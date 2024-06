Pagaliau išgirdo tikrą siaubą išgyvenusios moters skausmą: tai buvo būtinoji gintis

„Mylėjau, galvojau, kad apsiramins“

„Kai po naktinio darbo grįždavau namo, beveik kasdien rasdavo jį jau išgėrusį ir jis nuolat priekaištaudavo, įžeidinėdavo bei keldavo pavydo scenas, – pasakojo moteris. – Nežinau, kodėl, gal dėl to, kad lytinio gyvenimo pas mus nebuvo visus tuos šešerius metus, kiek kartu gyvenome, nes jis buvo nepajėgus. Gal dėl to jis manęs pavydėjo ir prieš mane smurtavo. O aš mylėjau, galvojau, kad apsiramins. Be to, man buvo jo gaila, dėl to ir gyvenau kartu.“