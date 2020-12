Pareigūnas tapo kalinio tarnu: viskas dėl pinigų

Nustatyta, kad E. Kaziulis, dirbdamas Šiaulių tardymo izoliatoriaus Apsaugos ir priežiūros skyriaus specialistu, privalėdamas kontroliuoti, kad Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikomi suimtieji (nuteistieji) laikytųsi įstatymų nustatytų pareigų ir draudimų, operatyviai reaguoti į pastebėtus pažeidimus, 2019 m. sausio mėn., tiksliai nenustatytą dieną, susitarė su tardymo izoliatoriuje laikomu nuteistuoju V. Radčiuku priimti 90 eurų kyšį už tai, kad jis į įkalinimo įstaigą įneš ir perduos mobiliojo ryšio telefoną.

Kaip pranešė teismo atstovas Vytautas Jončas, veikdamas pagal susitarimą su nuteistuoju, sausio 24 d. maždaug po 19 val., Šiaulių mieste, V. Radčiuko motinos J. Šemetienės namuose, tardymo izoliatoriaus darbuotojas paėmė iš moters 90 eurų kyšį ir mobiliojo ryšio telefoną. Po poros dienų jis šį mobiliojo ryšio telefoną įnešė į tardymo izoliatorių ir perdavė čia kalinčiam V. Radčiukui.

Teisme E. Kaziulis kaltu prisipažino, aiškino, kad nuo 2006 iki 2019 metų buvo Šiaulių tardymo izoliatoriaus Apsaugos ir priežiūros skyriaus korpuso vyresnysis specialistas, turėjo prižiūrėti suimtuosius, juos išvesti pasivaikščioti, užtikrinti, kad būtų tvarka korpuso skyriuje, kad suimtieji laikytųsi nustatytos tvarkos, prižiūrėti, kad neturėtų neleistinų daiktų.

Pareigūnas pasakojo, kad jam reikėjo prižiūrėti apie 40 asmenų.

„Kartą, kai pradariau kameros duris, V. Radčiukas paprašė atneštų mobiliojo ryšio telefoną, sakė, kad telefoną paduos jo motina, už šią paslaugą V. Radčiukas pažadėjo atsilyginti“, – sakė pareigūnas.

Savo kaltę visiškai pripažino ir kalinio motina J. Šemetienė. Ji teisme pasakojo, kad su pareigūnu susitiko daugiabučio namo laiptinės aikštelėje ir perdavė maišelį su telefonu bei 90 eurų už paslaugą.

V. Radčiukas taip pat pripažino savo kaltę, bet jis teisinosi, kad telefonas, kurį E. Kaziulis jam įnešė, buvo skirtas esą ne jam, o kitam kartu su juo kalinčiam vyrui.

Bylą išnagrinėjęs Šiaulių apygardos teismas konstatavo, jog be pačių kaltinamųjų prisipažinimo, kaltė įrodyta ikiteisminio tyrimo metu byloje surinktais ir teisiamajame posėdyje ištirtais įrodymais.

Teismas už padarytą nusikaltimą E. Kaziuliui paskyrė 120 MGL (6 000) eurų baudą ir išieškoti iš E. K. konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą – 90 eurų.

J. Šemetienei už padarytą nusikaltimą teismas paskyrė vienu trečdaliu sumažintą galutinę bausmę laisvės atėmimą 8 mėnesiams, bausmės vykdymą atidedant vieneriems metams. Be to, jai paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – 250 eurų dydžio įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, įmoką sumokant per 10 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

V. Radčiukui už padarytą nusikaltimą teismas paskyrė laisvės atėmimą 1 metams, tačiau bausmę subendrino su anksčiau skirtu nuosprendžiu ir nutarė skirti laisvės atėmimą 3 metams 8 mėnesiams.

Kalėjimų departamentas informavo, kad kyšį paėmęs pareigūnas yra atleistas iš tarnybos.