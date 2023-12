Šeimos su vaikais perėjoje vos nesuvažinėjęs vairuotojas – nukentėjusysis, pėstieji – kaltininkai

Vėlų žiemos vakarą Darius su žmona ir dviem vaikais ėjo namo, vyras tempė paskui save rogutes. Priėję prie perėjos Trakų g., šalia sankryžos su Šalkauskio g., jie sustojo. Vyras girdėjo iš kairės atvažiuojantį automobilį, todėl norėdamas atkreipti vairuotojo dėmesį pašvietė į jį žibintuvėliu.

Pamatę, kad automobilis lėtėja, pėstieji žengė į perėją. Jie jau buvo maždaug ties gatvės viduriu, kai vairuotojas pradėjo didinti greitį, kirsdamas ištisinę liniją metėsi į priešpriešinę eismo juostą, pralėkė tiesiai pro pėsčiųjų nosį ir sustojo už maždaug 20 metrų nuo perėjos.

„Saugodamas vaiką, kad jis nebūtų partrenktas, sukausi į kairę, kai automobilis, pralėkdamas pro mane, dešine priekine puse užkabino rogutes ir jas kliudė, aš paleidau virvutę iš rankos, jos buvo nublokštos ant važiuojamosios dalies už pėsčiųjų perėjos“, – pavojingą akimirką prisiminė Darius.

Nuteistas už turto sugadinimą



Tačiau prie vairo sėdėjęs pavežėjas Valdas M. ėmė aiškinti, kad rogutės buvo tyčia mestos į jo „Opel Zafira“. Iš pradžių pareiškime policijai jis parašė, kad šeima net nebuvo išėjusi į gatvę, o vyras roges sviedė nuo šaligatvio be jokios priežasties.

Vėliau vairuotojas prisipažino, kad tai – netiesa, jis matė per perėją einančius žmones, tačiau nusprendė apvažiuoti juos, baimindamasis staigiai stabdyti ir taip slidžiame kelyje nesuvaldyti automobilio. Dėl to esą supykęs Darius esą metė rogutes į automobilį.

Būtent šia versija patikėjo tiek policija, tiek dviejų instancijų teismai. Darius tikėjosi tiesą rasti Aukščiausiajame Teisme, tačiau ten jo kasacinis skundas net nebuvo priimtas nagrinėti.

Darius nuteistas už turto sugadinimą pagal Baudžiamojo kodekso 187 str.: jam skirta 2500 eurų bauda, taip pat turėjo atlyginti turtinę žalą, kuri įvertinta 50 eurų suma.

Be to, „Opel“ vairuotojas, Šiaulių apygardos teismo teisėjų įsitikinimu, per incidentą patyrė išgąstį, stresą, nerimą ir nemalonumų dėl apgadinto automobilio, be to, turėjo nepatogumų, nes buvo priverstas vaikščioti į apklausas bei teismą, todėl jam Darius turėjo atlyginti ir moralinę žalą, ją teismas įvertino 200 eurų suma. Be to, jam reikėjo atlyginti ir nukentėjusiojo sumokėtą sumą advokatui – 1400 eurų.

Tiesa, vos šeimos nesuvažinėjęs Vaidas M. neliko nenubaustas: už tai, kad perėjoje nepraleido pėsčiųjų, jam surašytas administracinio nusižengimo protokolas bei skirta 30 eurų bauda.

Kaltę neigė



Ši istorija nutiko 2022-ųjų metų sausio 26-osios vakarą, o teismai tašką joje padėjo dar prieš pusmetį. Bet Darius iki šiol negali susitaikyti su patirta neteisybe ir nori, kad jo istoriją išgirstų kuo daugiau žmonių.

Jis tvirtina rogučių į automobilį tikrai nemetęs: net jei būtų norėjęs, nebūtų net spėjęs to padaryti, viskas vyko akimirksniu.

„Kokiais argumentais rėmėsi pareigūnai, sakydami, kad aš ne išsigandau, o supykau ant vairuotojo? Kodėl sakoma, kad tyčia sugadinau automobilį ? Jei niekas negali paaiškinti kaip įvyko šis įvykis išskyrus mane patį! Bet mano parodymai laikomi nepatikimais, nes aš byloje esu kaltinamasis, o dabar ir jau nuteistasis“, – piktinosi Darius.

Jis pats įžvelgia ne vieną absurdišką detalę, pradedant nuo to, kad kažkur pradingo visa įvykio vietoje pareigūnų užfiksuota medžiaga bei darytos nuotraukos, byloje nėra informacijos nei apie jo paties, nei apie vairuotojo blaivumą, nors abu jie pūtė į alkotesterį.

© DELFI / Dainius Labutis

„Kaip taip gali būti?“ – stebėjosi Darius, pats iškart po įvykio paskambinęs į Bendrąjį pagalbos centrą ir iškvietęs policiją.

Įvykio vietoje dirbęs pareigūnas Marius J., liudydamas teisme, minėjo, kad vos jiems atvykus Darius prisipažino metęs į automobilį rogutes, o tik išgirdęs, kad už tai jie jam kelia baudžiamąją bylą, pakeitė savo pasakojimą ir ėmė aiškinti, kad „Opel“ į roges trenkėsi.

Vėliau, peržiūrėjus pareigūnų kamerų įrašus, tikslūs pirmieji Dariaus žodžiai buvo tokie: „Tas roges mečiau į šalį ir saugojau vaikus“.

„Ne į šalį metei, o į mane“, – girdisi vairuotojo žodžiai.

Teismas pėsčiaisiais nepatikėjo



Pradėjus ikiteisminį tyrimą, Darius išvis iš pradžių atsisakė duoti parodymus, juos išdėstė tik po kelių mėnesių.

Tyrėjai dar siūlė Dariui tiesiog gražiuoju sumokėti už automobilio sugadinimus 600 eurų ir viską pamiršti, byla būtų nutraukta, nes nukentėjęs vairuotojas susitaikyti sutiko. Bet savo tiesa įsitikinęs Darius kategoriškai atsisakė tą daryti.

Viskas baigėsi tuo, kad dviejų instancijų teismai vairuotojo pasakojimą įvertino kaip logišką ir nuoseklų, o Dariaus ir jo žmonos parodymus pripažino nepatikimais.

„Vertinant nuteistojo viso proceso metu duotus parodymus (paaiškinimus), matyti, kad

esminės įvykio aplinkybės skiriasi, t. y. nuteistasis skirtingai nurodė, kokiu atstumu, jis pamatė

atvažiuojantį automobilį (60 ar 150 metrų atstumu nuo sankryžos), kaip į perėją įžengė jo žmona su

vaiku (jam iš paskos ar kartu su juo), kur einant per perėją įėjo antras vaikas (iš dešinės ar už nugaros), dešinėje rankoje rogutes tempė ar nešėsi, sukdamasis į kairę pusę rankoje laikytas rogutes laikė už virvutės ar už rogučių pakėlus rogučių priekį“, – rašoma Šiaulių apygardos teismo sprendime.

Apeliacinės instancijos teismas tik kiek sumažino Dariui skirtą baudą, nes nusikaltimą padarė labai susijaudinęs dėl neteisėtų vairuotojo veiksmų.

Žalos ekspertai nenustatė



Be to, įdomus klausimas ir dėl turtinės žalos: nukentėjusysis reikalavo atlyginti jam 1025 eurus, pasak jo, tiek pagal autoservise sudarytą sąmatą jam turėjo atsieiti remontas. Tačiau „Opel Zafira“ jis neremontavo, o pardavė.

Kai tai paaiškėjo, Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Prygunkovas nusprendė, kad priteisti žalos jam nėra pagrindo, nes jos nepatyrė. Atlyginti jam nuspręsta 50 eurų, kiek kainavo sąmatos sudarymas.

Maža to, pati byla taip pat iškelta pagal šią sąmatą. Pagal ją, detalės bei dažai būtų atsiėję 337,14 eurai, tokia padaryta žala ir įrašyta į kaltinamąjį aktą. Automobilis teismo ekspertams pateiktas nebuvo, todėl jų išvadų byloje nėra.

Baudžiamoji atsakomybė už turto sugadinimą kyla padarius didesnę nei 150 eurų žalą.

Tikisi būti išgirstas.



Paklaustas, kaip jis galvoja, kodėl istorija pasisuko tokia linkme, vyras sakė neturintis tikslaus atsakymo ir galintis tik spėlioti.

„Gal pareigūnai suklydo įvykio vietoje priimdami sprendimą man kelti baudžiamąją bylą ir kai tai paaiškėjo ikiteisminio tyrimo metu, jie bijojo, kad aš juos pačius paduosiu į teismą už man sukeltą stresą? O gal vairuotojas turi gerų pažinčių policijoje, galbūt kas nors motyvuotas jį išteisinti?“ – svarstė pašnekovas.

„Tikiuosi, kad mano žodžiai bus išgirsti visuomenės ir pareigūnai ryšys dar kartą apklausti nukentėjusįjį ir padės išsiaiškinti, kad nėra jokių aplinkybių, kurios patvirtina, kad vairuotojo veiksmai buvo tik neatsargūs, o iš tikro buvo pavojingas ir gal net chuliganiškas vairavimas, ko pasekoje kilo tiesioginis pavojus man ir mano šeimai tuo metu buvusiai pėsčiųjų perėjoje ir tyčia jokio turto aš negadinau“, – savo pasakojimą baigia Darius.