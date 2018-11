Tam vieningai trečiadienį pritarė visi 17 posėdyje dalyvavusių narių. Teisėja pareigų neteks, kai dekretą dėl atleidimo pasirašys prezidentė. Į neeilinį Teisėjų tarybos posėdį atvykusi Panevėžio teisėja G. Kazilionienė pripažino, kad iš vakaro buvo vartojusi alkoholio, o tądien, kai buvo sustabdyta policijos – raminančių vaistų. Teisėja pareigūnams įkliuvo lapkričio 1 dieną Panevėžio rajone, į alkoholio tikrintuvą G. Kazilionienė įpūtė 1,85 promilės. Iškart dėl teisėjos elgesio pradėtas ikiteisminis tyrimas Generalinėje prokuratūroje. Pagal Konstituciją, dėl teisėjų atleidimo prezidentei pataria Teisėjų taryba Prezidentės patarėja teisės klausimais Rasa Svetikatė posėdyje sakė, kad pateikta medžiaga patvirtina apie G. Kazilionienei nustatytą girtumą. „Teisėjams yra aukštui moralės ir etikos reikalavimai, jų reputacija ir elgesys turi būti nepriekaištingi, G. Kazilionienės elgesys neatitinka pareigingumo reikalavimų“, - sakė R. Svetikaitė. Susiję straipsniai: Prie vairo neblaivi sulaikyta Panevėžio apylinkės teismo teisėja Policininko automobilyje – draudžiami daiktai: išgelbėjo neįtikėtinas pasakojimas G. Kazilionienė per posėdį sakė, kad įvykis dėl neblaivumo buvo tikrai atsitiktinis atvejis. Ji pasakojo, kad ją ištiko šokas dėl šeiminių aplinkybių. „Išgėriau raminančių, į kaimo kapines važiavau nusiraminti. Labai gailiuosi. 23 su puse metų dirbau, neturėjau nuobaudų, jau 33 metus vairuoju automobilį, irgi nebuvo jokių nuobaudų, negalvojau, kad galėjau pripūsti“, – sakė G. Kazilionienė. Teisėja Gražina Kazilionienė © NTA Ji sakė, kad iš vakaro šventė gimtadienį, pasveikinti buvo atvykę giminaičiai. „Teisėjų tarybai šita diena nėra džiugi, jūs pati turbūt ne vieną kartą esate nagrinėjusi bylas dėl tokio neatsakingo poelgio keliamos rizikos. Ačiū Dievui, kad jūsų atveju nesulakėme neigiamų tiesioginių pasekmių“, – sakė Teisėjų tarybos pirmininkas R. Norkus. Apylinkių teismų teisėjų sąjungos rašte teigiama, kad per tarnybą teisme G. Kazilionienė pasižymėjo kruopštumu ir pareigingumu, gerai organizuodavo darbą, tačiau sąjunga pasisakė, kad netoleruoja tokio elgesio ir priimant sprendimą Teisėjų tarybą prašo vertinti visas aplinkybes. 57-erių G. Kazilionienė netrukus po įvykio išėjo atostogų. Teisėja pareigūnams įkliuvo lapkričio 1 dieną Panevėžio rajone, į alkoholio tikrintuvą G. Kazilionienė įpūtė 1,85 promilės. Iškart buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Generalinėje prokuratūroje. Pagal Konstituciją, dėl teisėjų atleidimo prezidentei pataria Teisėjų taryba.

