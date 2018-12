Praėjusį mėnesį teisme buvo apklausti trys liudytojai: socialdemokratas Bronius Bradauskas, LNK komercijos ir reklamos skyriaus vadovo pareigas einantis Tomas Bartininkas bei LNK generalinė direktorė Zita Sarakienė. Artimiausiuose teismo posėdžiuose taip pat ketinama apklausti Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovą Dainorą Bradauską, Seimo narį Mantą Adomėną bei kandidatą į Vilniaus merus Artūrą Zuoką. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta daugiau nei 150 asmenų, iš kurių daugiau kaip 50 - praėjusios ir šios kadencijos Seimo nariai, keletas buvusių ministrų, Europos Parlamento narių. Atlikta daugiau nei 200 apklausų ir daugiau nei 30 kratų. Įtariama, kad Šarūnas Gustainis gavo daugiau nei 8 tūkst. eurų kyšį, Gintaras Steponavičius - 15 tūkst. eurų, Vytautas Gapšys - daugiau nei 27 tūkst. eurų. Eligijus Masiulis įtariamas paėmęs daugiau nei 106 tūkst. eurų kyšį. Susiję straipsniai: Landsbergis: Eligijus Masiulis pardavė prezidentės pasitikėjimą „MG Baltic“ pateikė dar vieną ieškinį VSD Darbo partija įtariama kyšininkavimu ir prekyba poveikiu, Liberalų sąjūdis - kyšininkavimu, prekyba poveikiu ir piktnaudžiavimu, o „MG Baltic“ įtariamas šių partijų papirkimu ir prekyba poveikiu. Įtariama, kad politikai dėl kyšių tarėsi su koncerno „MG Baltic“ viceprezidentu Raimondu Kurlianskiu, o vėliau Seime ar kitose institucijose siūlė arba palaikė koncernui palankias iniciatyvas.

