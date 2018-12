Jo apklausa vykdoma nagrinėjant kaltinimus, kad buvęs „darbietis“ Vytautas Gapšys reklamos nuolaidų „MG Baltic“ priklausančiose televizijose forma iš buvusio „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio 2015 metais priėmė 12,1 tūkst. eurų vertės kyšį. Anksčiau teismui liudijęs LNK pardavimų vadovas Tomas Bartininkas teigė, kad Darbo partijai derybose dėl reklamos nuolaidų atstovavo „PHD Lietuva“ vadovas. Jis apklausoje tvirtino, kad tiesiogiai nuolaidų nederina, bet klientams rekomenduoja, ar žiniasklaidos pasiūlytos kainos už reklamą yra tinkamos. „Mes visada norime, kad ji (nuolaida – BNS) būtų kuo didesnė, bet kanalas yra kanalas. Kokias sąlygas duoda ir jeigu jiems (klientams – BNS) tos sąlygos tinka, mes tokiomis sąlygomis perkame“, – kalbėjo D. Dulevičius. „PHD Lietuva“ vadovas teismui patvirtino sakęs už reklamos planavimą atsakingam „darbiečiui“ V. Gapšiui, kad R. Kurlianskio vadovaujamos „MG Baltic“ priklausančios televizijos galėtų suteikti reklamą pigiau, nei pasiūlė. „Mačiau, kad kaina nebloga, bet visada galima padaryti kažką geriau. Mano galva, tai galėjo būti geriau“, – tvirtino generalinis direktorius. Vis dėlto jis patvirtino, kad Darbo partijos užsakytos kampanijos biudžetas ilgainiui sumažėjo 12,1 tūkst. eurų, tačiau tai buvo ne agentūros derybų rezultatas: „Dėl papildomos nuolaidos derėjomės ne mes“. D. Dulevičius teigė nežinantis, kokius veiksmus gaunant nuolaidą atliko V. Gapšys. Teismas nusprendė dalį klausimų D. Dulevičiui užduoti uždarame posėdyje, nes jie gali būti susiję su komercinėmis paslaptimis. Buvęs „MG Baltic“ viceprezidentas kaltinamas davęs kyšius politikams už koncernui naudingų sprendimų priėmimą. Byloje korupcija be R. Kurlianskio ir V. Gapšio korupcija yra kaltinami buvęs liberalų lyderis Eligijus Masiulis, buvęs Seimo narys liberalas Šarūnas Gustainis. Seimo narys Gintaras Steponavičius kaltinamas piktnaudžiavimu, nesant kyšininkavimo požymių. Kaltinimai oficialiai pateikti ir Darbo partijai bei Liberalų sąjūdžiui. Nė vienas iš kaltinamųjų savo kaltės nepripažįsta, jie sako, kad teisėsaugos tyrimas vykdytas tendencingai.

