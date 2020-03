Tas „linksmas vaikinas“ – vilnietis Andrius Dambrauskas, kuriam iškeltą baudžiamąją bylą nagrinėja Vilniaus teismas. Vilniaus apygardos prokuratūra anksčiau neteistam vyrui pateikė kaltinimus dėl didelės vertės turto prievartavimo.

Ikiteisminio tyrimo metu pareigūnai nustatė, kad A. Dambrauskas jam inkriminuojamas veikas, įtariama, padarė nuo praėjusių metų balandžio 24 iki gegužės 14 dienos – iki tol vyras palaikė draugiškus santykius su K. Meide. Tačiau konfliktas tarp jų esą įvyko tuomet, kai K. Meidė atsisakė patenkinti savo draugo prašymą – įdarbinti „Maximos“ apsaugos vadovu, nors tuo metu kaip tik buvo atsilaisvinusi ši vieta. Siekdamas paveikti K. Meidę, A. Dambrauskas jai siuntė dviprasmiškus elektroninius laiškus ir grasino paviešinti ją sukompromituoti galinčią filmuotą medžiagą. Dviprasmiški laiškai buvo išsiųsti ir į „Maximą“ bei generalinės direktorės kolegoms.

O vėliau, gegužės 14 d. vakare A. Dambrauskas susitiko su K. Meide ir šio susitikimo metu parodė filmuotos medžiagos fragmentus, o kad visas kompromituojantis vaizdo įrašas nebūtų viešai išplatintas, anot baudžiamosios bylos duomenų, vyras iš „Maximos“ generalinės direktorės pareikalavo 18 tūkst. Eur. Be to, įtariama, jis pateikė ultimatumą – iki vidurnakčio K. Meidė į jo banko sąskaitą turi pervesti 500 Eur.

Moteris tokiam reikalavimui pakluso – beveik prieš vidurnaktį atliko bankinį pavedimą. Tačiau, kaip vėliau paaiškėjo, taip pasielgė tik dėl to, kad būtų užfiksuotas pinigų pervedimas – kitą rytą, kai pinigai buvo A. Dambrausko sąskaitoje, į jo namus pasibeldė policijos pareigūnai.

Turto prievartavimu įtariamas A. Dambrauskas buvo ne tik sulaikytas – vyras net penkis mėnesius buvo įkalintas paskutines dienas tuo metu skaičiavusiame Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime. Kaip tik tada kalėjimo pasivaikščiojimo kiemelyje esančios sienos buvo „išpuoštos“ piešiniais su moteriškomis figūromis, prie kurių buvo parašytas ne tik K. Meidės vardas ir pavardė, bet ir jos darbovietė, pareigos, darbo ir namų adresai. Be to, ant sienų buvo prirašyti moterį įžeidžiantys žodžiai.

Su kalėjimo draugais įspūdžiais apie K. Meidę dalijęsis A. Dambrauskas jos nepamiršo net ir suimtas: iš įkalinimo įstaigos laiškais bandė susisiekti ne tik su tiesiogiai, bet ir su jos kolege, prašydamas padėti kuo greičiau išeiti į laisvę.

Po penkių kalinimo mėnesių A. Dambrauskas buvo išleistas į laisvę, tačiau tada jam buvo skirta intensyvi priežiūra – uždėta apykojė ir uždrausta ne tik artintis prie K. Meidės, bet ir prie jos darbo bei gyvenamosios vietos. Ši kardomoji priemonė gerokai pakoregavo A. Dambrausko gyvenimą – vyras piktinosi, kad negali dirbti savo tiesioginio darbo, nes į taksi įsėdusiems keleiviams gana dažnai turėdavo nurodyti, jog negali įvykdyti jų užsakymo.

Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas A. Dambrauskas neigia jam pateiktus kaltinimus ir tikina, kad turto iš K. Meidės neprievartavo. Apie vaizdo įrašus, kuriais jis grasino sukompromituoti K. Meidę, kaltinamasis su Delfi kol kas nebuvo linkęs kalbėti.

Baudžiamojoje byloje nukentėjusiąja pripažinta „Maximos“ generalinė direktorė teisme buvo apklausta neviešame posėdyje ir toliau vykstančiame procese nebedalyvauja, jos interesams atstovauja advokatas.

„Aš dėl užimtumo paprašiau, kad man leistų nedalyvauti – dėl to, kas įvyko, man kiekvieną kartą tenka patirti stresą, – sakė K. Meidė. – Tikrai turto prievartavimo byla vyksta, tai niekaip nesusiję su įmone, tai yra susiję su mano asmeniniu gyvenimu, mano asmeninėmis lėšomis. Iš tiesų norėčiau, jog kiekviena moteris žinotų, kad kartais linksmi vaikinai nebūtinai yra tokie, kokiais dedasi.“

„Maximos“ vadovė prisipažino, kad su A. Dambrausku susipažino per fitneso treniruotes, su juo palaikė itin glaudžius santykius: „Jie buvo pakankamai artimi, tikrai buvo draugiški, kol viskas neapsisuko visiškai kita linkme ir jis pagrasino paviešinti mano asmeninę informaciją“, – sakė K. Meidė.

Ji tikino, kad į policiją kreipėsi dar prieš pervesdama dalį A. Dambrausko reikalaujamų pinigų.

„Nemačiau jokio pagrindo mokėti pinigus nusikaltėliui, – paskaitykite analogiškas istorijas – jie visada sugrįžta išleidę pinigus“, – sakė K. Meidė.

Moteris prisipažino, kad istorija, į kurią ji pateko, yra gana nemaloni, bet ji dar nesibaigė.

„Dar vyksta bylos nagrinėjimas, reikia prisiminti detales ir jas pasakoti, o tai yra tikrai nemalonu, juolab kad man yra 45 metai ir aš tokias istorijas skaičiau knygose ir straipsniuose, mačiau filmuose, trileriuose ir niekada negalvojau, kad reikės pačiai tą patirti, – Delfi sakė K. Meidė. – Negaliu pasakyti, kad visa tai baigėsi, nes dabar pasakodama ir jums, ir teisme antrą kartą išgyvenu tą patį, – tai, patikėkite, tikrai yra labai sunku. Ir dar kai tu net pagalvoti negalėtum ir nesitikėtum iš žmogaus, su kuriuo tave siejo tikrai draugiški santykiai, kažkokių panašių dalykų.“

K. Meidė prisipažino, kad dėl jos gyvenimą gerokai pakoregavusios istorijos buvo priversta keisti gyvenamosios vietos adresą, nes bijojo, jog bet kuriuo metu į jos namus gali pasibelsti nusikaltėliai – juk namų adresas buvo užrašytas ne ant vienos Lukiškių kalėjimo pasivaikščiojimų kambarėlių sienos.

„Aš patyriau didelę žalą, nes turėjau pasikeisti butą, nes ten – begalės nusikaltėlių ir tu nežinai, kada jie išeis ir kada prisimins adresą“, – kad jos gyvenamosios vietos adresas yra prieinamas Lukiškėse įkalintiems asmenims, moteris sužinojo iš pažįstamų, kai šie apsilankę kalėjime nufotografavo įkalinimo įstaigos sienas.

Paklausta, ar dėl to, kad taip galimai pasielgė, A. Dambrauskas jos atsiprašė, moteris sakė: „Mes nebendravome, neturėjau nei galimybės, nei noro su juo bendrauti, bet ne, iš jo niekada nebuvo nei gailesčio ar kaltės jausmo, bent manęs tai nepasiekė.“

Jeigu teisme būtų įrodyta A. Dambrausko kaltė, jam grėstų laisvės atėmimo nuo trejų iki dešimties metų bausmė.

K. Meidė – ne vienintelė prekybos tinklo „Maxima“ atstovė, iš kurios už kompromituojančios informacijos nepaskelbimą buvo reikalaujama pinigų. Vilniaus apygardos teisme iki šiol dar nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje nukentėjusiuoju yra pripažintas ir „VP grupės“ akcininkas Ignas Staškevičius – iš jo buvo reikalaujama net 1,5 mln. Eur, tuo metu jis jau buvo sumokėjęs net 312 tūkst. Eur.

Šioje byloje baudžiamojon atsakomybėn dėl informacijos apie privatų I. Staškevičiaus gyvenimą rinkimu ir didelės vertės turto prievartavimo kaltinami sutuoktiniai Patricija ir Darius Šulskiai – vyras yra buvęs verslininko vairuotojas, o moteris – komercijos vadove vaistinių tinkle.

Nukentėjusiuoju pripažintas ir 312 tūkst. eurų buvusiam vairuotojui ir jo žmonai pas notarą padovanojęs I. Staškevičius anksčiau yra sakęs, kad Šulskius įkvėpė nesutarimai tarp „VP grupės“ akcininkų. Tačiau tuo metu, kai buvo reikalaujama pinigų to jis dar nežinojo ir svarstė, ar kilusias problemas spręsti pačiam, ar kreiptis pagalbos į teisėsaugą.

„Tuo metu norėjosi geriau suprasti, kas čia vyksta, kokia informacija tie žmonės disponuoja, bet aš neslepiu, kad buvau sutrikęs ir įbaugintas šiuo klausimu, – sakė jis. – Aš dabar gerai suprantu, kaip telefoniniai sukčiai išvilioja pinigus iš žmonių, pasinaudodami kažkokios jų baimėmis, silpnybėmis, kažkokiomis situacijomis, kai nenori ne tik apie savo asmeninį gyvenimą kalbėti, bet ir yra įvelti kiti žmonės, verslo dalykai. Juk tai ir verslo klausimai, manau, turėjo reikšmės ir pasitraukiančių iš mūsų grupės akcininkų veiksmai, man buvo grasinama, kad informacija bus perduota konkurentams, oponentams ir panašiai.

Aš patyriau nusikaltimą, prievartą, dabar tenka tai pripažinti, bet tuo metu, žinote, buvau ilgai ir slaptai sekamas – ne tik aš, bet ir mano šeimos nariai, įvairiose vietose filmuojamas, fotografuojamas, įrašinėjami pokalbiai, buvo grasinama paviešinti asmeninę informaciją. Aš jaučiau grėsmę ir savo, ir šeimos saugumui. Skaitydavau žiniasklaidoje apie kitus verslininkus, kurie patyrė panašius dalykus...“

I. Staškevičius neslėpė, kad su sutuoktiniais buvo įsivėlęs į konfliktą: „Aš sulaukiau priekaištų, kad per mažai rūpinuosi jų gerove, kad jie atiduoda man daugiau nei aš jiems, be to, manęs buvo prašoma paskolinti pinigų, aš atsisakiau.“

Verslininkas taip pat prisipažino, kad jo asmeninis vairuotojas, kaip ir žmona, gaudavo pakankamai gerą atlyginimą, be to, jis sutuoktinius buvo įspėjęs, kad dėl turto prievartavimo ir grasinimų paviešinti asmeninio pobūdžio informaciją gali kreiptis į teisėsaugą, tačiau net ir tai Šulskių esą nesustabdė. „Yra byloje užfiksuotas tiesioginis įspėjimas, kad tu darai sunkų nusikaltimą, mes ateityje negalėsime susitarti, ar jūs galvojate, ką darote“, – sakė I. Staškevičius.