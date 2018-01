Tai jis padarė po Kauno miesto savivaldybės vadovų vizito į mokyklą – trečiadienį DELFI paskelbė, kad mokykloje dirbantis L. Urbonavičius yra teistas dėl vaikų pornografijos įrašų įgijimo ir laikymo.

„Mūsų pozicija yra aiški – tokie žmonės iš viso negali dirbti įstaigose, kuriose yra vaikai“, – sakė Kauno vicemerė Nijolė Putrienė. Ji neslepia, kad bus svarstomas ir mokyklos vadovo atsakomybės klausimas.

Žinia, kad A. Stulginskio mokykloje – daugiafunkciniame centre dirba du kartus teistas L. Urbonavičius, kuris nusikaltimus padarė mokykloje, Kauno savivaldybės vadovams buvo lyg perkūnas iš giedro dangaus. Įtariama, kad šią informaciją nuo savivaldybės, kuri yra mokyklos steigėja, ilgametis ugdymo įstaigos vadovas Vytautas Dubauskas nuslėpė.

„Neslėpsiu, mums patiems buvo didelis netikėtumas, kad L. Urbonavičius tapo mokyklos vadovu, nes iki šiol atsakymų, kaip tai teisiškai galėjo įvykti, mes neturime, – sakė N. Putrienė. – Žinome, kad jis tapo vadovu pagal mokyklos direktoriaus įsakymą, o šis įsakymas buvo pasirašytas direktoriui sergant, o juridiškai to neturėtų būti.“

Vicemerė sakė, kad po DELFI paviešintos informacijos į mokyklą nuvyko savivaldybės darbuotojai situacijai išsiaiškinti.

„Šiuo metu laukiu iš mokykloje esančių žmonių patvirtinimo, kad yra sutarta, jog šis žmogus šiandien parašo prašymą atleisti iš direktoriaus pareigų nuo tam tikros valandos, tada automatiškai pagal pareigines instrukcijas pavaduotoja tampa laikinuoju mokyklos vadovu ir ji šį žmogų atleidžia iš mokyklos, nes jis parašo prašymą ir išeiti iš darbo, – sakė N. Putrienė. – Savo noru. Tai mūsų iniciatyva – jis tikrai negali dirbti mokykloje, nes žmonės su tokiais įtarimais, tokiomis nuobaudomis bet kuriuo atveju negali dirbti mokykloje.“

Pasak jos, tokiu atveju, jeigu L. Urbonavičius būtų nesutikęs pasitraukti iš užimamų pareigų, būtų surasti sprendimai, kaip jį atleisti. „Bet kokiu atveju tokie žmonės negali dirbti mokyklose“, – pabrėžė vicemerė.

Ji užsiminė, kad bus svarstomas ir šiuo metu sergančio mokyklos direktoriaus atsakomybės klausimas, tačiau tik tuomet, kai šis pasveiks ir grįš į darbą.

„Tai – vienareiškiškai direktoriaus atsakomybė, nes situaciją apie šį mokytoją, jo teistumus direktorius žinojo“, – pabrėžė N. Putrienė.

Jos teigimu, Kauno savivaldybė ieškos būdų patikrinti, ar ir kitose švietimo, kultūros bei socialinių paslaugų įstaigose, kurios dirba su vaikais, nėra dirbančių asmenų, teistų dėl nusikaltimų, susijusių su vaikų seksualiniu išnaudojimu.

Atskirą tyrimą dėl situacijos Kauno A. Stulginskio mokykloje – daugiafunkciniame centre žada inicijuoti ir Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė.

„Pradėsime tyrimą – Lanzarotės konvencija, kuri ratifikuota, ir senoji (šiandien galiojanti) įstatymo redakcija neleidžia teistam asmeniui už lytinius nusikaltimus dirbti su vaikais – vadovas privalo jį atleisti, keista, kad tiek laiko visi taikstėsi“, – feisbuke parašė ji.

Į skandalingą informaciją dėmesį atkreipė ir Jurgita Petrauskienė, švietimo ir mokslo ministrė.

„Toks žmogus neturėtų dirbti švietimo įstaigoje, nepaisant panaikinto teistumo – tokia Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo norma galioja jau antrus metus, – feisbuke rašė ministrė. – Pagal šį įstatymą nuo liepos 1 d. žmogus teistas už vaikų pornografiją negalės dirbti švietimo įstaigose. Be to, Švietimo įstatymas numato, kad tik neprikaištingos reputacijos žmogus gali vadovauti mokyklai. Šis atvejis akivaizdu ne toks ir jis neturėtų nei laikinai vadovauti mokyklai, nei eiti kokių nors pareigų švietimo įstaigoje. Mokyklos steigėja savivaldybė turėjo tai įvertinti, nesvarbu, kad jį nušalino nuo pedagoginio darbo. Kodėl to nepadarė? Manau su tuo žmogumi turi būti nedelsiant nutraukta darbo sutartis.“

Tuo metu Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narė Gintarė Skaistė kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės vadovus, prašydama užtikrinti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo laikymąsi.

„Tikiuosi, kad Kauno miesto savivaldybės ir konkrečios mokyklos vadovai bus principingi ir nelauks, kol bus priversti įgyvendinti vaikų saugumą užtikrinančius įstatymus, – teigė G. Skaistė. – Išleisdami vaikus į mokyklą tėvai natūraliai tikisi saugios aplinkos, todėl man nesuprantamas toks abejingas požiūris į vaikų pornografija mokyklos patalpose besimėgavusį darbuotoją. Tokiam asmeniui – ne vieta mokykloje, manau, tai – akivaizdu.“

DELFI trečiadienį skelbė, vaikų pornografijos įrašus L. Urbonavičius atsisiuntė į mokyklos kompiuterį, dėl to buvo nuteistas ir apie tai buvo žinoma ir vaikų ugdymu užsiimančios įstaigos vadovybei. Bet niekas nepajudino nė piršto, kad vaikų pornografijos įrašais savo darbo kabinete „smaginęsis“ darbuotojas būtų atleistas iš pareigų net tada, kai jo kaltę konstatavo teismas.

„Mums teismas nenurodė, kad privalome jį atleisti“, – teisinosi A. Stulginskio mokyklai – daugiafunkciam centrui V. Dubauskas. Kauno savivaldybei priklausančią švietimo įstaigą lanko 3-16 metų vaikai.

Prieš pat Naujuosius metus V. Dubauskui dėl netikėtai užklupusios ligos buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, o laikinai ugdymo įstaigai pavesta vadovauti ne jo pavaduotojams, o buvusiam vyriausiajam buhalteriui L. Urbonavičiui, šioje mokykloje einančiam informacinių technologijų specialisto pareigas.

Šis mokyklos darbuotojas buvo teistas du kartus – dar 2014 m. liepą teismas jį pripažino kaltu dėl neteisėto vaikų pornografijos įgijimo, o 2015 m. gegužę – dėl sukčiavimo ir dokumentų klastojimo.

Mokyklai priklausančiame kompiuteryje, kuriuo naudojosi L. Urbonavičius, policijos kriminalistai rado 1 728 nuotraukas ir 36 vaizdo įrašus su seksualiai išnaudojamais vaikais.

Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas buhalteris net neslėpė, jog jam darbo kabinete patikdavo žiūrėti pornografinius vaizdus su vaikais.

Per apklausą jis pasakojo, kad internetu atsisiųsdavęs nuotraukas ir vaizdo įrašus peržiūrėdavo, o įrašus, kurie nepatikdavo, ištrindavo.

„Siunčiausi ir žiūrėjau tokius vaizdus, nes man buvo įdomu pasižiūrėti“, – teismo priimtame baudžiamajame įsakyme yra cituojami L. Urbonavičiaus žodžiai.

Kauno apylinkės teismas yra konstatavęs, kad mokyklos buhalteris vaikų pornografijos įrašus įgijo nuo 2010 m. vasario iki 2013 m. gegužės, kuomet vaikų ugdymo įstaigoje policijos pareigūnai atliko kratą ir paėmė kompiuterį.

Teismas L. Urbonavičių nuteisė ir jam skyrė 16 MGL (627 Eur) baudą. Ją nuteistasis netrukus sumokėjo.

O po metų mokyklos buhalteris buvo nuteistas dar kartą – šįkart dėl to, kad sukčiavo ir suklastojo mokyklos darbuotojų parašus. Paaiškėjo, kad L. Urbonavičius penkių mokyklos darbuotojų vardu užpildė ir pasirašė Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) deklaracijas dėl 2 proc. paramos nuo sumokėto pajamų mokesčio skyrimo – pagal pateiktus prašymus A. Stulginskio mokyklai – daugiafunkciniam centrui buvo pervesti daugiau kaip 154 Eur.

Kai tai paaiškėjo, L. Urbonavičius pripažino kaltę ne tik policijoje, bet ir mokykloje – čia vykusio darbuotojų susirinkimo metu buhalteris „visų atsiprašinėjo, sakydamas, kad negerai padarė su pajamų deklaravimu ir 2 proc. nuo pajamų mokesčio deklaravimu“.

Už tai, kad suklastojo mokytojų parašus ir sukčiavimo būdu A. Stulginskio mokyklos – daugiafunkcinio centro naudai užvaldė VMI lėšas, L. Urbonavičiui buvo skirta 20 MGL (753 Eur) bauda.

Bet šie du teistumai L. Urbonavičiui jau panaikinti – praėjusių metų kovą Kauno apylinkės teismas gavo L. Urbonavičiaus prašymą panaikinti teistumą. Jis nurodė, kad jau yra praėję daugiau kaip pusė teistumo termino (už nesunkius nusikaltimus nuteistiems asmenims teistumas galioja trejus metus), be to, pateikė A. Stulginskio mokyklos – daugiafunkcinio centro direktoriaus išduotą charakteristiką, „iš kurios matyti, jog dirba vyr. buhalteriu, charakterizuojamas teigiamai.“