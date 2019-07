Neramumai Pravieniškių pataisos namų 3-iajame lokaliniame sektoriuje, kuriame kamerinio režimo patalpose yra įkalinti kalėjimo subkultūrą toleruojantys organizuotų nusikalstamų grupuočių atstovai, kilo apie 22.20 val., kai suveikė mobiliojo ryšio detektavimo sistema.

Pataisos namų direktorius Dainius Sušinskas sakė, kad tuo metu įkalinimo įstaigoje jau buvo miego laikas, į gautą signalą budintys pareigūnai sureagavo žaibiškai, tačiau negalėjo patekti į dvi kameras – užsibarikadavę nuteistieji neįsileido prižiūrėtojų.

Pareigūnai, sulaukę pastiprinimo iš kitų pataisos namų sektorių, Kalėjimų departamento specialiosios prevencinės grupės bei Viešojo saugumo tarnybos, panaudoję specialiąsias priemones, pateko į kameras.

Dalis nuteistųjų priešinosi pareigūnams, nevykdė teisėtų jų nurodymų, todėl šie buvo priversti panaudoti specialiąsias priemones.

Pataisos namų direktorius neslepia, kad sužalojimus patyrė keliolika agresyviai nusiteikusių ir reikalavimams nepaklususių nuteistųjų.

Be to, per neramumus buvo apgadintas įkalinimo įstaigos turtas.

Kai įkalinti nuteistieji buvo sutramdyti, pareigūnai jų gyvenamosiose patalpose atliko kratas – kameroje, į kurią nuteistieji bandė neįleisti pareigūnų, grindyse įrengtoje slėptuvėje, buvo rastas mobiliojo ryšio telefonas.

Iš viso, kamerose, kratų metu rasti 9 mobiliojo ryšio telefonai, 4 SIM kortelės, 1 pakelis, kaip įtariama, narkotinių medžiagų.

„Pareigūnai dirbo visą naktį, ir iki šiol dirba“, – ketvirtadienį sakė D. Sušinskas.

Jis patikino, kad nė vienas nuteistuosius sutramdyti bandęs pareigūnas nebuvo sužalotas.

Dėl neramumų Pravieniškių pataisos namuose buvo pradėti du ikiteisminiai tyrimai – dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir dėl pataisos įstaigos darbo dezorganizavimo.

„Į tai, kas įvyko, reaguosime labai griežtai“, – patikino pataisos namų vadovas.

Jo teigimu, taip pat pradėtas tarnybinis tyrimas dėl pareigūnų specialiųjų priemonių panaudojimo prieš nuteistuosius.

Tai jau antras kartas šią savaitę, kai nuteistieji Pravieniškių pataisos namuose užsibarikaduoja kamerose – taip buvo ir antradienio vakarą. Pareigūnai išsiaiškino, kad nuteistieji į durų staktas įkiša medine stalo atplaišą, todėl durų neįmanoma atidaryti.

Šią savaitę Pravieniškėse – ypatinga padėtis: pareigūnai sustiprino nuteistųjų priežiūrą, nuolat stebi ir tikrina jų gyvenamąsias patalpas, į pagalbą pasitelkti ir viešojo saugumo pareigūnai. Toks sprendimas priimtas siekiant užkardyti vadinamąją Jūros šventę, kuri pataisos namuose paskutinįjį liepos savaitgalį vyksta jau daugybę metų: jos metu „krikštijami“ naujai į įkalinimo įstaigą atvykę nuteistieji. Vienos šios šventės metu buvo nužudytas nuteistasis, kitų – sužalotas ne vienas nuteistasis, apie tragiškai pasibaigusius įvykius valstybės kontroliuojamuose pataisos namuose pasakoja „Pravieniškių mafija“.

Kalėjimų departamentas ketvirtadienį patikino, kad pataisos namų pareigūnai ir toliau vykdys prevencines priemones, siekdami užtikrinti režiminę veiklą. Įkalinimo įstaigoje taip pat nuolat budės sustiprintos pareigūnų pajėgos.

DELFI šaltinių teigimu, maišto nuotaikos jaučiamos ir kituose Pravieniškėse esančiuose lokaliniuose sektoriuose, tačiau čia nuolat kontroliuoja pareigūnai.

