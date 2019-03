Septynių teisėjų kolegija Strasbūre nusprendė, kad beveik penkerius metus trukęs suėmimas pažeidė Europos žmogaus teisių konvencijos garantuojamą „teisę per priimtiną laiką į teisminį nagrinėjimą arba paleidimą iki teismo“. Kompensacijas iš valstybės gaus šiuo metu kalintys Saulius Velečka, Norbertas Tučkus, Audrius Petkauskas ir Tadas Petrošius. „Teismas (...) laikosi nuomonės, kad nei bylos sudėtingumas, nei faktas, kad byla yra susijusi su organizuotu nusikalstamumu, negali pateisinti tokios trukmės sulaikymo kaip šiuo atveju“, – paskelbė Europos Žmogaus Teisių Teismas. Strasbūro teisėjų teigimu, ilgi tarpai tarp teismo posėdžių rodo, jog Lietuvos teismai nesiėmė priemonių procesui paspartinti. „Vyriausybė nepateikė jokios informacijos, kad šalies tarnybos būtų mėginusios suderinti glaudesnį ir veiksmingesnį posėdžių tvarkaraštį, siekiant išvengti besikartojančių atidėjimų ar atšaukimų“, – rašoma sprendime. Susiję straipsniai: Išskirtinis „Agurkinių“ vadeivos S. Velečkos interviu: apie savą ir svetimas meiles, nusikaltimus ir draugų išdavystę Juodosios Kauno mafijos paslaptys: mirtis, už kurią buvo sumokėta „Tokiomis aplinkybėmis Teismas daro išvadą, kad šalies tarnybos nepademonstravo reikiamo uolumo nagrinėjant pareiškėjams iškeltą baudžiamąją bylą per ilgą jų sulaikymo laikotarpį“, – teigiama jame. Ketveriukė teismo prašė jiems priteisti po 40 tūkst. eurų, tačiau Strasbūro teismas nusprendė, kad tai būtų pernelyg didelė suma. Nuteistieji taip pat neįtikino teisėjų, kad per suėmimo laikotarpį jiems nepagrįstai būtų ribojami sutuoktinių pasimatymai. Nusikaltėliai buvo suimti 2013 metų sausį įtarus didelio narkotikų ir psichotropinių medžiagų kiekio laikymu ir platinimu pasitelkiant nusikalstamą grupuotę. „Agurkiniai“ iškart buvo suimti ir teismai kas du – tris mėnesius pratęsdavo suėmimus dėl rizikos, kad jie slapstysis nuo teisingumo bei vykdys naujus nusikaltimus. Byla teismui perduota 2014 metų liepą. Po 41 posėdžio jie 2017 metų gruodį pripažinti kaltais dėl nusikalstamo susivienijimo ir įvairių nusikaltimų, susijusių su narkotikais. Gaujos lyderiu įvardijamas S. Velečka nuteistas kalėti keturiolika su puse metų, kiti trys nuteistieji – metais arba pusantrų metų trumpiau. Šių bylų apeliacijos tebenagrinėjamos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.