Pravieniškėse – neramumai: pradėtas tyrimas dėl grasinimų pareigūnui

Antradienio rytą, 8.20 val., Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 1-ojo sektoriaus Resocializacijos skyriaus specialistui vykdant tarnybines funkcijas, uždarojoje zonoje priėjus prie kamerų tipo patalpos iš nuteistųjų paimti prašymų, skundų ir juos užregistruoti, vienas nuteistasis pradėjo reikšti nepasitenkinimą pareigūno darbu. Nuteistasis vartojo necenzūrinius žodžius, grasino sutrikdyti specialisto sveikatą, skelbia Kalėjimų departamentas. Įvykis užfiksuotas vaizdo registratoriumi. Dėl šio fakto tą pačią dieną Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą. Masiniai protestai Pravieniškių, Alytaus, Marijampolės, Vilniaus pataisos namuose bei Kauno ir Lukiškių tardymo izoliatoriuose prasidėjo praėjusią savaitę, Teisingumo ministerijai sugriežtinus vidaus taisykles. Keli kaliniai bandė atkreipti administracijos dėmesį žalodamiesi rankas, vėliau šimtai nuteistųjų atsisakė valdiško maisto. Sugriežtinimai numato draudimą su savimi turėti sugedusius maisto produktus, patalynę išduoti tik nakčiai, apriboti vaisių, daržovių, sulčių kiekiai, nustatyti griežtesni daiktų saugojimo sandėlyje terminai, svoris. Apie tai, kas daugybę metų vyko „bachūrų“ valdomuose Pravieniškių pataisos namuose, kaip kalinių gyvenimas pasikeitė po garsiojo televizijos projekto „Chorų karai“, kaip užversti pačio baisiausio gyvenimo puslapį ir iki šiol neskelbtus faktus apie gyvenimą zonoje skaitykite po savaitės pasirodysiančioje DELFI spec. korespondento Dainiaus Sinkevičiaus knygoje „Pravieniškių mafija. Nerašyti zonos įstatymai“. Šioje knygoje – ir itin atviros nuteistųjų išpažintys. „Ši knyga įtraukia taip, kad net ir padėjęs ją nebegali nustoti galvojęs, ką perskaitei, – sako DELFI vyriausioji redaktorė Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė. – Dar labiau sukrečia, kad aprašomi įvykiai ir herojai yra tikri ir jie yra visai šalia mūsų. Ir dauguma jų – visiškai jauni vaikinai, už grotų patekę pirmą kartą ir dar būdami nepilnamečiais.“ Leidykla „Baltos lankos“ jau pradėjo išankstinę knygos „Pravieniškių mafija. Nerašyti zonos įstatymai“ prekybą internetu – ją galima įsigyti paspaudus šią nuorodą. DELFI „Pravieniškių mafija“ – daugiau kaip šešerius metus pataisos namuose veikęs itin pavojingas nusikalstamas susivienijimas, kurį sudarė teisėsaugai gerai žinomi asmenys iš pavojingų organizuotų nusikalstamų grupuočių. Susikūrę kriminalinio pasaulio subkultūros elgesio taisykles grupuotės nariai zonoje perėmė valdžią – jiems pakluso ne tik kiti kaliniai, bet ir pataisos namų darbuotojai.

