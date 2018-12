Teisme buvo pagarsinti D. Bradausko pokalbiai su byloje kaltinamu buvusiu koncerno viceprezidentu Raimondu Kurlianskiu, tačiau jie nebuvo aiškiai girdimi. Proceso dalyviams buvo išdalintos pokalbių įrašų išklotinės. D. Bradauskas teisme sakė pažįstantis R. Kurlianskį, nes jie mokėsi viename universitete. Buvęs VMI viršininkas taip pat teigė abejojantis įrašytų pokalbių autentiškumu. „Ten, kur aš Raimondui Kurlianskiui aiškinu apie mūsų darbo principus, (...) tai iš daug tų žodžių paliktos kelios sentencijos, taip lyg specialiai čia būtų pakeista“, – kalbėjo D. Bradauskas. „Staiga va toje vietoje įrašas pasidaro nekokybiškas, nieko nesigirdi ir keičiasi esmė“, – pridūrė jis. D. Bradauskas tvirtino bendravęs su visų žiniasklaidos priemonių vadovais. „Jis (R. Kurlianskis) nebuvo kažkokia tai išimtis“, – kalbėjo buvęs VMI viršininkas. Buvęs „MG Baltic“ viceprezidentas R. Kurlianskis kaltinamas davęs kyšius politikams už koncernui naudingų sprendimų priėmimą. Susiję straipsniai: Teismas grįžta prie politinės korupcijos bylos Eligijus Masiulis dalyvaus Klaipėdos mero rinkimuose Byloje korupcija kaltinami buvęs liberalų lyderis Eligijus Masiulis, buvęs „darbietis“ Vytautas Gapšys, buvęs Seimo narys liberalas Šarūnas Gustainis. Seimo narys Gintaras Steponavičius kaltinamas piktnaudžiavimu, nesant kyšininkavimo požymių. Kaltinimai oficialiai pateikti ir Darbo partijai bei Liberalų sąjūdžiui. Nė vienas iš kaltinamųjų savo kaltės nepripažįsta, jie sako, kad teisėsaugos tyrimas vykdytas tendencingai.

