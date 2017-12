Po didinamuoju stiklu – moksleiviai socialiniuose tinkluose

Gyvenimas be kompiuterio? Mėnuo be interneto? Kelios dienos be socialinių tinklų? Šiandien jau mažai ką stebina akių nuo išmaniojo telefono nenuleidžiantys ar fotografuotis asmenukių skubantys žmonės. Žinoma, ne viskas auksas, kas auksu žiba, – tai, kad dauguma socialinių tinklų vartotojų yra nepilnamečiai, skatina susimąstyti apie jaunimo teisinį raštingumą.