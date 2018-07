21 metų karys Arturas B. iš Vokietijos teigia, kad jaunam vyrui į veidą smogė tik dėl to, jog nesusivaldė – kaunietis prie jo esą seksualiai priekabiavo.

„Aš jam buvau pasakęs, kad atstotų ir jį net ignoravau, tačiau šis vis tiek glaustėsi prie manęs, o kai savo koją padėjo tarp mano kojų, jas liesdamas, nesusivaldžiau – man tai buvo šlykštu“, – per apklausą policijoje vyresnysis eilinis Arturas B. aiškino, kodėl nepažįstamam vyrui smogė į veidą.

Dėl to, kad Kauno naktiniame klube nepažįstamam 27 metų vyrui kartą smogė į veidą ir sulaužė nosį, NATO karys bus teisiamas – jo baudžiamąją bylą prokurorai perdavė Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams.

Pareikalavo 15 tūkst. eurų kompensacijos

Vokietijos pilietis pripažįsta savo kaltę, todėl susitaikius su nukentėjusiuoju jam iškelta baudžiamoji byla galėjo būti nutraukta, tačiau nukentėjusysis atsisakė taikytis – iš kario už patirtus dvasinius išgyvenimus ir sulaužytus akinius pareikalavo 15 tūkst. eurų kompensacijos.

Arturas B. atsisakė mokėti tokią kompensaciją ir, pasitaręs su savo advokatu, pasiūlė tris kartus mažesnę sumą – 5 tūkst. Eur.

„Peržiūrėjus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką už padarytus panašaus pobūdžio kūno sužalojimus tikrai nerastume tokio dydžio kompensacijų, – sako Vokietijos kariui atstovaujantis advokatas Darius Katauskas. – Tuo labiau, kai, mano nuomone, dėl susiklosčiusios situacijos akivaizdžiai yra kaltas pats nukentėjusysis – juk jis, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jam buvo nustatytas 1,9 prom. girtumas, viešoje vietoje seksualiai priekabiavo prie NATO kareivio. Ir – šiam nesusivaldžius, gavo atkirtį.“

Anot teisininko, įvykį, kai neblaivus kaunietis glaustėsi prie kario iš Vokietijos, yra nufilmavusios naktinio klubo, kuriame įvyko incidentas, vaizdo kameros.

„Nedviprasmius pasiūlymus nukentėjusysis bandė pateikti ir naktinio klubo barmenui, – sakė advokatas. – Šioje istorije gal viskas tuo ir būtų pasibaigę, jeigu ne po nakties išaugęs nukentėjusiojo apetitas – dėl patirto sužalojimo jis pareikalavo 15 tūkst. Eur, esą tiek kainavo sudaužyti akiniai ir nepasirašyta sutartis Dubajuje. Manau, tai labai dviprasmiška situacija – jeigu jis būtų gavęs smūgį nuo moters už tai, kad prie jos lindo, jam tikrai nekiltų noras reikalauti 15 tūkst. Eur, tačiau šiuo atveju, manau, kilo noras pasipelnyti, nes sužinojo, jog atkirtį gavo nuo NATO kario.“

Kokia suma turėtų būti įvertinti nukentėjusiojo patirti sužalojimai ir išgyvenimai, dar nuspręs teismas, jeigu karys ir nuo jo nukentėjęs kaunietis nesusitaikys bylą nagrinėjant teisėjams.

NATO karys: man pasirodė, kad jis yra gėjus

Tuo metu ikiteisminį tyrimą kontroliavę ir bylą teismui perdavę prokurorai teigia nustatę, kad dar vasario 9 d., apie 3 val., Kauno centre esančiame naktiniame klube „Djan-go“, nuo alkoholio apsvaigęs (1,47 prom. alkoholio) karys kartą kumščiu sudavė čia apsilankiusiam kauniečiui į veidą, taip padarydamas nosies kaulų skeveldrinį lūžimą.

Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas Vokietijos pilietis ikiteisminio tyrimo metu teigė, kad tą naktį su kitais kariais lankėsi naktiniuose klubuose, kol galop užsuko pašokti į „Djan-go“.

„Buvau išgėręs, bet tikrai nebuvau girtas ir savo veiksmus kontroliavau, – pasakojo užsienietis. – Kai su draugais buvome prie baro, prie manęs priėjo nepažįstamas vaikinas – kad netrukdyčiau, aš pasitraukiau į šoną, bet jis ėmė mane kalbinti rusų kalba, prašė, jog jam nupirkčiau gėrimą, bet aš atsisakiau. Jis vis tiek nuo manęs neatstojo, gašliai glaudėsi prie manęs ir kalbino. Man pasirodė, kad jis yra gėjus, nes taip nemaloniai mane lietė, prie manęs glaudė savo ranką, dėl to jaučiausi labai nesmagiai. Pasakiau, kad nuo manęs atstotų ir jį net ėmiau ignoruoti, tačiau tas nepažįstamas vaikinas vis tiek buvo prisiglaudęs prie manęs.“

Karys tikino, kad neturėjo tikslo su kuo nors konfliktuoti ar kažką sužaloti, nes tai atsiliepia tarnyboje.

„Tačiau mano elgesį išprovokavo tai, kad tas vaikinas man tarp kojų padėjo savo koją ir jas palietė“, – sakė Arturas B.

Kartą nepažįstamajam smogęs karys iš karto ėmė gailėtis savo elgesio – po smūgio į viršų iškėlė rankas ir draugų buvo išvestas iš baro.

„Tikrai nenorėjau jo sužaloti, smogdamas į veidą tenorėjau išvengti tolimesnio jo priekabiavimo, tuo metu man kilo staigus, ūmus pyktis ir nesusivaldžiau – man buvo šlykštus tas lietimasis“, – karys tikino, kad labai gailisi dėl tokio savo elgesio.

Išsiųstas iš Lietuvos

Dėl to, kad sužalojo klubo lankytoją, vokietis iš karto po įvykio buvo perkeltas į kitą būrį, o po mėnesio, pradėjus drausminės nuobaudos skyrimo procedūrą, buvo išsiųstas atgal į Vokietiją, dabar jam gresia ir 3 tūkst. Eur bauda.

„Buvau išsiųstas iš Lietuvos, kur vykdžiau misiją, – man tai finansiškai labai nenaudinga, nes gaudavau nemažus priedus prie atlyginimo, o juos dėl šio įvykio praradau“, – policijoje sakė Arturas B.

Karys iš Vokietijos taip pat nurodė, kad norėjo su nukentėjusiuoju susitaikyti ir jam atlyginti žalą, tačiau paprašyta 15 tūkst. Eur suma yra per didelė.

„Jeigu nukentėjusysis įvertintų, kad konflikto pasekmes jis išprovokavo savo akivaizdžiai netinkamu elgesiu ir būtų sąžiningas, skaičiuodamas realiai patirtą žalą, sutikčiau taikytis kad ir dabar“, – teigė Arturas B.

Tuo metu nukentėjusysis policijoje nurodė, kad jam iš pradžių buvo pasiūlyta 2 tūkst., o kai jis nesutiko, vėlesnio pokalbio metu – 5 tūkst. Eur kompensacija. Tačiau ir su šia nesutiko, nors dabar jau „lyg ir svarstytų“.

Nukentėjusysis: smūgis buvo vienintelis fizinis kontaktas

„Mano veiksmuose nebuvo nieko tokio, kas galėtų išprovokuoti smurtą prieš mane“, – nurodė vyras.

Jis pasakojo, kad tą vakarą su draugu užėjęs į klubą prie baro pamatė tris vyrus, iš kurių kalbos suprato, jog šie yra užsieniečiai.

„Tada pasiūliau jiems užsakyti kokteilį, kalbėjau su jais angliškai, bet vienas jų pasakė, kad ne, nereikia, – tęsė nukentėjusysis. – O tada kitas vaikinas man kumščiu smogė į veidą – tai buvo vienintelis fizinis kontaktas.“

Kaunietis teigė, kad po smūgio jam iš nosies pasipylė kraujas, dėl to jis buvo išvežtas į Kauno klinikas. Be to, krauju buvo sutepti drabužiai, taip pat sudaužyti tūkstantį eurų kainavę akiniai.

Kad prie kario būtų seksualiai priekabiavęs nukentėjusysis, klube dirbęs barmenas policijai negalėjo patvirtinti, tačiau pažymėjo, jog šio elgesys jam sukėlė įtarimų.

„Mačiau, kaip jis buvo priėjęs labai arti prie to kario, jį atkakliai kalbino, nors šis nekreipė dėmesio, tačiau jokio konflikto tarp jų nebuvo, jie nesistumdė, nesiaiškino, – sakė barmenas. – Tačiau mačiau, kaip nukentėjusysis, būdamas labai arti kario, kažką jam pasakė į ausį, ir šis tada kartą jam trenkė į veidą.“

Paklaustas, ar nukentėjusysis galėjo seksualiai priekabiauti prie užsieniečio, barmenas negalėjo atsakyti: „Nemačiau, nes buvau už priešingos baro pusės, tačiau kažkas turėjo įvykti, kad karys trenkė staiga į veidą nukentėjusiajam. Šiaip patį nukentėjusįjį galėčiau apibūdinti kaip tokį, kuris man pasirodė nevyriškas, plastiškų judesių, bet tai – tik mano subjektyvi nuomonė, negaliu teigti, jog jis yra kitokios seksualinės orientacijos.“

Kario kolega: gašliai gėjiškai priekabiavo



Ikiteisminio tyrimo metu pareigūnai apklausė ir kitus tą naktį naktiniame klube buvusius karius – dalis jų net nematė, kaip buvo sumuštas kaunietis, o kai kurie sakė, jog jų kolega iš tikrųjų patyrė seksualinį priekabiavimą.

„Manau, kad bet kuriam vyrui būtų nemalonu, kai kažkoks kitas vyras prie jo liestųsi ir priekabiautų – Arturas B. man vėliau sakė, kad šis kontaktas jam buvo nemalonus ir šlykštus, todėl ir trenkė“, – sakė vienas karių.

„Stovint prie baro Arturas B. man pasakė, kad tas šalia esantis tipas prie manęs priekabiauja, todėl ir aš jam pasakiau, jog pasitrauktų“, – sakė kitas karys, manęs, jog po šio perspėjimo nepažįstamasis daugiau nelindo prie kario. Tačiau klydo – esą vėl šis ėmė glaustytis, dėl ko nesusivaldęs karys ir smogė jam į veidą.

„Po apklausos policijoje Arturas B. man sakė, kad tas nukentėjusysis gašliai gėjiškai priekabiavo – iš pradžių įkyriai ir gašliai trynėsi siūlydamas išgerti, o kai Arturas nuo jo pasitraukė, jis vėl prie jo priartėjo“, – teigė kitas karys, pažymėjęs, jog baudžiamojon atsakomybėn patrauktas jo kolega yra gana ramaus būdo, disciplinuotas karys.

„Paprastai po tokių įvykių tenka girdėti atsiliepimų, kad iš to ar kito kario buvo galima tikėtis tokio elgesio, tačiau apie Arturą B. nieko negirdėjau“, – sakė jis.

Į baudžiamąją bylą NATO priešakinių pajėgų batalionio kuopos vadas pateikė charakteristiką apie Vokietijos karį – jis dažniausiai atlikdavo vairuotojo pareigas.

„Karys yra lojalus savo vadams, jo elgesys atitinka kario elgesio reikalavimus, iki šiol jo karinė tarnyba buvo be priekaištų“, – teigiamai apie vokietį atsiliepė kuopos vadas.

Jeigu teisme bus įrodyta Arturo B. kaltė, jam grės laisvės apribojimas aba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų. Be to, dėl teistumo jis netektų galimybės tarnauti profesionalioje kariuomenėje.