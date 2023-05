Parduotuvėje – šūviais pasibaigęs kruvinas konfliktas: šaulys papasakojo, kodėl išsitraukė ginklą

Istorija, dėl kurios Dariui Varnui dabar reikia aiškintis teisme, prasidėjo 2021-ųjų spalio 19-osios popietę. Apie 16 val. 5 min., Vilniuje, L. Asanavičiūtės g., parduotuvėje „Rimi“, apsaugininkas (g. 1983 m.) kliento pareikalavo dėvėti kaukę. Šiam atsisakius tai padaryti, kilo ginčas, apsaugos darbuotojas papurškė dujų, tuomet D. Varnas smogė jam atgal ir puolė bėgti, o lauke vienąkart iššovė iš teisėtai laikomo „Glock“ pistoleto ir peršovė apsaugininkui abi kojas.

Šūvį paleidęs vyras pusantro mėnesio buvo suimtas, o dabar stojo prieš teismą dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo ir neteisėto disponavimo dideliu kiekiu šaudmenų – jo namuose rastas 101 šovinys, kuriam jis neturėjo leidimo.

Šioje byloje kaltinamasis D. Varnas – fizikos magistrą Vilniaus universitete baigęs vilnietis, šiuo metu dirbantis CNC staklių operatoriumi. Niekada anksčiau neteistas ir vienintelės problemos su teisėsauga – baudos už greičio viršijimą.

Teisėjas norėjo nusišalinti

Prokurorai šią bylą nagrinėti teismui perdavė dar praėjusių metų pabaigoje, tačiau teisėjui P. Veršekiui kilo klausimas, ar Vyriausybės per karantiną priimtas reikalavimas neaptarnauti kaukių nedėvinčių klientų neprasilenkia su Konstitucija.

Taigi jis nepradėjo nagrinėjimo, o kreipėsi į Konstitucinį Teismą (KT), kad būtų atsakyta į šį klausimą.

Tačiau KT atsisakė atsakyti į šį klausimą, argumentavęs, kad reikalavimo dėvėti kaukę atitikimas Konstitucijai niekaip nesusijęs su šia baudžiamąja byla. Tuomet teisėjas priėmė sprendimą nusišalinti nuo šios bylos nagrinėjimo.

„Bendrosios kompetencijos teismo nuomone, klausimas [dėl kaukės dėvėjimo – red. past.] tiesiogiai susijęs su baudžiamosios bylos nagrinėjimo klausimais“, – teismo posėdžio pradžioje sakė P. Veršekys.

Tačiau Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų pirmininkas Arūnas Budrys netenkino teisėjo P. Veršekio nusišalinimo.

Teisėjas Paulius Veršekys © DELFI / Josvydas Elinskas

Kadangi situacija, kaip pastebėjo pats teisėjas, gana neeilinė, prieš pradėdamas nagrinėti bylą jis visų proceso dalyvių paklausė: „Ar pasitikite teismu?“

Kai į šį klausimą tiek prokuroras, tiek gynyba, tiek nukentėjusysis, tiek ir pats kaltinamasis atsakė teigiamai, nagrinėjimas tęsėsi.

Bet neilgam – vos pagarsinus kaltinamąjį aktą, nukentėjusysis informavo, kad neturi advokato. Anksčiau teisininką jam buvo pasamdžiusi įmonė, kurioje dirbo, kai buvo peršautas, tačiau metų pradžioje jis pakeitė darbą, todėl neteko gynėjo.

Nukentėjusysis Nerijus D. sakė pageidaujantis advokato, tačiau neturintis pinigų jam pasisamdyti. Teismas paaiškino, kad jis turi galimybę kreiptis į antrinės teisinės pagalbos tarnybą, kur galbūt galėtų gauti nemokamą gynėją. Tą jis galės padaryti per mėnesį, iki tol teismas paskelbė pertrauką byloje.

Šioje byloje nukentėjusysis patirtą neturtinę žalą įvertino 70 tūkst. eurų.

Jos nagrinėjimas neabejotinai užtruks – prokuroras pageidauja pakviesti 24 liudytojus.

Kaltinamojo versija: buvau užpultas

Pats kaltinamasis pageidavo savo parodymus teismui duoti po to, kai bus apklausti visi kiti proceso dalyviai.

Tačiau po posėdžio savo įvykių versija jis pasidalino su Delfi – pasakojo, esą apsauginis jį puolė pirmas, sužeisti jo net nenorėjo.

„Aš jau seniai turiu astmą ir būna paūmėjimų, tad su ta kauke man būna sudėtinga. Turėjau pažymą dėl astmos ir į tą „Rimi“ vaikščiojau gal 3 mėnesius be kaukės. Mane ten visi pažinojo, visos kasininkės mane aptarnaudavo“, – pasakojo D. Varnas.

Jis sakė, kad lemtingą dieną jį dėl nedėvimos kaukės staiga užsipuolė apsaugos darbuotojas.

„Man yra buvę atvejų – rodau pažymą, prieina žmogus, sako: tokius kaip tu šaudyt reikia. Arba prieina kas nors, sako: aš tuoj atliksiu pilietinį areštą. Visokių freak'ų [angl. keistuolių – red. past.] yra. Tai ir šiuo atveju – aš nežinau, ar čia krovikas, ar apsaugininkas, todėl, kai jis prie manęs priėjo, paprašiau parodyti asmens dokumentą ir apsaugos darbuotojo pažymėjimą.

Jis pasakė, kad nerodys, eis skambinti policijai. Negi aš drausiu žmogui skambinti policijai, jei jis nori, sakiau – eik ir skambink. Bandžiau išeiti, na ir ką... Dar kartą paprašius parodyti pažymėjimą, gavau dujų į veidą. Tada aš jau, aišku, gyniausi, nes mane degino, dujų pateko į burną, į akis. O kadangi aš skendęs, man dusimas primena tą jausmą, pasidarė labai baisu, tad išbėgau iš parduotuvės“, – pasakojo D. Varnas.

Jis sakė, kad apsaugos darbuotojas jį puolė vytis, bandė trenkti ir sugriebti už sprando.

„Tas žmogus yra, švelniai tariant, labai azartiškas, bet nelabai supranta savo, kaip apsaugos darbuotojo, teisių ir pareigų“, – sakė jis.

D. Varnas parodė ir šio apsaugininko feisbuko profilio įrašus, pavyzdžiui, praėjusiais metais jis dalinosi Georgijaus juostelėmis, taip pat įvairiomis prorusiškomis nuorodomis, tarkim, „Oro desantininko himnu“.

Vaizdai, kuriais dalinosi nukentėjusysis

Beje, kaltinamasis užsiminė ir apie kitą įdomią aplinkybę: Vilniaus apygardos teismas buvo priėmęs nutartį pradėti ikiteisminį tyrimą dėl paties apsauginio veiksmų, tačiau prokuratūra atsisakė tą padaryti.

Ginklas nešiojosi ne visada

Galiausiai viskas baigėsi tuo, kad, kaip tvirtina kaltinamasis, jis tebandė paleisti šūvį į žemę, tačiau vienintelė kulka peršovė ir sulaužė apsaugininkui abi kojas.

„Turiu tokį gana galingą ginklą – jei reikėtų panaudoti, pavojus aplinkiniams žmonėms būtų mažesnis. Praktiškai panašiai ir buvo – kulka vieną koją peršovė, kitoje įstrigo“, – sakė D. Varnas.

Paklaustas, kodėl jis išvis nešėsi ginklą į parduotuvę, vyras aiškino, kad pistoletą pasiima eidamas į Pasakų parką vedžioti savo šuns, kaip buvo ir tąkart, o paskui užsuko į „Rimi“.

„Parke, deja, būna žmonių, kurie mėgsta paleisti pitbulį be antsnukio, be pavadėlio. Buvo atvejų, kai aš stoviu su šuniuku, link manęs bėga pitbulis. Taigi vedžiodamas šunį miške paprastai pasiimdavau pistoletą, maža kas. Ne todėl, kad būčiau fanatikas ir be pistoleto iš namų neišeinu“, – sakė jis.

Aiškindamas, kaip pas jį atsirado šoviniai, vyras pasakojo, kad yra dirbęs ginklų parduotuvėje ir jie užsiliko, kai pasiėmė juos pašaudyti per vienas varžybas.

Ragino ginkluotis

Gyvai bendraujant su D. Varnu, jis atrodo kultūringas ir ramus žmogus. Tačiau jo įrašai feisbuke karantino metu buvo gana radikalūs: jis ragino ginkluotis, aštriai kritikavo valdžią, ribojimus, aktyvų palaikymą reiškė ir riaušininkams, kurie siautėjo prie Seimo pasibaigus rugpjūčio 10-osios mitingui.

„Nuėjau į parduotuvę pomidorų padažo. Be kaukės. Žmonėms „dzin“, apsaugininkas irgi nieko nepasakė. Tik kasininkė pasiteiravo, kodėl ponas be kaukės. Astma, atsakiau. „A, na, tai viskas gerai. Visiems jau visiškai „dzin“ tos kaukės, tik šimonytis vis dar bando savo karpas paslėpti“, – rašė viename įraše.

„Tolerastas. Kovoju už teisę pasirinkti rasę ir odos spalvą. Lesbietis, – save jis apibūdino feisbuke, o prie mėgstamų citatų parašyta. – Mirtis arba leftizmas.“

Socialiniuose tinkluose D. Varnas kelis kartus žmones skatino ginkluotis. „Ginkluotis reikia žmonėms. Aš seniai sakiau, kad policija negina žmonių, nes niekada laiku neatvažiuoja į nusikaltimo vietą. O dabar akivaizdu, kad piliečių ir atbėgėlių konfliktuose milicija palaiko atbėgėlių pusę“, – liepos pabaigoje rašė D. V., pasidalinęs žinute apie į Dieveniškes atklydusius migrantus.

Paklaustas apie šiuos įrašus ir tai, ar nepakeitė nuomonės, D. Varnas dėstė, kad karantinas buvo perdėtas ir sunku atsakyti, ar jis suteikė daugiau naudos, nei padarė žalos.

„Bent pagal perteklinį mirštamumą pas mus situacija labai prasta, – kalbėjo jis. – Tokia situacija, kad mirusių nuo kovos su COVID-19 buvo daugiau nei nuo paties kovido.“

Dėl raginimų ginkluotis jis paaiškino, kad tuo metu vyko migrantų krizė, net buvo gąsdinama, kad jiems bus išduodami ginklai.