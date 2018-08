„Ką aš šiandien pamačiau, situacija nedžiugina, yra apgailėtina, kad XXI amžiuje mūsų vienas iš svarbiausių teismų dirba tokiomis sąlygomis. Matyti buvusiam tualete įrengtą darbo vietą arba posėdžių sales, kurios apskritai neatitinka nei orumo, nei saugumo, nei išorės klientų minimalių reikalavimų, yra apgailėtina“, – po vizito teisme žurnalistams sakė Vyriausybės vadovas. Jis stebėjosi, kodėl tiek daug metų nebuvo sprendžiama dėl šio teismo patalpų. Žurnalistams teismo darbuotojai pasakojo kartais dirbantys po 11 viename kabinete, nuolat trūksta gryno oro, dienos šviesos iš gatvės pusės girdimas triukšmas. Premjeras taip pat išsakė susirūpinimą dėl mažų teismo tarnautojų algų, kalbėjo apie kasmet metų pabaigoje atsirandantį pinigų trūkumą algoms išmokėti. „Jeigu mes kalbame apie teismo posėdžių sekretorius, sekretores, reikalavimas turėti aukštąjį išsilavinimą ir atlyginimas nesiekia 500 eurų. Kalbėkime ir apie apylinkių teismų teisėjus, padėjėjus – na, valstybės požiūris turi būti kitos – ne tik reikalauti kokybiško darbo, bet ir matyti darbuotojų poreikius“, – sakė S. Skvernelis. Jis sakė, kad kitų metų biudžete yra numatytos lėšos teismų sekretorių algų padidinimui. Kaip skelbė BNS, Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė planuojamo naujo teismų pastato Šeimyniškių gatvėje Vilniuje projektą – šalia Generalinės prokuratūros ketinama statyti U formos statinį, įrengti fontaną. Bendrovės „Cloud architektai“ parengtuose projektiniuose siūlymuose nurodoma, kad 0,7 ha ploto sklype Šeimyniškių gatvėje planuojamas aštuonių aukštų 20,5 tūkst. kvadratinių metrų ploto A energinės klasės pastatas. Pirmame jo aukšte numatytos civilinių bylų ir baudžiamųjų bylų salės, antrame – baudžiamųjų bylų ir konferencijų salės, trečiame –penktame – administracinės patalpos Vilniaus apygardos teismui, šeštame – septintame – Nacionalinės teismų administracijos ir Vilniaus regiono apylinkės teismų, aštuntame – techninės patalpos. Po pastatu suplanuota 3,7 tūkst. kvadratinių metrų ploto požeminė automobilių stovėjimo aikštelė. Ant pastato stogo ketinama įrengti saulės jėgainę. Sklype taip pat žadama įrengti fontaną, rekonstruoti dviračių taką nuo Šeimyniškių iki Žalgirio gatvės. Teismų komplekse turėtų įsikurti Vilniaus regiono apylinkės, Vilniaus apygardos teismai ir Nacionalinė teismų administracija. Pastatą ketinama statyti valstybės lėšomis, jo statyba kainuotų apie 25 mln. eurų. „Šiandien iš premjero išgirdome pagalbos žodį, tikimės jo pagalbos ir paramos, visos problemos susijusios su finansavimo trūkumu – ypatingai apleistos teismo patalpos. Tikėkimės turėsim rezultatų ir mūsų darbuotojų darbo sąlygos pagerės“, – sakė teismo pirmininkė Loreta Braždienė. Ji sakė, kad 200 teismo darbuotojų dirba tokiose patalpose, kurių nė viena neatitinka higienos keliamų reikalavimų. „200 žmonių, nekalbu apie teisėjus, sėdi kabinetuose, kur vienam žmogui yra 2-3 kvadratiniai metrai, higienos norma yra 6 kvadratiniai metrai“, – sakė teismo pirmininkė. Ji teigė, jei teismo darbuotojai nuspręstų kreiptis į teismus dėl darbo sąlygų, Europos žmogau teisių teisme būtų ne vienas Lietuvai nepalankus sprendimas. Teisėjų tarybos pirmininkas Rimvydas Norkus pripažino, kad teismo darbuotojai dirba apgailėtinomis sąlygomis, o nukentėjusieji ir kaltinamieji proceso metu nėra izoliuoti vieni nuo kitų. Dabar teismas veikia sostinės centre, Gedimino prospekte, buvusiuose KGB rūmuose. Pastatas statytas dar carinės Rusijos laikais, o sovietų okupacijos metais jame veikė KGB. Šiuo metu šiame pastate 1899–1915 metas pastate veikė Rusijos imperijos Vilniaus gubernijos teismo rūmai.

