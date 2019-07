Pranoko Masiulį ir Kurlianskį: dėl didelių užmojų verslininkas kyšiams nepagailėjo 155 tūkst. eurų

Tokias aplinkybes nustatė ikiteisminį tyrimą atlikę Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorai – jų duomenimis, Vilniaus miesto savivaldybės ir Statybos inspekcijos tarnautojus žadėjęs paveikti viešosios įstaigos „Karališkasis bokso klubas“ vadovas Andrius Pusvaškis galimai paėmė net 155 tūkst. eurų kyšį, o pinigus jam, įtariama, sumokėjo prie Bernardinų sodų kavinę norėjęs įrengti verslininkas Ričardas Armonavičius.

Bet tai – ne visa suma, kurią R. Armonavičius esą turėjo sumokėti A. Pusvaškiui: įtariama, kad bokso klubo vadovo kišenę iš viso turėjo papildyti 210 tūkst. Eur.

Ar tikrai A. Pusvaškis paėmė už tariamą poveikį, o R. Armonavičius pinigus sumokėjo, pirmadienį pradėjo aiškintis Vilniaus apygardos teismo teisėjas Audrius Cininas.

Ikiteisminį tyrimą atlikę pareigūnai nustatė, kad vaikus bokso mokantis klubo vadovas žadėjo paveikti Vilniaus miesto savivaldybės tarnautojus dėl to, jog šie pasirašytų taikos sutartį tarp R. Armonavičiaus vadovaujamos bendrovės „Liumeksis“ ir savivaldybės įmonės „Vilniaus parkai“ dėl Maironio g. esančio pastato rekonstrukcijos. Tuo metu Statybos inspekcijos tarnautojai turėjo būti paveikti dėl to, kad savivaldybei išduotų pažymą, jog statybos projektas vyksta be nukrypimų.

Pareigūnai teigia nustatę, kad A. Pusvaškiui pinigai galėjo būti perduoti per šešis kartus – R. Armonavičius esą mokėjo ne tik grynaisiais, bet ir davė prekybos centro „Panorama“ čekiais, o kartą davė ir dėžutę su viskiu, kava ir saldainiais. Tuo metu A. Pusvaškis kategoriškai kratosi jam pateiktų kaltinimų ir teigia, kad verslininkui nežadėjo paveikti jokių valstybės tarnautojų, be to, esą dėl draugystės su R. Armonavičiumi jis patyrė didžiulių nuostolių.

Norėjo atstatyti sudegusią kavinę

Nustatyta, kad dar 1993 m. gruodžio 27 d. R. Armonavičiaus vadovaujama bendrovė „Liumeksis“ ir „Vilniaus parkai“ sudarė vasaros kavinės ir prekybinio kiosko, esančių Bernardinų sode, nuomos sutartį, kuri vėlesniais susitarimais buvo pratęsta iki 2100 m. gegužės 21 d.

Dar 2002 m. sausio 20 d. nuomojamuose pastatuose kilo gaisras, kurio metu sudegė kavinė-šašlykinė ir kioskas.

2008 m. kovo 26 d. šalys sudarė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos parengtą jungtinės veiklos sutartį, kuria susitarė kooperuodamosis ir bendrai veikdamos, rekonstruoti du „Liumeksio“ nuomojamus bei vieną nuosavybės teise priklausantį pastatą. 2013 m. lapkričio 28 d. buvo išduotas leidimas rekonstruoti pastatą, kurio rekonstrukcijos techninio projekto rengimo išlaidos, preliminariais skaičiavimais ,sudarė 200 tūkst. Eur ir šias išlaidas savo lėšomis padengė „Liumeksis“.

Pagal jungtinės veiklos sutartį „Liumeksis“ valdė 88 proc. patalpų dalį, o „Vilniaus parkai“ – 12 proc. Išsprendus rekonstrukcijos darbų finansavimo klausimą bei gavus visus būtinus leidimus ir pritarimus 2015 m. gruodžio 1 d. statybos rangos sutarčių pagrindu buvo pradėti vykdyti pastatų rekonstrukcijos darbai. „Liumeksis“ teigia, kad dar 2016 m. rugpjūčio 22 d. buvo atlikti nekilnojamojo daikto kadastriniai matavimai, kurių duomenimis, rekonstruojamo pastato baigtumas tą dieną sudarė 51 proc., o 2017 m. spalio 2 d. pastato vidutinė vertė sudarė 719 tūkst. Eur, o jo baigtumas – 64 proc.

Tuo metu „Vilniaus parkai“ teismui yra nurodę, kad tuo metu nekilnojamojo turto registre yra įregistruoti tik 3 proc. atliktų statybos darbų, jau 2015 m. bendrovei „Liumeksis“ savivaldybei priklausanti įmonė išreiškė norą nutraukti jungtinės veiklos sutartį, tačiau nepaisant to, nieko nederindama su savivaldybės įmone, „Liumeksio“ darbuotojai „sąmoningai toliau tęsė neteisėtus statybos darbus, siekdama prestižinėje Vilniaus miesto vietoje valstybinės žemės sklype neteisėtai pastatyti pastatą, į kurio nuosavybę vėliau galėtų pretenduoti“.

Anot savivaldybės įmonės atstovų, „Vilniaus parkai“ nėra išreiškę valios perleisti jai nuosavybės teise priklausantį turtą, o „Liumeksis“ neteisėtai, nederindama su savivaldybės įmone ir nepaisydama draudimo atlikti statybos darbus, atliko pastatų rekonstrukciją.

Vilniaus miesto savivaldybė teigia, kad pastatas kaip ir kiti statiniai Maironio g. 2 nuosavybės teise priklauso „Vilniaus parkams“, ji nėra sudariusi jokio galiojančio sandorio dėl pastato nuosavybės teisių perleidimo – jungtinės veiklos sutartis ir po jos pasiršayta kita sutartis teismo sprendimu yra pripažintos negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento.

Anot savivaldybės, teismas yra uždraudęs „Liumeksiui“ vykdyti bet kokius statybos ir rekonstrukcijos darbus žemės sklype.

Pasiūlė prisijungti prie pelningo projekto

Prie šio projekto, kuris verslininkams turėjo atnešti didelį pelną, dirbo ne tik „Liumeksis“ direktorius R. Armonavičius, bet ir vaikų bokso treneriu dirbantis A. Pusvaškis. Jis teigia, kad į projektą investavo savo pinigus, tačiau verslo partnerio buvo apgautas ir šiandien jau nebegali net galvoti apie pelną, kuris jam buvo žadamas, bet ir apie investuotus pinigus.

Dėl prekybos poveikiu baudžiamojon atsakomybėn patrauktas A. Pusvaškis tikina, kad R. Armonavičius meluoja, kai sako, jog iš jo buvo reikalaujami pinigai Vilniaus miesto savivaldybės ir Statybų inspekcijos tarnautojams papirkti.

„Esu prieš tokius dalykus“, – pirmadienį Vilniaus apygardos teisme aiškino kaltinamasis.

Jis pasakojo, kad nuo vaikystės gerai pažinojo R. Armonavičiaus brolį, todėl kai netyčia viename prekybos centre sutiko R. Armonavičių, sutiko su šiuo pasikalbėti.

„Jis klausė, kuo užsiimu, atsakiau, kad statybomis, tuomet jis paprašė jam pastatyti namą Trakų rajone, bet vėliau paaiškėjo, jog neturi pinigų ir pasiūlė kaip verslo partneriui dalyvauti projekte, iš kurio turėjau uždirbti 300 tūkst. litų (apie 86 tūkst. Eur) – turėjau būti statytojas, o jis – projekto vystytojas“, – pasakojo kaltinamasis.

Į kavinės Maironio g. statybas A. Pusvaškis teigia investavęs 124 tūkst. litų (apie 36 tūkst. Eur), kuriuos gavo pardavęs šeimai priklausantį namą. Šiuos pinigus vyras teigė tiesiog atidavęs R. Armonavičiui, tačiau jokio dokumento, patvirtinančio lėšų sumokėjimą, negalėjo pateikti.

„Tokie laikai buvau – juo pasitikėjau, pasitikėjau jo broliu, kuris nieko nėra apgavęs“, – tikino kaltinamasis.

Susitiko su Zuoku: klausė, ar turės pinigų

Jis pasakojo, kad dėl projekto su R. Armonavičiumi dar 2011 m. lankėsi Vilniaus miesto savivakldybėje ir buvo susitikę su tuomečiu miesto metu Artūru Zuoku.

„A. Zuokas paklausė, ar bus pinigų statyboms, R. Armonavičius sakė, kad paimsime paskolą iš banko, kai tik gausime statybos leidimo – mus įspėjo, kad negali būti jokio vilkinimo, statybos Senamiestyje privalo būti baigtos per metus“, – teisme kalbėjo A. Pusvaškis.

Jo teigimu, bendrovė „Liumeksis“ savivaldybei pervedė 7,6 tūkst. Lt už socialinės plėtros rengimą Bernardinų parke, o vėliau pasirašė sutartį su „Vilniaus parkai“. Tiesa, esą R. Armonavičius dažnai lankėsi pas čia dirbančią specialistę Jolantą Lukošienę, su kuria taip pat susirašinėjo laiškais. O vieną tokių laiškų, A. Pusvaškio teigimu, valstybės tarnautoja kartą netyčia nusiuntė policijos tyrėjui.

„Tai gerai, kad nieko svarbaus neparašiau, tyrėjas nieko nesuprato“, – tarnautojos, su kuria esą R. Armonavičius vėliau susipyko, laišką teisme citavo A. Pusvaškis.

Jis įsitikinęs, kad jau tuo metu R. Armonavičius esą kažką rezgė, tačiau ką, nežinojo. Tik vėliau suprato, kad pelningame projekte nedalyvauja – į jį esą ėme investuoti naujas R. Armonavičiaus verslo partneris Nikolajus iš Rusijos.

„Ričardas man pasakė, kad pinigų iš banko neimsime, juos atveš Nikolajus iš Rusijos“, – tvirtino A. Pusvaškis.

Jis taip pat sakė, kad projektas netrukus ėmė strigti, R. Armonavičius esą ilgam laikui dingdavo iš akiračio, net neatsiliepdavoį skambučius, o kai atsirasdavo, toliau tikindavo, jog projektas bus įgyvendinamas – kai iškilo problemų su „Vilniaus parkais“ A. Pusvaškis surado advokatus, kurie galėtų atstovauti „Liumeksio“ interesams, tačiau vėliau, kai šie dalį darbų atliko, esą pasisamdė naujus, o paslaugas suteikusiems vengė padengti įsiskolinimą. Taip, anot kaltinamojo, buvo ir su kitais, įtrauktais į didelį pelną turėjusį nešti projektą.

Galop, A. Pusvaškio teigimu, viskas žlugo – jau 2016 m. vyras ėmė ieškoti būdų, kaip atgauti savo investuotus pinigus.

Kyšis – lengviausias būdas išspręsti problemas

„Aš tenorėjau atgauti savo pinigus, man šiaip ne taip grąžino 54 tūkst. Lt, o kitų taip ir neatgavau – man net nereikėjo jokio uždarbio už tuos septynerius metus, tenorėjau atgauti savo pinigus“, – ne kartą pažymėjo A. Pusvaškis.

Vyras įsitikinęs, kad yra apkaltintas išgalvotu liudijimu.

„Esu žodžio žmogus, nieko nesu apgavęs, 20 metų treniruoju vaikus, dirbu mokytoju ir net neturiu minties ką nors apgauti“, – jis pridūrė, kad yra pastatęs ne vieną namą, visą laiką dirbo sąžiningai, o jokių pažinčių nei savivaldybėje nei Statybų inspekcijoje neturėjo.

„R. Armonavičius visą laiką norėdavo netikėtai iškilusias problemas išspręsti greitai ir sakydavo, kad reikia duoti kyšį – kai tik susipažinome, sakė, jog jau milijoną litų sukišo į projektą, daugybę pinigų skyrė kyšiams, bet buvo apgautas, – kalbėjo A. Pusvaškis. – Jis manė, kad kyšiai sprendžia visas problemas, bet aš nesu jų niekam davęs.“

Vis dėlto, jis neslėpė, kad iš R. Armonavičiaus reikalavo pinigų, tačiau ne kyšiams, o tik savo dalies, – tos sumos, kurios esą jam buvo perduotos valstybės tarnautojams papirkti, yra išgalvotos.

„Manau, kad R. Armonavičius išleido to ruso pinigus ir dabar bando tai pateisinti, versdamas kaltę ant manęs, – pažymėjo A. Pusvaškis. – Juk supraskite: nė vienas normalus žmogus, mokėjęs pinigus ir negavęs reikiamos paslaugos, antrą kartą už tą patį nemokės.“

A. Pusvaškis prisipažino, kad iš R. Armonavičiaus yra gavęs tik butelį brangaus viskio, tačiau tai esą tebuvo tik padėka.

„Butelį jis davė kai gavome statybos leidimus“, – teisme pabrėžė kaltinimų nepripažįstantis kaltinamasis.

Tuo metu R. Armonavičiaus teismas dar nėra apklausęs – jo apklausa yra suplanuota rugsėjo mėnesį. Su verslininku DELFI nepavyko susisiekti, tačiau šaltiniai teigia, kad ikiteisminis tyrimas prokuratūroje buvo pradėtas po R. Armonavičiaus kreipimosi. Nors pinigų perdavimo faktų pareigūnai nėra užfiksavę, tačiau byloje yra daugybė slapta įrašytų pokalbių, kurie atskleidžia, kad pokalbiai apie pinigus tarp R. Armonavičiaus ir A. Pusvaškio vyko nuolat.

Kol kaltė neįrodyta, A. Pusvaškis laikomas nekaltu.