Studentas Stoties prostitutę pasikvietė į svečius: viskas įvyko taip greitai, kad net nesupratau

Vietoj jaudinančių glamonių – prarasti pinigai ir įvairūs asmeniniai daiktai. Į tokią situaciją patekęs jaunas vyras dėl prostitutės įvykdytos vagystės turėjo aiškintis ne tik ikiteisminį tyrimą pradėjusiems policijos pareigūnams, bet ir tame pačiame nuomojamame bute gyvenusiai savo draugei, kurios kai kuriuos daiktus ir pavogė prostitutė.

Kalbėti apie pažintį su prostitute nukentėjusiuoju pripažintas vyras dabar vengia – iš nuomojamo buto po vagystės jis buvo priverstas išsikraustyti. O kai jį prostitutės baudžiamąją bylą nagrinėjusi teisėja pakvietė į teismą papasakoti, kaip nukentėjo nuo Stoties plaštakės, vyras sąmoningai ignoravo visas teismo darbuotojų pastangas su juo susisiekti – siųstos korespondencijos pašte neatsiėmė, elektroniniu paštu siųstą šaukimą taip pat ignoravo, jo nurodytas telefono numeris visą laiką buvo išjungtas.

Kadangi nukentėjusysis teisme nepasirodė, apsivogusios prostitutės bylą išnagrinėjusi teisėja nutarė, kad baudžiamasis procesas, įskaitant ir interesą dėl civilinio ieškinio, jam yra nebeaktualus, todėl jo ieškinys dėl žalos atlyginimo buvo paliktas nenagrinėtas, paliekant teisę pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka.

Bet nukentėjusiojo nepasirodymas teismo salėje neišgebėjo vagyste apkaltintos Vilniaus policijos pareigūnams gerai pažįstamos prostitutės – 32 metų Ala Naumova buvo nuteista jau keturioliktą kartą.

Baudžiamąją bylą išnagrinėjusi teisėja Lilija Tarčevskaja kaltinamajai nutarė skirti dešimties mėnesių laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose. Teismo sprendimu nuteistoji buvo suimta teismo salėje ir išsiųsta atlikti jai skirtos bausmės į Panevėžio pataisos namus.

„Charakterizuojančių duomenų visuma rodo, kad A. Naumova gyvenimo eigoje nesitaiso, daro nusikaltimus, toliau degraduoja“, – apie trijų vaikų motiną nuosprendyje nurodė teismas.

Ikiteisminio tyrimo metu policijos apklaustas nukentėjusysis tyrėjams pasakojo, kad vieną naktį po linksmybių centre jis ėjo į namus, kai Sodų g., kur klientus „medžioja“ gatvės prostitutės, prie „Dvidešimt penkių valandų“ hostelio susipažino su mergina.

„Pabendravome, paskui ji pasiūlė vykti į mano namus pratęsti pažinties, – pasakojo studentas. – Aš sutikau, todėl išsikviečiau taksi ir mes kartu nuvažiavome į mano nuomojamą butą. Čia prisėdome virtuvėje – atidariau butelį viskio. Ir viskas įvyko taip greitai, kad nieko net nesupratau – aš labai greitai apgirtau ir užmigau.“

Vyras sakė, kad atsibudo tik po gerų dešimties valandų – merginos, su kuria jis susipažino Sodų g., namuose jau nebuvo. Išėjo ji ne tuščiomis – išsinešė du kompiuterius ir interneto modemą, banko kortelę, piniginėje buvusius 15 eurų ir kosmetikos ir papuošalų lagaminą, kuris priklausė kartu gyvenančiai studento draugei. Ji tą naktį buvo išvykusi į kitą Lietuvos miestą aplankyti savo tėvų.

Jeigu ne draugės pavogti asmeniniai daiktai, vyras greičiausiai net nebūtų kreipęsis pagalbos į policiją – žala nebuvo itin didelė, tačiau jam kažkaip reikėjo pasiteisinti prieš savo draugę. O jai, kaip vėliau paaiškėjo, nukentėjusysis taip ir neišdrįso pasakyti tiesos – melavo, kad naktį pamiršo užsirakinti namų duris, o kad buvo apvogtas, pastebėjo tik atsibudęs ryte.

Tuo metu nepažįstamojo nuomojamame bute „pratęsti pažinties“ atvykusi prostitutė pateikė visiškai kitokią versiją – A. Naumova buvo sulaikyta praėjus keturioms dienoms po vagystės, kai nukentėjusiajam pareigūnai pateikė Stoties rajone seksualines paslaugas teikiančių prostitučių nuotraukas.

Ala Naumova DELFI

Kaltę dėl įvykdytos vagystės A. Naumova pripažino iš dalies – moteris sakė, kad nepažįstamasis jai sutiko mokėti pinigus vien už tai, kad ši su juo pabendraus.

„Kai važiavome į jo namus, vaikinas bankomate išsigrynino pinigų ir man padavė 20 eur – tai buvo užmokestis už bendravimą, – sakė A. Naumova. – Vaikino namuose išgėrinėjome, po to jis kvietė taksi ir vėl važiavo prie to paties bankomato, kur nusiėmė daugiau pinigų ir vėl man padavė 20 eurų už bendravimą. Mes vėl išgėrinėjome, vaikinas manęs prašė pasilikti dar ilgiau, tačiau aš jam pasakiau, kad už tai jis turės vėl sumokėti. Tada mes vėl kvietėme taksi, vėl važiavome prie bankomato, aš tada pasakiau, kad man reikia dar 40-60 eurų, tačiau vaikinas grįžo be pinigų, pasakė, kad daugiau nebeturi. Nepaisant to, aš sutikau trumpam grįžti pas jį į butą. Čia mes dar šiek tiek išgėrėme ir vaikinas užmigo. Tuomet aš paėmiau nuo spintelės pilkos spalvos lagaminėlį, kuriame buvo įvairios kosmetikos ir papuošalų, taip pat pasiėmiau kambariuose buvusius kompiuterius ir išvažiavau į namus.“

Prostitutė sakė, kad pavogtus daiktus laikė savo namuose, o vėliau viską grąžino, kai buvo sulaikyta.

Tuo metu prostitutę į namus atsivežusio vaikino draugė pareigūnams nurodė, kad ji neatgavo visų daiktų, tačiau nenorėjo daugiau nieko bendro su ja turėti ir atsisakė pretenzijų dėl nesugrąžintų papuošalų. Be to, nukentėjusioji nurodė, kad iš jos pavogto kompiuterio buvo ištrinti visi jame buvę duomenys – greičiausiai buvo planuojama jį parduoti. O jos draugo kompiuterį A. Naumova jau buvo spėjusi parduoti, tačiau pareigūnai jį vėliau surado pas naują šeimininką ir grąžino nukentėjusiajam.

Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs teismas konstatavo, kad nekyla abejonių dėl A. Naumovos kaltės.

„Kaltinamoji A. Naumova daug metų vartoja narkotines medžiagas, ji ne kartą teista dėl vagysčių, pati nurodė, kad daiktus grobė su tikslu juos parduoti ir prasimanyti pinigų narkotikams ir pragyvenimui, – nurodė teismas. – Pas kaltinamąją namuose nebuvo atliekama krata, taigi kitų pagrobtųjų daiktų net ir nebuvo ieškoma. Antra vertus, aukščiau paminėtų aplinkybių kontekste, nekyla abejonių, kad būtent juvelyriniai dirbiniai yra lengviausiai realizuojama prekė. Teismas neturi jokio pagrindo netikėti proceso metu buvusiais nuosekliais nukentėjusiųjų parodymais, todėl konstatuoja, kad A. Naumovos kaltė įrodyta visoje jai reiškiamo kaltinimo apimtyje, įskaitant ir papuošalų, taip pat ir nukentėjusiojo banko mokėjimo kortelės bei 15 eurų grynųjų pinigų vagystę, nors kaltinamoji dėl to ir nepripažino kaltės.“

Šiuo metu Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama dar viena baudžiamoji byla, kurioje A. Naumova taip pat kaltinama dėl vagystės – pareigūnai teigia, kad prostitutė apvogė garsioje Londono (Didžioji Britanija) kino studijoje dirbantį filmų prodiuserį. Jis praėjusių metų vasarą laikinai gyveno Vilniaus Senamiestyje – kino studijos darbuotojai čia įvairiose vietose buvo įsirengę filmavimo aikšteles ir filmavo kino juostą.

Pylimo g. apartamentus išsinuomojęs 58 metų britas vieną rugpjūčio vakarą po sunkios darbo dienos ir ją vainikavusio triukšmingo vakarėlio viename bare ėjo į namus, kai jį užkalbino prie automobilio su vaikinu kalbėjusi jauna moteris. Vyras vėliau pareigūnams neslėpė, kad buvo labai pakilios nuotaikos, be to, labai mėgsta bendrauti, todėl nepažįstamąją pasikvietė pasisvečiuoti į savo butą. Bet trumpam, nes kitą dieną iš D. Britanijos turėjo atskristi jo žmona.

Kad ši nepažįstamoji yra garsiausia ir didžiausią paklausą tarp klientų turinti prostitutė, kino prodiuseris teigė nė nenutuokęs, nors prisipažino negalintis atmesti tokios galimybės, tačiau esą apie seksualinių paslaugų suteikimą ir atlygį už jas su nepažįstamąja net nekalbėjo.

„Tenorėjau pabendrauti“, – į savo nuomojamus apartamentus viešnią atsivedęs vyras tvirtino, kad su ja tenorėjo tik pasikalbėti apie gyvenimą – namuose atidarė vyno butelį, šiek tiek išgėrė, o paskui užmigo.

„Greičiausiai man buvo ko nors įpilta į vyną“, – vėliau policijos pareigūnams aiškino prodiuseris. Jis pažymėjo, kad gali suvartoti daug alkoholio, tačiau niekada neužmiega.

Kai ryte atsibudo, vyras esą labai nustebo – tebuvo tik su apatinėmis kelnaitėmis, o pokalbiui pakviestos viešnios ir kvapas buvo išgaravęs. Netrukus užsienietis pastebėjo, kad yra apvogtas – iš jo dingo įvairūs papuošalai iš aukso, kelis tūkstančius eurų vertas laikrodis, pinigai ir net keletas buteliukų kvepalų.

Britas paskaičiavo, kad padaryta žala jam siekia daugiau kaip 15 tūkst. eurų. Tačiau labiausiai jam gaila papuošalų, kurie turi ypatingą istorinę vertę – kino prodiuseris į Vilnių buvo atsivežęs keletą imperatoriaus Konstantino laikų žiedų su romėniškais simboliais, taip pat rankų darbo sidabrinių ir auksinių apyrankių, auskarų.

Šių istorinę vertę turinčių papuošalų iš karto ėmė ieškoti sostinės kriminalistai, tačiau lombarduose, kurie garsėja kaip supirkinėjantys vogtus daiktus, nieko nesurado. Su Stoties rajone dirbančiomis prostitutėmis ir narkomanais pabendravę pareigūnai netrukus išgirdo pasakojimų, kad „gražuolė Ala“ netikėtai praturtėjo – greičiausiai vėl kažką apvogė. Ir tada tyrėjų akys nukrypo į buvusį policininką – Kęstutį Staneliūną: buvo gauta informacijos, kad šis buvo susitikęs su prostitute ir iš jos nusipirko brangų laikrodį bei papuošalų.

Nuo A. Naumovos yra nukentėję ir daugiau į Lietuvą pasisvečiuoti atvykusių užsieniečių.