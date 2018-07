Dėl nužudymų nuteistas H. Daktaras Strasbūro teismui skundėsi, kad jo kalinimas Lukiškėse ir vežiojimas į teismo posėdžius Klaipėdoje prilygo žeminančiam elgesiui. Lietuvos teismai H. Daktarui dėl prastų kalinimo sąlygų yra priteisę 2 tūkst. eurų. H. Daktaras atlieka laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę. Jis nuteistas už kelis nužudymus, kai vadovavo „daktarų“ nusikalstamam susivienijimui. Strasbūro teismas ketvirtadienį paskelbs sprendimus ir dėl kai kurių kitų nuteistųjų kalinimo sąlygų. Šis teismas vertina, ar Europos šalys laikosi Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos. Šis teismas ne kartą yra pripažinęs, kad blogos įkalinimo sąlygos Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime prilygsta žeminančiam elgesiui, kurį draudžia konvencija.











