Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) šią savaitę atmetė V. Pakalkos skundą ir paliko galioti Lietuvos apeliacinio teismo balandį priimtą nutartį, penktadienį pranešė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Apeliacinio teismo sprendimu buvęs NŽT direktoriaus pavaduotojas liko pripažintas kaltu dėl pasikėsinimo piktnaudžiauti, tačiau teismas daugiau nei 8 tūkst. eurų sumažino Vilniaus apygardos teismo 2016 metų lapkritį jam paskirtą baudą. Ikiteisminį tyrimą atlikusi STT nustatė, kad V. Pakalka, nusikaltimo padarymo metu laikinai ėjęs direktoriaus pareigas, siekdamas neteisėtai pasipelnyti, pasirašė taikos sutartį civilinėje byloje su ieškovu bendrove „Alvilė“. Pagal šią taikos sutartį „Alvilė“ iš valstybės būtų gavusi nepagrįstai didelį žalos atlyginimą – apie 2,4 mln. eurų. Dėl šio sprendimo valstybei būtų padaryta daugiau nei 2,1 mln. eurų turtinė žala. Pasak STT, taip pat įrodyta, kad V. Pakalka, pasirašydamas minėtą taikos sutartį, siekė naudos su juo susijusiam ilgamečiam verslo partneriui ir draugui, kurio bendrovei po tokio V. Pakalkos sprendimo būtų atitekę 15 proc. iš valstybės „Alvilė“ gautų pinigų. Įsikišus NŽT Teisės departamentui, taikos sutartis buvo atšaukta ir žalos valstybei išvengta. Vėlesniu teismo sprendimu minėtai bendrovei iš valstybės priteista apie 290 tūkst. eurų žalos atlyginimo. „Alvilė“ 2008 metais pradėjo bylą prieš valstybę, reikalaudama atlyginti žalą, padarytą nutraukus valstybinės žemės nuomos sutartį. Didžiąją reikalavimų dalį sudarė reikalavimas atlyginti negautas pajamas. 2010 metų gruodį pasitarime, kuriame dalyvavo NŽT Teisės departamento ir Teisingumo ministerijos atstovai, apsvarstytas „Alvilės“ pasiūlymas sudaryti taikos sutartį, pagal kurią valstybė įsipareigotų atlyginti bendrovei apie 2,9 mln. eurų žalą. Pasitarime nuspręsta sprendimą dėl „Alvilės“ pasiūlytos taikos sutarties atidėti iki 2011 metų sausio mėnesio, nes kilo abejonių dėl įmonės pateikto reikalavimo atlyginti nepaprastai dideles negautas pajamas ir šių negautų pajamų paskaičiavimo metodikos teisingumo. Žinodamas tokią NŽT ir Teisingumo ministerijos poziciją, taip pat žinodamas, kad tarnybai byloje įgaliotas atstovauti NŽT Teisės departamentas, V. Pakalka be šio departamento žinios ir sutikimo pasinaudojo tuo, kad nuo 2010 metų gruodžio 27 iki 30 dienos laikinai ėjo atostogaujančio NŽT direktoriaus Vito Lopinio pareigas. V. Pakalka vienasmeniškai NŽT vardu pasirašė ir pateikė teismui tvirtinti taikos sutartį su „Alvile“, pagal ją valstybei būtų tekusi prievolė atlyginti apie 2,3 mln. eurų žalą. 2011 metų sausį taikos sutartis atšaukta grįžusio iš atostogų NŽT direktoriaus V.Lopinio ir NŽT Teisės departamento pastangomis. Kovą paskelbta, kad, siekiant skaidrinti NŽT veiklą bei panaikinti galimą jos darbuotojų korupciją, pradedama tarnybos pertvarka – jos metu darbo gali netekti maždaug 10 proc. centrinės būstinės darbuotojų, bus naikinami du departamentai. Pagrindinės būstinės pertvarka truks iki rugpjūčio, vėliau numatoma pertvarkomi ir teritoriniai padaliniai.

