytinį organą ir nereikės, kad ji atkreiptų dėmesį į jį, rodyti pirštu“, – sakė vyras.

Tuo metu nukentėjusiąja pripažinta nepilnametė pareigūnams pasakojo, kad į namus važiavo iš treniruotės, kai prie jos privažiavo nepažįstamas vyras ir ėmė klausinėti, kur yra klubas.

„Nesupratau apie kokį klubą jis klausė, todėl priėjau arčiau automobilio, – sakė keturiolikmetė. – Tada jis paklausė: „Tu supranti“? Atsakiau, kad ne, o vyras parodė žemyn. Kai pažiūrėjau, pamačiau, kad jis laikė savo lytinį organą. Aš iš karto pasišalinau – nuvažiavau paspirtuku.“

Apie tai, ką matė, nepilnametė namuose papasakojo savo tėvams – ji įsitikinusi, kad vyras ne šiaip apsinuoginęs ją šnekino. „Greičiausiai jis norėjo ką nors man padaryti“, – keturiolikmetė neslėpė, kad situacija, į kurią pateko, ją labai išgąsdino.

„Dukra labai išsigando, yra paveikta šio įvykio“, – pareigūnams nurodė jos tėvas.

Tuo metu nepilnametės motina pareigūnams sakė, kad kai tą vakarą dukra grįžo namo, ji iš karto pastebėjo, jog šiai kažkas buvo nutikę.

„Tai matėsi iš dukros veido išraiškos, – sakė moteris. – Dukra sakė, kad važiuojant iš treniruotės prie jos sustojo automobilis „Citybee“, jo vairuotojas buvo prasidaręs automobilio lango stiklą. Vaikinas jos pasiteiravo, ar ji nežinanti, kur yra kažkoks klubas, laikydamas vairą dešine ranka, nykščiu jai parodė gestą žiūrėti į apačią, o kai jos akys pakrypo į apačią kur jis rodė, dukra pamatė, kad vaikinas kaire ranka laiko savo apnuogintą lytinį organą ir sakantis kažką panašaus į žodžius: „Atsiprašau, ar nepamalonintumėt“. Dukra sakė, kad pasimetė, išsigando ir ėmė kuo greičiau važiuoti link namų.“

Nukentėjusiosios mergaitės tėvai baudžiamojon atsakomybėn patrauktam R. Žukauskui ieškinio dėl neturtinės žalos nereiškė, tačiau teisėsaugos prašė iškrypėlio veiksmus įvertinti pagal įstatymus.

„Juk tai smagu, man patinka, kai kažkas mato“

Tai ne vienintelė istorija Kaune, kai iškrypėliai automobiliuose šiurpina nepažįstamus žmones. Prieš metus baudžiamojon atsakomybėn buvo patrauktas kitas kaunietis, kuris taksi vairuotojos akivaizdoje nusimovė kelnaites ir ėmė masturbuotis. „Juk tai smagu, man patinka, kai kažkas mato“, – nė kiek nesidrovėdamas moteriai aiškino dar nė 30 metų nesulaukęs vyras.

Už tai, kad taksi automobilyje masturbavosi ir savo veiksmais aplinkiniams demonstravo nepagarbą, vienoje garsioje bendrovėje nekilnojamojo turto brokeriu dirbančiam kauniečiui teismas nurodė sumokėti 1,8 tūkst. eurų baudą.

„Man labai gėda dėl tokio savo poelgio, dėl to gailiuosi“, – vėliau teisinosi vyras, kuriam dėl savo elgesio teko aiškintis teisėsaugai – nekilnojamojo turto brokeris „žaisti“ liovėsi tik tuomet, kai atvyko policijos pareigūnai.

Viešoje vietoje masturbavęsis vyras teigė, kad dėl girtumo nelabai ką prisimena iš nakties, kai buvo sulaikytas: „Atsimenu tik tiek, kad buvau nusimovęs kelnes ir policijos pareigūnai dėl to mane išlaipino iš automobilio, sulaikė ir pristatė į komisariatą.“

Tiesa, policininkai nurodė, kad taksi keleivis nebuvo toks girtas, kaip bando pavaizduoti – jam tebuvo nustatytas 0,97 prom. girtumas. Vyras prisipažino, kad dėl savo poelgio jau atsiprašė taksi vairuotojos ir už nemalonumų pridariusią kelionę susimokėjo beveik 18 eurų.

Tuo metu nukentėjusiąja pripažinta taksi vairuotoja Vitalija pareigūnams pasakojo, kad tą naktį važinėdama po Kauną pastebėjo iškvietimą – klientas pageidavo moters vairuojamo automobilio.

„Įmonėje, kurioje dirbu, keleiviai gali parinkti „Lady kategoriją“ ir išsikviesti vairuotoją moterį, – pasakojo Vitalija. – Nieko blogo neįtardama priėmiau užsakymą ir atvykau į nurodytą vietą. Manęs jau laukė maždaug 30 metų amžiaus vyras, kuris buvo be batų. Jis atsisėdo į automobilio priekyje šalia manęs esančią keleivio sėdynę. Ir iš karto žemyn nusileido savo kelnes kartu su trumpikėmis žemiau kelių ir prašė važiuoti ten, kur yra daug žmonių, o po to – prie naktinio klubo „Žemyn upe“. Keleivis ranka lietė savo lytinį organą, todėl paprašiau jo apsirengti ir nustoti daryti tai, ką daro. Bet keleivis, suprasdamas, kad aš matau jo atliekamus veiksmus, to daryti nesiliovė ir pasakė: „Juk tai smagu, man patinka, kai kažkas mato“. Važiuojant paskirties taško link, keleivis nesiliovė savęs tenkinti, kaire ranka palietė mano dešinę koją, bandė apkabinti per pečius ir pabučiuoti į lūpas.

Bandžiau atsitraukti ir toliau pakeltu tonu reikalavau, kad šis nustotų, bet jis kaire ranka griebė mano dešinę ranką ir jėga tempė prie savo lytinio organo, liepdamas jį patenkinti. Atitraukiau savo ranką. Sustoti negalėjau, kadangi aplinkui nebuvo pašalinių žmonių, kurių galėčiau paprašyti pagalbos, todėl važiavau į vyriškio nurodytą vietą. Kai atvykome į prie naktinio klubo esančią automobilių stovėjimo aikštelę, sustojau gerai matomoje vietoje, čia buvo daug pašalinių asmenų. Keleivio paprašiau susimokėti už vežimo paslaugą apie 9 eurus ir išlipti iš automobilio, tačiau šis atsisakė – aiškino, kad niekur nelips ir sėdės automobilyje iki ryto.“

Vairuotoja sakė, kad tada išjungė variklį ir išlipo iš automobilio, tačiau taksometras toliau skaičiavo prastovą, už kurią klientas turėjo susimokėti.

„Būdama lauke savo telefonu padariau keleivio nuotrauką, o paskui pastebėjau, kad jis per man priklausančią planšetę įsijungė pornografinį filmą ir toliau masturbavosi, – apie susidūrimą su iškrypėliu pasakojo moteris. – Po kurio laiko prie mano automobilio priėjo dvi moterys, supratusios, kad aš teikiu vežėjo paslaugas ir, kad į automobilį gali įlipti be kvietimo ar leidimo. Viena iš jų atidarė priekines dešinės pusės dureles, kurioje sėdėjo ankščiau minėtas vyriškis, kuris vis dar masturbavosi ir abi moterys pamatė vyro atliekamus veiksmus.

Supratusios, ką vyriškis daro, moterys staigiai užtrenkė automobilio dureles. Abi moterys buvo išsigandusios, pasipiktinusios šiuo įvykiu ir iš karto pasišalino. O netrukus į aikštelę atvažiavo mano kolega Vilius – jam papasakojau, kad mano automobilyje yra pusnuogis keleivis, kuris atsisako susimokėti ir šiuo metu masturbuojasi.

Kolega priėjo prie automobilio ir atidaręs duris pareikalavo išlipti bei susimokėti už kelionę, tačiau vyras kategoriškai atsisakė, teigė, kad neturi pinigų. Vilius visaip bandė jį įkalbinėti, bet šis vis tiek neišlipo. Kadangi kolegos automobilyje laukė klientai, jis juos išvežė, bet pažadėjo greitai sugrįžti. Toliau laukiau, kol keleivis išlips – tada prie manęs priėjo vienas vyras, kuriam taip pat papasakojau, kas nutiko – jis taip pat bandė vyrą įkalbėti, bet šis nesileido į kalbas. Ir tada netrukus prie klubo atvažiavo policijos pareigūnai – nuėjusi paprašiau jų pagalbos. Tik tada, kai automobilio duris atidarė policininkai ir liepė liautis, šis užsimovė kelnes ir išlipo.“

Taksi automobilio vairuotoja pareigūnams teigė, kad šio įvykio metu klientas jai fizinio skausmo nesukėlė, tačiau atlikdamas „tokius veiksmus“ viešoje vietoje sukėlė didelį pasipiktinimą, nepasitenkinimą, jį matė ir juo pasipiktino kiti pašaliniai asmenys. Moteris policijos paprašė pradėti ikiteisminį tyrimą ir keleivį nubausti.