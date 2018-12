Ikiteisminio tyrimo metu G. Landsbergis liudijo apie savo kelis susitikimus su byloje kaltinamu buvusiu „MG Baltic“ viceprezidentu Raimondu Kurlianskiu. Tuo metu A. Zuokas apklausoje tyrėjams pasakojo apie jam žinomą R. Kurlianskio įtaką politikai. „Man, kaip ilgą laiką politikoje dalyvaujančiam asmeniui, yra žinomi faktai, kad už koncerno media grupės veiklą atsakingas R. Kurlianskis veikdavo kaip neoficialus lobistas santykiuose tarp politikų, interesų grupių ir jo valdomos žiniasklaidos“, – teigė A. Zuokas, jį citavo naujienų portalas delfi.lt. Teismas taip pat planuoja baigti žiniasklaidos agentūros „PHD Lietuva“ vadovo Daliaus Dulevičiaus apklausą. Jis trečiadienį aiškinosi dėl „MG Baltic“ valdomos LNK grupės nuolaidos Darbo partijai už politinę reklamą. Šią nuolaidą prokurorai laiko R. Kurlianskio kyšiu buvusiam „darbiečiui“ Vytautui Gapšiui. Buvęs „MG Baltic“ viceprezidentas kaltinamas davęs kyšius ir kitiems politikams už koncernui naudingų sprendimų priėmimą. Byloje be R. Kurlianskio ir V. Gapšio korupcija yra kaltinami buvęs liberalų lyderis Eligijus Masiulis, buvęs Seimo narys liberalas Šarūnas Gustainis. Seimo narys Gintaras Steponavičius kaltinamas piktnaudžiavimu, nesant kyšininkavimo požymių. Kaltinimai oficialiai pateikti ir Darbo partijai bei Liberalų sąjūdžiui. Nė vienas iš kaltinamųjų savo kaltės nepripažįsta, jie sako, kad teisėsaugos tyrimas vykdytas tendencingai.

