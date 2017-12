Po reformos liks Vilniaus miesto, Vilniaus regiono, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Plungės, Tauragės, Telšių ir Utenos apylinkių teismai, informuoja Teisingumo ministerija. „Maži teismai bus prijungiami prie kitų teismų, vietoj veikusių atskirų teismų bus steigiami teismų padaliniai – teismų rūmai. Pavyzdžiui, po reorganizavimo Pakruojo rajono apylinkės teismas, kur dirba trys teisėjai, vadinsis Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmais“, – sako teisingumo ministrė Milda Vainiutė. Skirstant bylas, kurios turi būti nagrinėjamos žodinio proceso tvarka, bus ir toliau atsižvelgiama į įstatymuose įtvirtintas teritorinio teismingumo taisykles, tuo metu rašytinio proceso tvarka nagrinėtinos bylos bus skirstomos bendrai visiems apylinkės teismą sudarantiems teismo rūmams. Susiję straipsniai: Išskirtinis Grybauskaitės interviu: teismų sistemoje – akivaizdus lūžis Teisingumo ministrė paskirs naują Kalėjimų departamento vadovą Teismų reorganizavimas pradėtas 2013 metais, sujungus Vilniaus, Kauno ir Šiaulių apylinkių teismus. Anksčiau šiuose teismuose teisėjų darbo krūvis skyrėsi iki trijų kartų, o po sujungimo dideli skirtumai išnyko. Nuo 2018-ųjų sausio į vieną Regionų apygardos administracinį teismą taip pat sujungiami buvę keturi apygardų administraciniai teismai Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Ši reforma, pasak ministerijos, leis paspartinti bylų nagrinėjimą, sudaryti sąlygas specializuotis teisėjams, suvienodinti teisėjų darbo krūvį bei efektyviau panaudoti teismų žmogiškuosius ir materialinius išteklius.











