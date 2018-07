Daugiau nei prieš metus supurčius dar vienam skaudžiam įvykiui, visuomenė sujudo. Tai lėmė ir Baudžiamojo proceso kodekso pataisas, kurios įsigaliojo nuo šių metų liepos 1 dienos. Kokius esminius pakeitimus atneša teismuose dirbantiems psichologams šios naujovės, aiškina Klaipėdos apygardos teismo psichologė Aušra Augaitienė.

Iki šiol teismuose psichologai buvo pasitelkiami tik teisėjo arba ikiteisminio tyrimo pareigūno nuožiūra, o štai nuo liepos 1 d. nukentėjusiųjų ir liudijančių vaikų iki 14 metų apklausas privalės vykdyti profesionalus psichologas ir tik specialiose patalpose visais atvejais.

Pokyčiai atnešė ir dar vieną prievolę. Tokiais atvejais kaip vaiko psichinės ir fizinės sveikatos sužalojimas, seksualinė prievarta, smurtas, prostitucija, prekyba žmonėmis – psichologas turės dalyvauti ir vyresnių nei 14 metų nepilnamečių apklausose. Be to, psichologas bus pasitelkiamas ir jeigu to pareikalauja proceso dalyviai arba ikiteisminio tyrimo teisėjas, pareigūnai, prokurorai.

2017 m. vaikų apklausų baudžiamosiose bylose (ikiteisminio tyrimo metu ir teisminio nagrinėjimo metu), kuriose dalyvavo teisme dirbantis psichologas, skaičius žymiai išsaugo ir siekė apie 200 (2016 m. – apie 100). Prognozuojama, kad įsigaliojus įstatymo pataisoms, šie skaičiai dar labiau išaugs, nes psichologo pagalba apklausiant vaikus baudžiamajame teisiniame procese tapo nebe pasirinktina, bet privaloma.

Kartu su pokyčiais atsiranda ir dar viena būtinybė – visi ikiteisminio tyrimo pareigūnai, prokurorai, teisėjai privalės išmokti bendradarbiauti su psichologu, kartu ruoštis nepilnamečių teisinėms apklausoms, pasitikėti psichologais ir jų taikomais apklausų metodais. Esant dideliam apklausų poreikiui, teisininkai galės kviestis į pagalbą psichologus, kurie įtraukti į psichologų sąrašą. Šie specialistai, esantys sąraše, taip pat padės apklausti nepilnamečius baudžiamajame procese.

Anot A. Augaitienės, pozityviausias pokytis, ateinantis su nauja, pasikeitusia Baudžiamojo proceso redakcija – siekis atsižvelgti į vaiko interesus: vaikai bus apklausiami tik profesionalų psichologų pagal vieningą apklausos metodiką, vaiko apklausos vyks specializuotuose vaiko apklausos kambariuose, o ne tyrėjų kabinetuose ar teismo posėdžių salėse. „Galima tik pasidžiaugti, kad prieš keturis metus pradėta ir vystyta teismų psichologų ir nepilnamečių apklausų praktika Lietuvoje tampa privaloma teisės norma. Teisinėje sistemoje keičiasi požiūris į nepilnametį vaiką (jis nebėra prilyginamas eiliniam suaugusiam asmeniui, suprantama, jog jam būtinos išskirtinės sąlygos, metodai, įrankiai teisiniame procese). Keičiasi ir požiūris į teismo psichologą, vis labiau vertinamos šių specialistų pastangos, pasiekti rezultatai vykdant nepilnamečių teisines apklausas“, – džiaugiasi specialistė.

Psichologė pastebi, kad vienas iš sunkumų, su kuriuo sistema gali susidurti – tai naujų psichologų iš sąrašo įtraukimas ir pagalba apklausiant vaikus baudžiamajame procese.

„Būtina, kad visi prisijungiantys psichologai suvoktų, koks atsakingas ir jautrus darbas jų laukia. Kaip svarbu yra tinkamai pasiruošti kiekvienai teisinei apklausai, bendradarbiauti su teisininkais kartu pasiruošiant apklausai, susipažinti su teisine informacija, kuo daugiau sužinoti apie vaiką, jo asmenybę, apklausoje naudoti vieningus ir profesionalius apklausos metodus ir siekti atlikti vieną apklausą“, – pabrėžia pašnekovė.

Tiesa, verta pažymėti, kad teismo psichologo darbo pagrindinis tikslas lieka toks pats – kokybiška, profesionali nepilnamečio apklausa, siekiant apsaugoti vaiką nuo antrinio traumuojančio poveikio ir tuo pačiu pagalba teisininkams padedant surinkti visą aktualią tiriamą informaciją.

Įsigaliojus teisiniams pakeitimams, ir toliau bus siekiama didinti teismų psichologų komandą baudžiamajame procese. Nuo rudens teismų psichologų gretas papildys nauji specialistai – psichologai, dirbsiantys didžiuosiuose Lietuvos teismuose (dabar teismų psichologų komandą sudaro 8 teismų psichologai).

Šiuo metu teismuose dirbantys psichologai tęsia savo pastangas kuo operatyviau planuoti darbo laiką, profesionaliai vykdyti nepilnamečių apklausas tiek ikiteisminiame tyrime, tiek teismo procese baudžiamosiose bylose.

Vienos profesionaliausių teismų psichologių A. Augaitienės manymu, teisinis ir teorinis šios reformos sumanymas labai pozityvus. Tačiau kaip šias teisines normas pavyks įgyvendinti praktikoje, parodys tik laikas.